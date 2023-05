Terza e quarta età: soluzioni innovative per vivere al meglio

L’Italia si scopre un paese anagraficamente sempre più anziano. Nonostante un piccolo calo sulla prospettiva di vita derivato della pandemia da Covid-19, infatti, poco meno di un quarto della popolazione rientra oggi nella fascia di età over 65. Un 23% - la media europea si assesta al 19,7% - che si traduce in qualcosa come 13,8 milioni di cosiddetti senior e che, secondo le previsioni dell’Osservatorio Silver Economy sugli Scenari evolutivi della longevità, punta a salire entro il 2050 fino a toccare il 35,1% della popolazione.

La condizione di vita degli anziani

Dietro questi dati, se da un lato la presenza di un anziano in famiglia allontana la povertà e l’esclusione sociale, la prospettiva di una vita longeva si traduce troppo spesso in un problema che ricade sull’anziano, ma che richiede importanti sforzi a famiglia, società e Sistema Sanitario Nazionale. Oltre alle problematiche legate allo stato di salute dell’individuo esiste, però, una questione allarmante riferita alle modalità e i contesti in cui si affronta l’anzianità. I 4,8 milioni di anziani che vivono da soli non possono essere trascurati.

Per questi motivi la società è oggi più che mai chiamata ad agire per migliorare la condizione di vita degli anziani, alzare l’aspettativa di vita e gli anni una buona salute, così da ridurre l’impatto economico che attualmente quel 23% comporta. Serve partire dalla consapevolezza che gli anziani sono sempre più a rischio di solitudine e povertà per avviare politiche inclusive e di welfare più attente e mirate.

Vivere Over

Un ruolo fondamentale per contrastare questi problemi e venire incontro alle necessità di anziani e famiglie è giocato da realtà come Over, primo operatore in Italia a creare soluzioni e servizi abitativi per i senior. Attraverso il progetto “vivere Over”, i residenti possono mantenere abitudini, socialità e indipendenza, ma con una protezione costante e discreta. Non una casa di cura, ma un’iniziativa completamente nuova che vede come ultimo tassello la recente inaugurazione del nuovo Aris Garden Senior Living al municipio X di Roma.

Dopo l’inaugurazione dell’Over Senior Residence Fonte Laurentina appena un anno fa, il secondo progetto ha trasformato l’ex Hotel di via Aristofane 101 (nel quartiere AXA) in un’innovativa residenza pensata per accogliere fino a 80 anziani, da soli o in coppia, che vogliono continuare a vivere la propria indipendenza senza doversi occupare più di nulla, se non di coltivare nuove relazioni, agire con libertà di movimento, rispetto della privacy e autodeterminazione, contando sulla sicurezza garantita dalla presenza di personale socioassistenziale h24.

Vivere la terza età

L’ultima inaugurazione nasce dalla necessità di fornire alla cittadinanza una nuova formula di assistenza, che punta a mantenere in salute gli anziani attraverso il mantenimento del benessere psicofisico e delle relazioni di socializzazione con l’obiettivo di contrastare la solitudine. Grazie a “vivere Over”, gli ospiti delle strutture vedono migliorare significativamente la loro qualità di vita.

Presso Aris Garden Senior Living, l’anziano ha a disposizione una stanza e tanti spazi comuni per mantenere attiva la propria sfera sociale. Grazie all’Over Club, infatti, ogni ospite è coinvolto in programmi e attività di intrattenimento, che spaziano dalle feste alle gite fuori porta, passando per tornei di carte e attività sportive.

La migliore tecnologia

Un aiuto concreto arriva poi dall’impiego mirato e consapevole della domotica, che permette di perseguire al meglio pilastri fondamentali come comfort, sicurezza e monitoraggio. Attraverso innovativi ritrovati tecnologici, le strutture sono in grado di garantire ai propri ospiti supervisione e sicurezza costanti, oltre che efficienza energetica e valutazione in tempo reale dello stato di salute.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, vede l’impiego di strumentazioni completamente nuove, simili a smartwatch, che si rendono indispensabili nel monitoraggio di importanti informazioni e parametri sulla salute del paziente, anche durante il sonno, grazie alla funzione sleep tracker. Senza dimenticare la possibilità di accedere a celeri servizi di valutazione con refertazione online entro dieci minuti e la dotazione in ogni ambiente dell’appartamento di strumenti che permettono la chiamata di emergenza.

Il 14 maggio, dalle ore 12 alle ore 17.30, Over terrà l’Open Day per visitare la struttura dell’Aris Garden Senior Living. Per maggiori informazioni sui servizi e l’attività di Over è possibile visitare la pagina Instagram ufficiale @VivereOver, il sito ufficiale www.vivereover.it o chiamare il numero 800/629635.