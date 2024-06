Un nuovo ponte tra Università e impresa: il Dipartimento di Economia – Università Roma Tre

Con l’avvento della rivoluzione tecnologica dettata dalla gestione dei big data e dalle potenzialità offerte dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale, le aziende sono in cerca di figure professionali sempre più versatili, in grado di utilizzare questi strumenti e metterli al servizio della propria organizzazione economica e strategica.

Per rispondere a questa esigenza, i Dipartimenti di Economia e di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre hanno lanciato una nuova e innovativa Laurea Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale: un corso di studio che è ulteriore conferma della capacità dell’ateneo capitolino di proporre un’offerta formativa costantemente al passo coi tempi, assolvendo a pieno il suo compito di collegamento tra il mondo del lavoro e quello della formazione di alto profilo.

Economia e Gestione della Trasformazione Digitale: una laurea per il mercato

Corso interdipartimentale pensato per laureati in Economia e in Economia Aziendale (ma aperto anche a laureati in discipline affini), la Laurea Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale mira a rappresentare una soluzione per le aziende in cerca di figure professionali in grado di muoversi in ambito economico-strategico, maneggiando però strumenti propri dell’ingegneria, della statistica e dell’informatica. Il nuovo corso, infatti, nasce da un lungo processo di ricerca che ha coinvolto direttamente gli stakeholders abituati a reclutare tra i laureati dell’ateneo capitolino i propri nuovi dipendenti. Il Dipartimento ha coinvolto queste aziende, pubbliche e private, così da tracciare il profilo della figura professionale da loro più richiesta.

“Abbiamo contattato aziende private e strutture pubbliche come l’Autorità Antitrust, il gestore dei servizi energetici e abbiamo anche ottenuto il placet della Banca d’Italia – spiega la professoressa Valeria Costantini, Direttrice del Dipartimento di Economia di Roma Tre – Di fatto tutti si sono mostrati interessati ad avere dei laureati in Economia o Economia Aziendale che oltre a una vasta competenza nelle discipline economiche avessero anche una forte base nelle discipline quantitative, come la statistica, la matematica e l’ingegneria informatica”.

Un Corso che colma un vuoto importante

La richiesta da parte del mercato del lavoro, dunque, è stata di figure che siano funzionali al dialogo tra le esigenze economico-strategiche dell’impresa e coloro che sul piano informatico devono sviluppare algoritmi per l’intelligenza artificiale o l’elaborazione dei cosiddetti big data. Pensiamo, per esempio, alle aziende che si occupano di servizi e che hanno la necessità di basare le scelte di marketing sui dati che provengono da analisi di tipo quantitativo.

Il Dipartimento ha deciso, dunque, di colmare questo vuoto nel panorama delle lauree. “Abbiamo accolto questa richiesta arrivata dal mondo del lavoro con grande entusiasmo. Ormai qualunque tipo di azienda utilizza sistemi informatici e ingegneristici di elaborazione dei dati. Il nuovo corso permette di formare degli esperti sia in grado di guidare i processi informativi, sia di produrre informazioni per elaborare le strategie di azienda”.

In questo senso, la scelta del termine Trasformazione Digitale nel nome del corso di laurea ha un obiettivo preciso: “Abbiamo scelto Trasformazione anziché transizione perché il laureato dovrà incidere direttamente nell’organizzazione del lavoro aziendale, gestendo l’informatica nello sviluppo dei processi produttivi dell’azienda”, ha sottolineato la Direttrice.

Dipartimento di Economia: un ponte tra università e imprese

La nascita della Laurea Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale conferma l’attitudine di Roma Tre a rappresentare un punto di connessione tra il mondo scientifico e le imprese. Il Dipartimento di Economia, infatti, partecipa già a tutte le attività del progetto Rome Technopole (inserito all’interno del PNRR) e sostiene iniziative collaterali a quelle didattiche volte a incentivare tale connessione, come i laboratori a cui partecipano direttamente aziende pubbliche e private.

Inoltre, il Dipartimento è dotato di una piazza telematica, ha avviato una ristrutturazione per mettere a disposizione degli studenti più di cento computer e completare l’elettrificazione degli spazi comuni, per consentire agli universitari di avere più luoghi dove studiare, senza dimenticare l’accesso a numerose banche dati a loro garantito dall’ateneo.

Roma Tre: Università all'avanguardia

L’istituzione della Laurea Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale è altresì la prova di come il Dipartimento di Economia di Roma Tre rimanga all’avanguardia sui temi inseriti nel PNRR. D’altra parte, l’ateneo capitolino è stato tra i primi a esplorare i temi della sostenibilità, della transizione ecologica e delle competenze “green” sul mercato del lavoro, avviando già nel 1992 il corso di Economia dell’Ambiente, trasformatosi poi nella Laurea Magistrale in Economia dell’Ambiente nel 2012 e in quella che oggi si chiama “Economia dell’Ambiente, Lavoro e Sviluppo Sostenibile” e che attrae studentesse e studenti da tutto il mondo.

Senza dimenticare che la direttrice del Dipartimento, la professoressa Costantini, è attualmente la presidentessa dell’IAERE, l’Associazione Scientifica Italiana di Economia e Ricerca dell’Ambiente e che studiare a Roma Tre significa avere l’opportunità di sviluppare la propria tesi all’interno di progetti di ricerca supportati da un network internazionale molto ampio.

Le iniziative per supportare gli studenti

Come per gli altri corsi di laurea del Dipartimento, anche gli studenti della Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale potranno usufruire del sistema di tutorato di Roma Tre. L’Ateneo ha istituito, inoltre, un pre-corso di matematica per preparare al meglio gli studenti provenienti da licei non scientifici all’impatto con le discipline quantitative. Per maggiori informazioni sulla Laurea Magistrale in Economia e Gestione della Trasformazione Digitale e sugli altri corsi proposti dall’ateneo capitolino (due Corsi di Laurea Triennale e tre Corsi di Laurea Magistrale ) è possibile visitare il sito ufficiale del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre www.economia.uniroma3.it