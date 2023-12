Turismo delle passioni, un nuovo modo di viaggiare per rigenerarsi a 360°

La vita quotidiana, collocata all’interno della frenetica società moderna, ha subìto e subisce costantemente forti pressioni e cambiamenti con inevitabili ripercussioni su corpo e mente che hanno portato, sempre più, alla ricerca di momenti dedicati al proprio io: lontano da luoghi affollati e da ciò che è mondano e caos, focalizzati a riequilibrare il proprio equilibrio psicofisico, prediligendo il contatto con la natura e ritagliandosi spazi per il benessere personale.

In questo senso, seguire le proprie passioni è di vitale importanza per rigenerare mente e corpo in modo completo. Questo ramo del turismo sta catturando interesse e partecipazione proprio perché non è inteso soltanto come fitness o cura del corpo, si tratta piuttosto di un percorso personale volto a migliorare il proprio stato d’animo, finalizzato al rimanere in salute e nel contempo a contrastare gli effetti nocivi di stress e frenesia quotidiana. Il percorso ideale è quello che si prende cura del lato emotivo e del benessere mentale individuale, ognuno ha il suo. A tal proposito, esperienze ricche di energie positive possono donare ispirazione e ravvivare alcuni stimoli. Una tendenza in costante crescita quella del turismo delle passioni, che punta a seguire le proprie aspirazioni più intime e crea uno stato d’animo avvolgente e totalizzante con la persona che lo esercita.

Il Turismo delle passioni

La Basilicata si sta impegnando in un percorso che vuole essere un punto di riferimento stabile per una tipologia di turismo che, sfruttando le passioni di ciascuno e introducendole all’interno dell’esperienza, rigenera e apporta benessere e appagamento a 360°. Non si tratta soltanto di vacanza e riposo, ma di un vero e proprio percorso personalizzato in base a gusti e desideri personali, che coinvolge tutti gli attori del territorio: dalle istituzioni agli operatori turistici, dagli enti pubblici e privati fino alle strutture ricettive.

Trekking all’aria aperta per gli appassionati, escursioni in bici o camminate e yoga nei boschi per creare un connubio concreto con la natura: questo tipo di turismo punta a essere il più terapeutico possibile e, proprio per questo, riesce ad avere molta più efficacia se collocato nel giusto ambiente. La natura è la forza rigenerante più potente in assoluto.

L’obiettivo del Turismo delle passioni è “accompagnare la costruzione di specifiche forme di offerta territoriale – spiega il Direttore Generale di APT Basilicata, Antonio Nicoletti - che oltre alla semplice accoglienza che già ci contraddistingue, diano al viaggiatore qualcosa in più delle singole esperienze: emozioni, conoscenza, benessere, sviluppo personale”.

La Basilicata come destinazione di un turismo appassionato

La Basilicata si conferma una destinazione ideale per programmare una vacanza, ma soprattutto per vivere le proprie passioni; non a caso, la regione offre luoghi unici e autentici, ricchi di storia e di bellezza. Il turismo appassionato trova spazio in questa regione abbracciando un approccio coinvolgente e suggestivo a 360° che unisce benessere fisico a quello mentale. La natura gioca un ruolo fondamentale nel turismo appassionato, fondamentale è infatti la capacità di proporre attività in contatto con il territorio, un elemento chiave per riequilibrare corpo e psiche stressati dai ritmi urbani. Coniugare il benessere con l’autenticità dei luoghi e tradizioni locali è parte essenziale.

Nei luoghi più suggestivi d'Italia è possibile praticare discipline come forest bathing, trekking, yoga all'aperto ma anche attività più dinamiche come torrentismo o canyoning. Uno dei territori che meglio interpreta questo nuovo turismo è la Basilicata: grazie al suo straordinario patrimonio ambientale e culturale fatto di borghi, parchi naturali, siti archeologici e prodotti tipici, è ideale per intraprendere percorsi completi tra boschi secolari, aree termali e strutture d'eccellenza.

Basilicata Therapy: itinerari tra natura e cultura

Per gli appassionati di fioriture, non può resistere al fascino delle praterie dei Piano del Pollino che, durante le belle stagioni, si colorano di incredibili fioriture. Immergersi nella natura svolgendo camminate consapevoli e meditazione è un'esperienza unica, in particolar modo nei parchi regionali dove si possono individuare oltre 400 specie botaniche. In particolare, nella foresta di Muro Lucano è stata riscoperta nel 2008 l’esclusiva orchidea fantasma, ritenuta estinta. Se si vuole ammirare la fioritura delle orchidee spontanee, il luogo ideale è invece l’Oasi Bosco Faggeto, a Moliterno. A Lavello, è possibile ammirare distese di lavanda, con i suoi fiori caratterizzati da un bellissimo colore viola intenso e da un profumo delicato.

All’interno del Parco nazionale del Pollino è possibile praticare un’escursione a stretto contatto con la natura: il birdwatching. Durante tutto l’anno, migliaia di persone accorrono per appostarsi ad osservare gli uccelli attraverso dei potenti cannocchiali. Sono tante le specie possibili da individuare ed ammirare, tra queste i grandi rapaci come il falco pellegrino, l’aquila reale o addirittura il grande gufo reale. Un luogo divenuto un vero e proprio rifugio per specie rare è la Riserva del Bosco Pantano di Policoro, dove trovano pace la tartaruga caretta caretta e la foca monaca, regina assediata del Mediterraneo, a rischio d’estinzione a causa dell’inquinamento e la pesca industriale.

Per i più romantici, all’altezza di Petre de la Mola, è possibile meravigliarsi di fronte ad un cielo stellato mozzafiato. Ma sono diversi i siti da cui si possono osservare le stelle, tra questi: il Planetario ad Anzi, l’Osservatorio di Castelgrande, il centro di Geodesia spaziale di Matera o gli Orologi astronomici di Murgia Timone e Monte Croccia. Come ogni vacanza sostenibile che si rispetti, si predilige un modo ecologico di soggiornare en plein air, per alimentare gli effetti benefici della lontananza della civiltà e del digital detox. Una splendida soluzione è dormire all’interno di un “bubble glamping” a Satriano di Lucania. Per chi è in cerca di avventura, invece, nei parchi naturali della regione si praticano trekking, attività acquatiche, arrampicate ed escursioni in MTB tra gole e panorami sbalorditivi, scaricando stress con momenti adrenalinici ed emozionanti.

Tra fiabe e magia, la suggestione del territorio

Il viaggio esplorativo in Basilicata non finisce qui: famosa per le sue bellezze antropologiche che rispecchiano la sua ricca storia e cultura, la bussola della magia orienta il viaggiatore verso Rapone (PZ), il Paese delle Fiabe, luogo in cui è stato ideato il Rapone Fiaba Festival, un progetto di comunità dove si dà nuova vita alle più belle fiabe di tutti i tempi. Sempre a Rapone sono presenti: il percorso delle cinque fiabe, il museo multimediale “C.E.R.A. una volta” e il “parco avventura” con percorsi dedicati ai personaggi delle fiabe.

Per approfondire e avere ulteriori informazioni sulle possibilità e sui progetti disponibili è possibile visitare il sito ufficiale di Apt Basilicata: www.basilicataturistica.it