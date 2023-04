Una vacanza “acquatica” a 40 km dal mar Adriatico

Le Marche rappresentano un tuffo unico nella storia, nella natura, nell'arte e nell’architettura. Una grande varietà di paesaggi solca la regione, incantando con lo splendore delle spiaggie, delle grotte e delle montagne. Infatti non sono solo i lunghi chilometri di costa a colpire ed emozionare, ma anche le rigogliose distese di boschi e prati che ricoprono le verdeggianti colline, gli Appennini, i borghi suggestivi, i luoghi misteriosi come le grotte di Frasassi o importanti centri come Fabriano e il museo della carta. È in questo meraviglioso contesto di bellezza naturale che si inserisce il Centro Vacanze Verde Azzurro, la destinazione perfetta per vivere delle ferie nuove ed esclusive, immerse in un paesaggio incantevole denso di profumi, colori, sensazioni. Il villaggio è situato, inoltre, a pochi chilometri da luoghi imperdibili come il Colle dell’Infinito e Casa Leopardi a Recanati, lo Sferisterio di Macerata, la Santa Casa di Loreto e le grotte di Frasassi, o da paesi di epoca romanica come Cingoli, famosa per il suo Balcone delle Marche, e Treia, nonché a soli trentacinque chilometri circa dall'incredibile Riviera del Conero. Il Centro Vacanze Verde Azzurro vuole regalare momenti di svago, emozione, divertimento su misura per i suoi ospiti, spaziando nelle attività e nell'offerta così da incontrare e soddisfare le esigenze di grandi e piccini nel migliore dei modi.



Famoso all'estero e in Italia, un villaggio turistico su misura per tutti

Cosa si può aspettare il cliente, una volta arrivato? Il villaggio si distingue per l’enorme parco acquatico con piscine, scivoli per adulti e per bambini, Gran Canyon river, collina scivolosa e un’ampia laguna con idromassaggi, giochi d’acqua , per un totale di 3000 metri cubi d’acqua. È inoltre presente una piscina semiolimpionica e una per bambini con idromassaggio ad uso esclusivo degli ospiti del residence e dell'hotel, disponibile da inizio luglio a fine agosto. L’Acquaparco Verde Azzurro inizia la sua avventura nel 1994 grazie alla lungimiranza dell'imprenditore Luciano Rosetti, attuale proprietario, desideroso di creare qualcosa per i giovani della zona e infondere linfa vitale al territorio, posto ai confini di Cingoli e sempre vissuto di agricoltura. Il Centro nasce con solo una piscina semiolimpionica, la collina scivolosa e il ristorante nella casa colonica, ma già nel corso dell'anno successivo viene ripensato e ampliato, donandogli la struttura e il volto che si vede oggi e rinfrescandolo ciclicamente per renderlo sempre attraente, sicuro, aggiornato: una vera e propria oasi di divertimento, sport e relax nel cuore delle Marche. Nel 2001 la struttura si fa notare dal Tour Operator internazionale “Thomas Cook”, della divisione olandese, fra i più grandi del settore, il quale aveva bisogno di alloggi per i loro clienti e, pertanto, vengono costruite le prime 7 unità ottenendo un grandissimo successo, tanto da aggiungere altre 30 unità nel 2002, fino ad arrivare ai circa 120 alloggi di oggi.

Gli alloggi sono suddivisi in appartamenti in muratura (bilocali, trilocali e superior), bungalow in legno (trilocale), con la possibilità di soggiornare in formula hotel in camere doppie, triple o quadruple, per un totale di circa 500 posti letto. L'interesse dimostrato dal tour operator olandese nel 2001 si rivela un'ottima vetrina per il Centro, che da quel momento raggiunge risultati notevoli catturando l'attenzione di tour operator stranieri e italiani, che hanno riconosciuto nella struttura un potenziale notevole e particolare, valutando positivamente la posizione tra le dolci colline e la possibilità di visitare lo splendido entroterra, magari spingendosi anche verso il mare. L'aumento del numero degli alloggi, tra l'altro, ha permesso al Centro Verde Azzurro di partecipare a diverse Borse del Turismo come Bit Milano, TTG Rimini, WTM Londra e soprattutto Vakantiebeurs ad Utrecht, in Olanda, il paese di riferimento, insieme al Belgio, per gli arrivi di stranieri: talmente famoso che, nel corso della fiera una quindicina di anni fa, una signora, passando davanti allo stand, riconobbe l'immagine come San Faustino. Un riconoscimento emblematico e decisivo, a testimonianza del fatto che il Centro è molto amato ed è riuscito a fidalizzare la clientela grazie alla sua esperienza, alla competenza e soprattutto alla grande passione.

Tante attività in nome dello sport e dell'inclusività

Di pari passo all'ampliamento degli alloggi sono stati sviluppati anche gli altri spazi comuni, per offrire un'esperienza sempre più completa, coinvolgente e inclusiva. Bar, ristorante-pizzeria, self service e servizi sportivi hanno dunque beneficiato di una riqualificazione e si sono aggiunti un campo da calcio da 11 in erba, un campo da calcetto in sintetico, tre campi polifunzionali tennis/basket/pallavolo e, recentemente, i campi da padel, beach volley e i servizi di divertimento con un team di una decina di animatori. Inoltre, è presente un maneggio disponibile da metà luglio, per gli amanti dei cavalli e dell'equitazione, e un minimarket attrezzato da luglio, così da offrire la possibilità ai clienti di essere autonomi. Grazie a questi plus, non sono solo le famiglie a configurarsi come affezionati frequentatori del Centro, ma anche svariate società e associazioni sportive, che hanno deciso di organizzare qui i loro Summer Camp: tra i più importanti, il camp dell’Inter Club, dell’Ancona Calcio, dell’Aurora Basket, dell’Educamp Coni provinciale e nazionale, della Fe.Ba femminile Civitanova Marche, della Fermo Nuoto e pallanuoto asd, degli arbitri A.I.A. e altri ancora. Ma l'orgoglio più grande è la collaborazione istituita con l’associazione T.M.A., che svolge l'importantissimo lavoro di organizzare le vacanze per le famiglie con figli autistici. Presso il Centro Vacanze Verde Azzurro, queste famiglie hanno trovato un luogo amichevole, ospitale, ben organizzato, dotato di ogni comfort, tanto da dimenticare la distanza dal mare, grazie anche alle splendide piscine, dove è possibile godere di un'atmosfera magica sull'acqua, ricca di fascino e benessere.



Animazione, divertimento e buon cibo per grandi e piccini

Il divertimento è il fulcro principale del Centro e l'équipe di animatori professionisti offre un intrattenimento sempre di alta qualità, dinamico, attento e travolgente. Il team allieta le giornate e le serate degli ospiti, coinvolgendoli in una girandola colorata e allegra di giochi, tornei, feste in costume, balli di gruppo, aquagym, spettacoli di cabaret, musical e piano-bar. Per i bambini i servizi proposti sono numerosi, adatti a ogni fascia di età, e sicuri: lo svago è infatti garantito dalle attività del Lillo Miniclub. La mascotte del villaggio Lillo e un gruppo di animatori scrupolosi e preparati si prenderanno cura dei più giovani organizzando per loro giochi e spettacoli, secondo un un ricco ventaglio di attività ludico-ricreative ed educative dove i piccoli ospiti diventeranno i protagonisti di feste a tema, spettacoli teatrali, giochi di gruppo e baby dance.

Infine, non si possono dimenticare l'alimentazione e il buon cibo, fiore all'occhiello del centro per assicurare sempre piatti gustosi, sani, variegati, di ottima qualità e adatti alle esigenze di ogni palato. Il ristorante “La Cascina del Parco” è specializzato nella cucina locale marchigiana ed è il luogo perfetto dove degustare e assaporare le sfumature della tradizione, ma anche l'inventiva della cucina moderna e internazionale, proponendo piatti sempre genuini e prelibati e offrendo un comodo servizio di take away per coloro che amano una cena nell'intimità del proprio alloggio. La "Cascina del Parco" dispone di un'ampia e luminosa sala interna in stile rustico ed è dotato di una veranda esterna con vista sul parco, per un ambiente accogliente, elegante ma informale. Da non perdere, a cena, le saporite grigliate preparate sapientemente al barbecue, e le gustosissime pizze, nelle declinazioni tradizionali oppure più estrose, così da provare sapori nuovi soddisfando però la voglia di artigianalità e freschezza made in Italy. Infine, per snack veloci e merende, a disposizione due bar e una gelateria, immancabile punto di ristoro.



Il Centro Vacanze Verde Azzurro si trova in Località San Faustino 6, Cingoli, 62011, nelle Marche. Per ricevere tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0733/615262 oppure rivolgersi all'email prenota@verdeazzurro.it e info@verdeazzurro.it. Per scoprire il magico mondo del villaggio, il sito ufficiale è www.verdeazzurrovacanzemarche.it.