Un taxi su misura per privati, aziende ed enti pubblici

Spostarsi in una grande città, magari congestionata dal traffico, dirigersi verso una stazione ferroviaria o un aeroporto per un viaggio programmato, utilizzando la propria automobile o i mezzi pubblici, può non risultare sempre agevole e sicuro. Lungo il tragitto, numerosi inconvenienti possono concorrere ad accumulare dei ritardi o a rendere il percorso stressante e faticoso: la viabilità, guasti tecnici di tram, autobus e metropolitane, ingorghi stradali che sembrano non sbloccarsi mai, una mole di gente consistente da gestire. Ecco quindi che il servizio taxi può diventare la soluzione migliore, più semplice e comoda, grazie a una serie di vantaggi competitivi: la sicurezza della prenotazione e di affidarsi a un guidatore esperto e preciso, l’uso di corsie preferenziali per arginare il traffico, il comfort di un viaggio senza ritrovarsi stipati in vagoni saturi di altre persone, la certezza di non incappare in imprevisti destabilizzanti. Inoltre, è importante che i servizi messi a disposizione siano al passo con i tempi e incontrino le esigenze della vita di tutti i giorni.



Il punto di riferimento per muoversi nella Capitale

A Roma sono in molti a scegliere il taxi come mezzo di spostamento, e tra le tante compagnie spicca la Cooperativa Pronto Taxi 6645: attiva fin dal 1974, con 1300 taxi a disposizione su tutto il territorio comunale, più di cento aziende convenzionate e diecimila corse al giorno. Una vera e propria centrale radio con sistemi di localizzazione satellitare, che può vedere in tempo reale il percorso di tutti i taxi operativi e ricercare grazie ai moderni sistemi di trasmissione la vettura più vicina al cliente. I vantaggi rispetto ad altre società? Una lunga esperienza, scolpita sul campo, capace di rinnovarsi continuamente e adeguarsi alle esigenze di una clientela sempre più attenta e multiforme, proponendo una vasta gamma di servizi e optional. In più, Pronto Taxi 6645 assegna alle convenzioni considerate “business” un’interfaccia che seguirà tutte le richieste e gli eventuali problemi della società convenzionata, con una disponibilità davvero ampia (dalle 9 alle 21, festivi compresi).

Trasparenza, onestà e affidabilità sono solo alcuni dei punti di forza della Cooperativa, come ad esempio effettuare le gare per convenzionare le società richiedenti presentando una documentazione chiara e monitorata, a garanzia dell’operato aziendale, grazie alla quale ha potuto raggiungere società come Sogei, Gse, Terna, Engeenering e Roma Capitale per quanto concerne il servizio per le persone diversamente abili. Per Pronto Taxi 6645, infatti, il fattore umano e i temi sociali sono di basilare importanza e da tenere sempre in considerazione nell’ideare programmi e servizi alla persona inclusivi e completi. In ultimo, la prenotazione e i pagamenti sono diventate azioni davvero semplicissime, grazie alle efficaci app online di cui si avvale la Cooperativa e all’uso intelligente dei social network e della tecnologia.

Un servizio taxi che guarda al futuro e fa tesoro dell’esperienza

Pronto Taxi 6645 si configura come una società attenta all’ascolto e alla proattività, sempre pronta ad accogliere i suggerimenti del mercato e diventare immediatamente operativa, rinnovando i propri servizi secondo le tendenze del momento, forte di un’esperienza salda e di lunga data. L’ampia gamma di proposte si rivolge ai clienti privati, alle aziende e agli enti pubblici e comprende:

servizio prenotazione per le stazioni e gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

servizio prenotazione per Roma città

pagamento con tutte le carte di credito

numero telefonico 06/6696 riservato per servizi da e per Fiumicino con di prelievo del cliente presso la zona Partenze

notifica della sigla del taxi (su richiesta) attraverso un sms

convenzione con pagamento tramite coupon e utilizzo dei medesimi su tutto il territorio nazionale

auto a disposizione per giornate intere o per orari prestabiliti

organizzazione e gestione call center per convegni ed eventi con eventuale presenza di hostess (se richiesta)

Con l’offerta speciale “Prenota e Acquista“ è possibile concordare la tariffa della corsa ed avere uno sconto di cinque euro sul totale, prenotando in anticipo sia l’andata che il ritorno. Il servizio web, rivolto a tutte le categorie di clienti, è intuitivo e friendly: è sufficiente accedere, indicare data e ora desiderate nel calendario, nonché il percorso, ottenendo così una stima della tariffa, che potrà successiva essere pagata a bordo nella modalità preferita dal cliente. In più, con Webtaxi 6645, è possibile chiamare e prenotare un taxi senza dover passare per gli operatori di centrale (tramite delle credenziali di accesso che verranno inviate appena conclusa l’attivazione) e con Prontotaxi 066645 è a disposizione il nuovo servizio di richiesta taxi attraverso SMS, Whatsapp o Telegram, veloce e pratico. Inoltre, si può richiedere la card personalizzata (fidelity card) e accumulare punti per viaggiare con uno sconto.



Spostarsi con un click è facile e veloce

Ma i servizi più esclusivi, modellati su misura del cliente e delle aziende, sono la partnership con l’app InTaxi, creata appositamente per chi utilizza spesso il taxi in città, e Globix, il metodo di pagamento per le aziende e i detentori di partita Iva. Prontotaxi 066645 ha l’enorme pregio di essere stato uno dei primi radiotaxi a credere nella prenotazione attraverso l’app InTaxi: un segnale di lungimiranza, conoscenza del settore e intuizione su come sfruttare al meglio la tecnologia. Ma come funziona InTaxi, ed è davvero così lineare? La risposta è sì. Il plus è rappresentato dal fatto di utilizzare una sola app per gestire le prenotazioni e controllare le spese, potendo contare su un servizio puntuale e preciso, dotato di tante opzioni per poter rispondere con prontezza a ogni richiesta. Tramite il comodo servizio di prenotazione, il viaggiatore ottiene subito la sigla del taxi e il tempo di arrivo previsto, oltre a monitorare la vettura sulla mappa. E per esigenze particolari? L’utente può anche scegliere la macchina su cui viaggiare, per numero di passeggeri, dimensione, possibilità di trasportare animali e via dicendo. E per velocizzare ulteriormente ogni tragitto, basta attivare la funzione per memorizzare i percorsi consueti o i luoghi più frequentati.

Un’altra comodità consiste nei metodi di pagamento, suddivisi tra carta di credito, contanti e POS. Attivare una carta di credito da poter utilizzare ogni volta in automatico è veloce ed efficace: è sufficiente aprire l’app InTaxi, cliccare sul pulsante in alto a sinistra e andare su “metodi di pagamento”, aggiungendo in alto a destra i dati della carta da registrare: in questo modo non serve altro, se non cliccare, al termine della corsa, sull’icona con il simbolo dell’euro e confermare la carta da utilizzare per la transazione. Benché la prenotazione sia stata effettuata tramite InTaxi, ciò non comporta, per il cliente, l’obbligo di pagare necessariamente con l’app, poiché il saldo può avvenire mediante l’utilizzo di contanti, con una carta di credito non registrata, tramite Satispay, Google Pay e Apple Pay (previa una verifica affinché il tassista accetti tale tipologia). Molto interessanti, pratici e convenienti gli abbonamenti e i voucher cartacei da compilare a ogni corsa, utilizzabili anche in altre città.



Il miglior sistema di pagamento per le aziende è telematico

Globix è una soluzione di abbonamento taxi innovativa e unica nel suo genere, studiata appositamente per le aziende e le partita Iva che vogliono tenere in ordine le spese adibite agli spostamenti. L’utente non deve preoccuparsi di anticipare nulla, dal momento che il totale della corsa arriverà in tempo reale direttamente all’azienda (di cui sarà stata precedentemente inserita la partita Iva all’interno dell’app InTaxi), che, in questo modo, riconoscerà in automatico il numero di cellulare. L’azienda potrà stilare – tramite un sistema telematico – una lista di dipendenti abilitati a utilizzare questo sistema di pagamento, e l’amministratore del sistema sarà in grado di stabilire con esattezza l’importo mensile messo a disposizione di ogni singolo dipendente, l’importo massimo per corsa, il numero massimo di corse mensili, l’autorizzazione a usare il servizio nei soli giorni feriali o feriali e festivi. Ogni informazione inserita potrà essere modificata, eliminata e aggiornata in modo semplice e immediato. A disposizione dell’azienda, inoltre, la possibilità di creare “buoni ospite”, per offrire la corsa ai clienti più prestigiosi, e dei “codice progetto”, ovvero dei centri di costo suddivisi per progetti o divisioni interne, così da ripartire al meglio le risorse aziendali.



Per maggiori informazioni si può scrivere a webmarketing@6645.it, settoremarketing@6645.it oppure visitare il sito www.6645.it. La Cooperativa Prontotaxi 6645 si trova in via del Pescaccio 30, a Roma, e si può contattare allo 06/6645.