Traghetti per la Sardegna: la vacanza inizia a bordo

Progettare e organizzare tutto al meglio è fondamentale per garantirsi il pieno di relax e tranquillità e godersi al meglio il viaggio. Questo è particolarmente vero quando per raggiungere la propria meta occorre affidarsi agli operatori del settore turistico. Parliamo, per esempio, dei traghetti che collegano il continente alla Sardegna, meta perfetta per staccare la spina e fare il pieno di energia, sole e mare.

Per rispondere al meglio alle esigenze di chi sceglie di vivere la propria vacanza in questa straordinaria isola, nel periodo estivo Grimaldi Lines mette a disposizione partenze giornaliere da Civitavecchia verso Olbia, mentre tutto l’anno sono attive le rotte per Porto Torres, Arbatax e Cagliari.

Grimaldi Lines, professionalità e servizio

Player di riferimento per il trasporto passeggeri nel Mediterraneo, Grimaldi Lines dispone di una flotta composta da 14 tra traghetti e cruise ferry di ultima generazione, che offrono ai loro ospiti un’esperienza di viaggio piacevole, disponendo di differenti tipologie di cabine e ampie suite per ogni esigenza, anche con servizio pet in cabin per accogliere al meglio gli amici a quattro zampe.

Una volta a bordo, l’accoglienza di equipaggi professionali, altamente formati e disponibili è impreziosita da un’ampia scelta di servizi di prima qualità che rendono indimenticabili e cuciti sulle esigenze di ogni tipologia di utenza – dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi di ogni età – i viaggi sulle quattro navi ammiraglie.

Dal ristorante panoramico à la carte al self-service, dal centro benessere e la palestra alla piscina con solarium, la sala giochi per bambini e ampi spazi comuni, tra cui casinò e discoteca. Su ogni nave è disponibile il roaming marittimo che permette di continuare a utilizzare lo smartphone anche in mare aperto. A ciò si affianca il servizio Wi-Fi satellitare con opzioni di scelta su differenti pacchetti.

Convenienza e sostenibilità

Ma Grimaldi Lines è anche sinonimo di convenienza. La politica tariffaria estremamente flessibile è capace di interpretare al meglio le esigenze del mercato per proporre in ogni periodo dell’anno promozioni a tempo, tariffe special e convenzioni pensate per i vari target di mercato: per chi ha qualche anno in più e per i più piccoli, per i residenti o nativi in Sardegna e, grazie a Grimaldi Lines Tour Operator, per prenotazioni complete pensate per chi, oltre alla nave, cerca un soggiorno sull’isola.

La visione accorta e consapevole di Grimaldi Lines e il rapporto simbiotico con il mare vedono la compagnia impegnata a combattere per la causa green adottando gli ultimi ritrovati in termini di tecnologie per la riduzione delle emissioni inquinanti. Impegno che si concretizza grazie a innovativi sistemi di trattamento dei gas di scarico, speciali progetti di efficientamento energetico, pitture siliconiche che non rilasciano in acqua sostanze nocive, regolare trattamento e filtraggio delle acque di zavorra.

L’installazione di speciali batterie al litio caricate durante la navigazione e che non rilasciano emissioni inquinanti in prossimità dei centri cittadini permette, inoltre, alle due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, di essere le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. Ma l’impegno green trova realizzazione anche a bordo, con imballaggi ridotti e, dove possibile, sostituiti da equivalenti in materiale 100% riciclabile. Oltre a ciò, ogni cabina è dotata di economizzatori d’acqua, mentre la gestione dei rifiuti invita i passeggeri a fare la racconta differenziata ed è agevolata da speciali macchine compattatrici in linea con il programma EmergenSea di MAREVIVO a cui la Compagnia ha aderito.

Prenotazioni sempre al miglior prezzo

Prenotare il proprio posto sul traghetto da Civitavecchia verso la Sardegna è semplice, veloce, conveniente e intuitivo. Dal primo giugno al 30 settembre, la tratta Civitavecchia-Olbia è operativa tutti i giorni con partenza alle 22.45 da Civitavecchia. Nello stesso periodo, la tratta inversa prevede partenze alle 12.30 da Olbia.

Grazie al booking online disponibile sul sito www.grimaldi-lines.com bastano pochi passaggi per dare il via alla propria vacanza, ricevere comodamente sulla mail i biglietti. Grazie al Fast Check-in, inoltre, sbarcare nel cuore della Sardegna approfittando del miglior prezzo disponibile al momento dell’acquisto non è mai stato così semplice.

L’acquisto dei biglietti è possibile anche contattando l’ufficio prenotazione Grimaldi Lines allo 081 496.444, inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it o, ancora, presso le agenzie di viaggio, i maggiori web operator, i punti vendita Grimaldi Lines di Napoli e Roma, presso le biglietterie di porto e, in casi eccezionali, direttamente alla reception a bordo.