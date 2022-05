Umbria Jazz 2022: eventi, musica e grandi star nell’edizione della ripartenza

Dopo un biennio reso complicato dall’emergenza covid-19, fatto di cancellazioni (2020) ed edizioni in tono minore (2021), la musica tornerà a girare a pieno regime nell’estate perugina. La rassegna Umbria Jazz 2022 proporrà infatti un programma vasto, eterogeneo e finalmente completo: grazie a centinaia di eventi dal vivo (a tema jazzistico ma non solo), movida notturna e imperdibili percorsi enogastronomici, il capoluogo umbro per dieci giorni - da venerdì 8 a domenica 17 luglio 2022 - sarà nuovamente il baricentro musical-culturale italiano ed europeo.



Umbria Jazz, i numeri dell’edizione 2022

Negli ormai classici dieci giorni del festival, fra eventi gratuiti e a pagamento, saranno 260 gli appuntamenti musicali ospitati in 11 location più l’intero centro storico percorso quotidianamente dalla marching band. Umbria Jazz accoglierà 90 band per un totale di circa 500 musicisti: un cast di stelle affermate accompagnate da giovani talenti in rampa di lancio per un ampio ventaglio di generi. In copertina, come sempre, il grande jazz, la musica di riferimento della manifestazione; non mancheranno però oscillazioni verso ritmi differenti, come pop/rock, blues e funk. D’altronde, il festival sin dagli albori è per vocazione aperto a una platea frastagliata: a Perugia, insomma, chiunque può trovare il “suono” più affine ai suoi gusti musicali.



Formula, location e concerti all’aperto

Umbria Jazz 22 si lascerà dunque alle spalle due anni duri per ritrovare gioia, fasti e affollamento di eventi che hanno sempre caratterizzato il festival. La formula resterà quella canonica, con l’Arena Santa Giuliana messa al centro del programma in qualità di main stage dei grandi eventi serali, spesso orientati verso il genere pop/rock. Tra le location principali anche il Teatro Morlacchi, che ospiterà concerti pomeridiani di jazz italiano e americano, e la Galleria Nazionale dell’Umbria, che metterà in cartello due set quotidiani - alle ore 12 e alle 15:30 - all’insegna del jazz acustico. Per i nottambuli, invece, il club in via della Viola offrirà una resident band e jam session fino a tarda notte.



Non mancheranno naturalmente i grandi concerti gratuiti all’aperto, da sempre un marchio distintivo della kermesse perugina. Confermatissimi i palchi ormai storici in Piazza IV Novembre e ai Giardini Carducci. Da quest’anno sarà aggiunto un terzo open stage: quello in Piazza Matteotti, dedicato esclusivamente allo swing.

L’edizione 2022 segnerà inoltre il ritorno dopo due anni delle “Clinics” del Berklee College of Music di Boston. Dal 5 al 17 luglio, la famosa scuola di musica americana per la 35esima volta sposterà i suoi corsi a Perugia, sotto la supervisione del direttore Giovanni Tommaso, per offrire a studenti provenienti da tutto il mondo l’opportunità di studiare con un metodo didattico che ha sempre dato ottimi risultati.

Il programma 2022: stelle del jazz ma non solo

Nel cartellone d’eventi 2022 ci sarà tanto jazz, tra cui diversi appuntamenti imperdibili all’Arena Santa Giuliana con veri mostri sacri come il grande Herbie Hancock (14 luglio) e la star della vocalità Diana Krall (15 luglio). A Santa Giuliana si alterneranno però generi diversi: tra gli altri, ci saranno il mito della musica soul Tom Jones (16 luglio) e la leggenda della chitarra rock Jeff Beck (17 luglio), oltre a una serata cubana con Rubalcaba e Aymée Nuviola (10 luglio) e una serata brasiliana con Marisa Monte e Gilberto Gil (9 luglio). Nel programma delle altre location, attesissimo l’appuntamento al “Morlacchi” con il quintetto Inside Straight di Christian McBride, uno dei più influenti jazzman dell’epoca moderna (11 luglio), mentre alla Galleria Nazionale dell’Umbria saranno da circoletto rosso i due set serali di solo piano di Fred Hersch, uno dei musicisti più stimati delle ultime generazioni (16 e 17 luglio).



Tre festival in uno

Tutto questo, per garantire 10 giorni di full immersion musicale di qualità e quantità agli spettatori dell’Umbria Jazz 2022, che da qualche giorno possono già acquistare i biglietti per i vari eventi in cartellone. “Le prevendite vanno benissimo - spiega Carlo Pagnotta, direttore artistico della manifestazione fin dalla prima edizione del 1973 - e le premesse sono ottime: si sente nell’aria che la gente ha voglia di tornare ad ascoltare musica dal vivo. Anche stavolta contiamo di soddisfare i gusti di tutti i visitatori: dai puristi del jazz a coloro che cercano musica più commerciale, magari gratuita”.



Pagnotta ribadisce un concetto fondamentale e cioè che “l’Umbria Jazz equivale a tre festival in uno: quello del main stage, quello dei concerti gratuiti e quello dei club e teatri. Una formula vincente che ripeteremo anche in questa edizione che segnerà finalmente la ripartenza dopo un periodo difficile per tutti, anche per il settore della musica live”.



Per saperne di più visita il sito www.umbriajazz.it