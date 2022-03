Talento e nuove sfide nel settore della global mobility

Da oltre dieci anni l’inconfondibile entusiasmo di Francesco Argirò, imprenditore italiano appassionato e progressista, guida il gruppo Bliss Corporation, in qualità di Presidente e CEO. L’obiettivo dell’azienda, fondata nel 2008 e composta da tre società di servizi specializzati, è quello di trasferire le famiglie e i loro animali domestici ovunque nel mondo, rendendo lo spostamento di una parte della loro vita il più sereno e sicuro possibile. La carriera professionale di Francesco Argirò inizia all'interno dell'azienda di famiglia nel 2001 che si occupa di traslochi internazionali e che oggi lo vede attivo in importanti associazioni di categoria d'impresa, dove ha assunto ruoli dirigenziali, lavorando per la crescita e il miglioramento all'interno delle organizzazioni e per il rafforzamento dei rapporti tra enti italiani ed esteri. Ma Francesco Argirò è molte cose, tra le quali anche un forte sostenitore e membro di diverse fondazioni incentrate sulla protezione degli animali e dell'ambiente. Da attento osservatore della realtà attuale, con lo sguardo fisso su un futuro fatto di sviluppo e miglioramento, mette la sua esperienza al servizio di numerosi imprenditori per aiutarli nei processi di crescita personali e delle loro aziende. Passione, determinazione e ambizione hanno portato il giovane imprenditore a guardare sempre avanti, per migliorare, innovare e consolidare la reputazione del suo gruppo aziendale, in tutto il mondo.

Gli specialisti della global mobility

Il significato del nome Bliss?

Semplice, è un’espressione che indica la perfetta beatitudine, la pace interiore, la serenità, la grande gioia e la capacità di dimenticarsi di tutto il resto. Inoltre, è la perfetta antitesi di ciò che generalmente provano le persone quando sono davanti a un cambiamento di vita importante: ansia, paura, smarrimento, insicurezza. Bliss trasmette sicurezza e certezze alle aziende e alle famiglie con cui lavora.

Con 30 professionisti e oltre 250 anni di esperienza collettiva, Bliss Corporation è un gruppo strutturato per coprire a 360° ogni necessità del settore della Global Mobility, attraverso tre società specializzate:



Bliss Moving & Logistics si occupa di traslochi nazionali e internazionali di aziende e famiglie. Per traslocare in ogni parte del mondo in modo puntuale, sicuro ed efficace, vivendo un’esperienza positiva e memorabile, cucita sulle esigenze del cliente, con cura e attenzione dal primo colloquio all’ultima consegna. Bliss Moving & Logistics risolve problematiche di trasporto ed imballaggio, catalogazione, preparazione e smontaggio di postazioni di lavoro, smontaggio e rimontaggio di arredi, trasferimento di strumentazioni, server, computer ed archivi. Con l’ausilio dei macchinari più all’avanguardia anche mobili particolari come armadi blindati, casseforti e rack possono essere spostati in tranquillità, con l’opportunità di traslochi anche nei weekend, notturni e nei giorni festivi .



L’impegno di sostenibilità sociale e ambientale di Bliss

Il gruppo Bliss Corporation è l’esempio di una moderna realtà che si impegna ogni giorno e sempre con maggior forza, per portare a casa un valore e un impatto sociale e ambientale positivo per tutti gli stakeholder. Il 2022 sarà infatti un anno ancora più ricco di progetti finalizzati al rafforzamento di quello che potremmo definire il “DNA Sustainability” che qualsiasi impresa dovrebbe avere e rafforzare nel tempo, indipendentemente dal proprio mercato di riferimento.

Molteplici oggi i progetti in cui Bliss Corporation si realizza come azienda sostenibile.

3BEE sviluppa sistemi per migliorare la salute delle api e la loro gestione. Bliss supporta questa attività scegliendo uno degli alveari monitorati con i dispositivi 3BEE e ne accompagna la crescita e lo sviluppo.

“REGALA UN ALBERO” per migliorare la salute e l’ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Bliss si impegna a sostenere la creazione di ecosistemi ambientali più sani, la salvaguardia della biodiversità, lo sviluppo delle comunità locali, per cui gli alberi sono una risorsa economica e sociale importantissima, e a proteggere l’erosione e l’impoverimento dei terreni a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.



Bliss Corporation si muove anche per sostenere associazioni a tutela dell’ambiente, come:

“TARTALOVE”: progetto di adozione per la tutela e la salvaguardia delle tartarughe marine, sempre più a rischio estinzione.

“LIBERI DI GALOPPARE”: tutela contro la crudeltà legata a cavalli, pony, asini, muli e bardotti.



Infine Bliss Corporation sta anche avviando un progetto relativo alla riduzione dell’impatto ambientale, connesso proprio al settore Moving & Logistics.

RETAKE ROMA organizza iniziative,progetti, eventi, finalizzati allo sviluppo sostenibile della città, con riferimento al recupero, alla valorizzazione e all’innovazione degli spazi pubblici, attraverso la collaborazione con tutti i componenti della società: l’Amministrazione pubblica, le Istituzioni, le imprese, le organizzazioni no profit.

Adottare come principio imprenditoriale la sostenibilità permette di inserire nella strategia, delle considerazioni ambientali e sociali capaci di generare valore. Nella pratica significa gestire in modo efficiente e strategico le risorse a disposizione e rendere sostenibili le principali attività dell’impresa.



L’esperienza al servizio dei clienti

Pianificare un trasloco internazionale non è certamente la cosa più semplice e immediata che si possa affrontare. I clienti di Bliss Corporation sono: da ricchi magnati a politici, ambasciatori, calciatori, attori e cantanti, ma anche e soprattutto famiglie ordinarie con necessità specifiche, in una qualsiasi parte del mondo. L’obiettivo dell’azienda è liberare la mente del cliente, che nella sua incertezza circa il futuro, trova in Bliss tutte le certezze. Restituire alle persone il tempo e le risorse di cui hanno bisogno, indipendentemente da quale sia il motivo del trasferimento, è una sfida sulla quale Bliss Corporation è sempre vincente. Azzerare lo stress e gestire tutti i processi burocratici che accompagnano un cambiamento così profondo e alle volte duraturo, significa scegliere di essere un vero e proprio punto di riferimento nella vita dell’altro. Le necessità di ogni persona che si rivolge a Bliss, diventano per il gruppo, la dimensione vera e propria del lavoro, all’interno della quale tutto il team si fa compagno di viaggio e custode della memoria dei suoi clienti.



Per saperne di più visita il sito www.blisscorp.it