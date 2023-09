Un usato selezionato per soddisfare ogni richiesta

Il gap di qualità e affidabilità tra automobili nuove e usate negli ultimi anni è andato sempre più assottigliandosi, e non è un caso che sempre più automobilisti si affidino al mercato dell’usato quando arriva il momento di cambiare veicolo. L’importante è affidarsi a professionisti del settore, per evitare esperienze spiacevoli. Valentino Automobili Roma propone i propri servizi e le proprie auto all'interno di tre megastore e due city store a Roma, mettendo al servizio del cliente un'esperienza che, in oltre 75 anni di attività, gli ha permesso di diventare un punto di riferimento nel mercato dell'automotive. Automobili certificate e garantite Volkswagen, ma non solo: usato super selezionato di tutte le marche e per tutti i gusti.

Esperienza e garanzia: la soddisfazione del cliente sempre al primo posto

Valentino Automobili è un'azienda che guida il cliente a 360° nel percorso di scelta e d'acquisto di un'autovettura. Sempre aperti, gli operatori di Valentino Automobili sono disponibili sette giorni su sette, garantendo tutta la cura nei dettagli e la professionalità richieste quando si parla di automobili. Il concessionario e service ufficiale del brand Volkswagen, infatti, non solo offre un servizio di vendita del suo ricco parco macchine, ma garantisce anche tutti i servizi correlati alla cura del prodotto automotive. Assistenza, tagliandi, ricambi: Valentino Automobili, da sempre leader nel mercato auto, segue il cliente fidelizzandolo con servizi ad hoc come carrozzeria o cambio pneumatici.

Usato certificato e garantito Volkswagen

Le auto usate certificate e garantite Volkswagen sono veicoli del brand tedesco che, prima della messa in vendita, sono stati sottoposti a un processo di ispezione, manutenzione e revisione da parte del concessionario autorizzato al fine di garantire che siano in buone condizioni e rispondano ai rigidi standard di qualità di Valentino Automobili. Questo step include una serie di controlli approfonditi del veicolo, la risoluzione di eventuali problemi e la fornitura di una garanzia di 36 mesi esercitabile ovunque, anche negli altri Paesi dell'Unione Europea. Meccanica, sistemi elettrici, tappezzeria, carrozzeria e pneumatici: l'autovettura, prima di essere immessa sul mercato, deve superare oltre 110 controlli certificati che garantiscano la qualità del prodotto.

Usato selezionato di tutte le marche: i controlli di qualità

Oltre a essere dealer ufficiale del brand tedesco, Valentino Automobili ha a disposizione un selezionato parco auto di tutte le marche e per tutti i gusti: il processo di selezione del veicolo, così come per quelli targati Volkswagen, avviene tramite numerosi controlli di qualità. Prima di essere esposta presso le sedi del concessionario l'automobile deve infatti passare una serie di test: dopo un check accurato sulla carrozzeria, si analizzano le tappezzerie che vengono poi sanificate. Infine si eseguono delle prove per controllare la meccanica e rilasciare così la garanzia al cliente.

L'acquisto di un'auto usata certificata Volkswagen o di una selezionata offre agli automobilisti una maggiore tranquillità rispetto all'acquisto di un'auto usata tradizionale, poiché il veicolo è stato revisionato da professionisti qualificati ed esperti attraverso un processo di manutenzione che rispetta tutti gli standard di affidabilità e sicurezza. Valentino Automobili, infatti, negli ultimi tre anni (2020, 2021 e 2022) è stato premiato da Volkswagen Italia con il primo posto ai Volkswagen Award che celebrano i migliori concessionari della casa automobilistica tedesca anche con riguardo alla soddisfazione del cliente.

Per avere maggiori informazioni sui servizi e sul parco auto di Valentino Automobili si può visitare il sito internet www.valentinoautomobili.it oppure direttamente una delle sedi: i megastore di Via Tiburtina 1097, via Prenestina 911 e via Tuscolana 1233, oppure i city store in centro città di Via Paisiello 34 e di Largo Rodolfo Lanciani 18.