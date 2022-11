Una regione da vivere tra storia, natura, avventura e cultura

La bellezza eterogenea dell’Italia e delle sue regioni costituisce un fattore di enorme charme e meraviglia. Tra queste troviamo una perla che è un connubio di antichità, parchi naturali, arte, cultura, pitture rupestri, paesaggi mozzafiato e specialità enogastronomiche: la Basilicata. Una terra aspra e petrosa da un lato, lussureggiante di fauna e flora dall’altro, a creare contrasti sorprendenti che, non a caso, hanno spesso eletto il territorio a set cinematografico d’eccellenza (basti pensare a 007 No time to die, Ben Hur, Il Vangelo Secondo Matteo di Pasolini e molti altri ancora). I volti della Basilicata sono numerosi e ricchi di sfumature, misteriosi e incantati, per un turismo di grande fascino dove l’incontro tra passato e presente s’interseca con armonia e intensità.

Qualche esempio? L’anima selvaggia dell’Appennino Lucano e l’abbraccio tra lo Jonio e il Tirreno; Matera, Capitale della Cultura 2019 con i suoi Sassi, patrimonio mondiale dell’umanità; i 131 borghi dove ancora si può udire l’eco ancestrale delle dominazioni passate e molto altro ancora. Un mix di antichità e innovazione a cui è difficile resistere, per un viaggio inusuale e denso di leggende, riti, tradizioni, feste religiose, rievocazioni storiche, eccellenze produttive locali e tante attività da vivere all’aria aperta, godendo di uno splendore unico dalla costa alle montagne.

Alla scoperta delle meraviglie dei parchi naturali

I cinque parchi naturali sono suddivisi tra due nazionali, ovvero il versante lucano del Parco del Pollino e il Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, e tre regionali: il Parco Naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano e il Parco del Vulture. Il Pollino, con le montagne, le foreste, gli alberi secolari, è un luogo fatato che ospita il più ampio tra i parchi nazionali italiani e il Geoparco Unesco: splendido in ogni stagione, si tinge di mille colori e beneficia di una flora meravigliosa che si alterna alla magia bianca dell’inverno. Sono presenti, inoltre, opere permanenti di arte contemporanea e, nel periodo estivo, la zona diventa un palcoscenico per spettacoli di danza, rassegne teatrali e concerti. Il Pollino è proprio un museo a cielo aperto, come si evince dai comuni di San Paolo e San Costantino Albanese, dove donne arbëreshë in costume tradizionale chiacchierano nella loro lingua originale, l’albanese. Da visitare il museo di cultura arbëreshë a San Costantino Albanese, il museo degli strumenti musicali tradizionali, il museo della civiltà contadina a San Severino Lucano e il museo naturalistico di Rotonda.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, invece, è una delle più ampie aree protette della Basilicata e comprende 69.000 ettari di territorio suddivisi tra l’Alta Val d’Agri, la Val Camastra, l’Alta Valle del Melandro e il Lagonegrese. Caratteristico il fiume Agri, il quale ha raggruppato attorno a sé borghi antichi e moderne stazioni sciistiche. I principali rilievi montuosi del parco rappresentano tappe fondamentali per gli appassionati di sport invernali, mentre le sponde del lago attirano gli amanti di pesca sportiva, canottaggio, canoa, ma anche dell’hiking e del birdwatch. Inoltre, si possono raggiungere gli scavi del Parco Archeologico di Grumentum, dove, tra l’altro, il teatro e l’anfiteatro ospitano spettacoli teatrali in estate. Ulteriore aspetto rilevante è la presenza dell’argilla bianca nella zona dei calanchi, che conferisce una suggestiva aura lunare al territorio, descritta magistralmente da Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli. E ancora, tanti i borghi antichi e medievali da scoprire, talora in modi sorprendenti come attraverso i ponti tibetani di Castelsaraceno e Sasso di Castalda. Per chi vuole conoscere la storia millenaria, di grande interesse è la visita al Complesso monumentale di Santa Maria d’Orsoleo, oggi sede del museo scenografico e luogo del cuore del FAI.

Il Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano è noto soprattutto per le oltre 150 chiese rupestri, che costituiscono un polo d’attrazione per eventi musicali, ambientali e intellettuali, come la pratica del trekking letterario e sonoro. Il Massiccio del Vulture, invece, è un vulcano silente la cui attività passata ha inevitabilmente “disegnato” la conformazione territoriale odierna. Lo spirito eruttivo ormai inattivo si fonde con la presenza dei laghi di Monticchio, che creano un “8” tra il verde e sono dominati dall’abbazia di S. Michele, sede del Museo di Storia naturale. L’antichissima storia del Vulture-Melfese è ben rappresentata e custodita nel sito archeologico di Venosa, dove è possibile ammirare l’abbazia della Santissima Trinità. In quest'area, inoltre, si trovano significative testimonianze del valore degli stilemi romanici in Basilicata, ovvero la Cattedrale di Acerenza, espressione di una presenza religiosa molto sentita, e la Cripta di Santa Margherita, chiesa rupestre interamente scavata nel tufo e risalente al XIII secolo. Infine le Dolomite Lucane, risalenti a 15 milioni di anni fa e caratterizzate da forme bizzarre, assunte nel corso dei secoli dall’azione degli agenti atmosferici. Qui si trovano Castelmezzano e Pietrapertosa, l’alfa e l’omega di un incredibile tuffo tra cielo e terra, detto il “Volo dell’Angelo”.



I comprensori sciistici e le molteplici attività invernali

Per chi ama sciare e immergersi nell’atmosfera scintillante dell’inverno, le montagne lucane offrono un ricco ventaglio di percorsi ad hoc, scuole qualificate e impianti attrezzati: solo il meglio per un’esperienza sportiva completa, divertente, emozionante, vissuta nel cuore dei comprensori sciistici con attività adatte a tutti, dagli sci alle ciaspole, dal bob allo slittino. Il comune denominatore è dato dalla magnificenza del luogo: quanto spesso si può sciare accanto a un lago? Quante volte si può affermare di aver camminato attraverso le terre selvagge? Non è la natura che si piega all’uomo, bensì l’uomo che deve adeguarsi agli scenari della natura. I comprensori sono: il Sellata-Pierfaone-Arioso (Abriola, Sasso di Castalda, Pignola), dove praticare sci di fondo, sci alpino, nordic walking, ciaspole; il Volturino (Calvello, Marsicovetere) per sci alpino, nordic walking, ciaspole; la Montagna grande di Viggiano (Viggiano) per sci di fondo, sci alpino (una pista è illuminata), nordic walking, tubing (ciambelle da neve); il Sirino (Lagonegro, Lauria, Latronico, Nemoli) per sci di fondo (intorno al Lago Laudemio), sci alpino, nordic walking; il Pollino (Rotonda, Viggianello, Terranova del Pollino): sci di fondo, nordic walking, ciapole; infine il Marsico Nuovo (Marsico Nuovo), ottimo per escursionismo, sci di fondo e nordic walking.



Natura, sport e cucina

Una montagna diversa, dunque, e dei parchi naturali unici nel loro genere: e dopo tanti spazi aperti e verdeggianti, cosa c’è di meglio che sedersi a tavola? Anche la cucina della Basilicata affonda le radici nei tempi antichi, raccogliendone il sapere e il sapore. Gusti intensi, pungenti, che dal dolce al salato propongono una colorita declinazione di sfumature e aromi, di stampo tradizionale o frutto di contaminazioni fortunate, sempre genuine e di qualità. 19 i prodotti tipici a marchio, 5 i presidi Slow Food e 163 i Prodotti Agroalimentari tradizionali, in particolare la pasta (cavatelli con i fagioli di Sarconi IGP, fusilli con mollica di pane e peperone crusco, lagane con ceci, strascinati al sugo di carne, orecchiette con le cime di rapa), il pane (il “Pane di Matera IGP” è un’eccellenza del territorio, così buono che sembra narrare la storia della sua gente e dei suoi Sassi), i prodotti da forno, l’olio di oliva, i formaggi, i salumi e il vino, sia Aglianico del Vulture DOC, Aglianico del Vulture Superiore DOCG, Basilicata IGT, Matera DOC, Grottino di Roccanova DOC o Terre dell’Alta Val D’Agri DOC: l’importante è che ci sia, perché come scrive Orazio (non a caso nato a Venosa, in provincia di Potenza), nella sua Ode al vino, “tu ridoni speranza agli animi ansiosi”.



Per trovare tutte le informazioni è pssibile visitare il sito www.basilicataturistica.it