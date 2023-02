Un nuovo concept di ristorazione approda nel cuore della Capitale

A soli 50 metri dalla splendida Fontana di Trevi, nel centro di Roma, è nato Comodo Mercato Trevi, non il solito ristorante, ma una proposta unica capace di soddisfare ogni tipo di esigenza in una location esclusiva.

Un ristorante, mille sapori

Nuova proposta della ristorazione nella Capitale, con le sue cinque cucine e un’infinità di sapori, “Comodo” è il ristorante in cui trovare tutto ciò che si desidera. Varcare l’uscio di “Comodo”, in via del Lavatore 88-B, a due passi dalla Fontana di Trevi, è un po’ come entrare in un mondo completamente nuovo. Un’esperienza da provare e riprovare per assaporare piatti sempre nuovi, da soli o in compagnia.

“Comodo”, di nome e di fatto, permette con la sua vasta offerta di trovare tutto ciò che si desidera, accontentando i gusti più disparati e mettendo tutti d’accordo con la sua ricchissima e variegata offerta, dove ogni cucina è a portata di mano: da quella tradizionale romana alla pizza napoletana, dal sushi fresco al pane appena sfornato.

Un’esperienza unica

La comodità del ristorante si ritrova anche nella modalità di ordinazione e consumazione, con la possibilità di assaggiare tutto ciò che si desidera senza la necessità di doversi spostare da un’isola tematica all’altra, ma semplicemente accomodandosi al tavolo e ordinando ciò che si preferisce. “Comodo” sposa questo innovativo concept per offrire un’esperienza unica, completa e appagante.

Il format di “Comodo” permette di entrare in un ristorante dinamico come un mercato in cui trovare praticamente ogni tipologia di cibo e prodotto, con le cucine a vista dei cinque differenti corner pronte a offrire il meglio della cucina italiana e internazionale.

Una location esclusiva

Nel cuore pulsante della Città Eterna, “Comodo” è l’ideale per una pausa indimenticabile e rilassante, capace appagare il palato in una cornice unica al mondo. Nel suo open space da oltre mille metri quadrati e 350 coperti, anche il concept della location offre tutta l’intimità che si cerca, ma senza pareti divisorie a escludere dall’atmosfera rilassata della sala, caratterizzata da soffitti alti e luminosi e da una generosa distanza tra i tavoli.

Tutto il fascino di un luogo non-finito con spazi ariosi e dove c’è davvero posto per tutti, in ogni momento della giornata e per mangiare a qualsiasi ora: dalla tarda mattinata fino a tarda notte.

La scelta giusta per ogni occasione

Grazie alla sua sala privé, “Comodo” sa essere anche il ristorante giusto per celebrare giornate speciali, ospitare e organizzare feste ed eventi aziendali. In poche semplici mosse, lo staff disegna, infatti, la stanza perfetta per ospitare amici e colleghi e godere dell’offerta del ristorante in uno spazio interamente dedicato alle proprie occasioni da ricordare.

Per entrare in contatto con “Comodo” e conoscere al meglio la sua offerta è possibile visitare il sito internet www.comodomercatotrevi.it, telefonare al numero 06.83393192 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@comodomercatotrevi.it. “Comodo” è aperto dal lunedì alla domenica, da mezzogiorno a mezzanotte con orario continuato.