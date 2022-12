Shopping experience conveniente e di qualità, a due passi da Roma

Roma Città Eterna, emblema di cultura, bellezza e italianità in tutto il mondo. E per non farsi mancare nulla, anche la movida e lo shopping devono essere all’altezza e offrire a cittadini e turisti un ampio ventaglio di servizi ad hoc. A questo proposito, nella zona sud di Roma, a soli 30’ dal centro cittadino, si trova McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet. Con i suoi 155 negozi aperti dalle 10 alle 20, il parcheggio gratuito, le aree dedicate ai bambini, i 10 ristoranti e la suggestiva architettura, il Centro regala qualcosa di magico e speciale tutti i giorni.

Saldi efficaci e di tendenza: tutto quello che occorre sapere

I punti vendita dell’outlet diventano un vero e proprio viaggio attraverso una sinfonia di colori, tessuti, declinazioni, per essere sempre alla moda, ma con stile. “La moda passa, lo stile resta”, diceva Coco Chanel, racchiudendo in una breve, incisiva frase il senso profondo del buon gusto. Qualunque sia il look desiderato, bisogna trovare il luogo perfetto per crearlo. Un’idea in più? Approfittare dei saldi per osare qualcosa di nuovo, come l’abbigliamento ispirato al grunge degli anni Novanta e al punk londinese, oppure i piumini dai colori accesi e vitaminici, per dare una sferzata di energia al freddo, o ancora le stampe animalier e a quadri, l’eco-pelliccia e le giacche Varsity dall’anima sporty chic, da abbinare a capi evergreen più sobri – il classico jeans, un pantalone nero a sigaretta – per un effetto a contrasto che si fa notare. E se si preferisce fare acquisti da casa? Nessun problema, l’outlet di Castel Romano permette di dedicarsi allo shopping comodamente seduti sul divano, in autonomia o con il supporto virtuale di un addetto alle vendite. Basta un click, e il mondo della convenienza entrerà direttamente nella casa del cliente. Infine, tutti da scoprire i vantaggi del McArthurGlen Club, il quale dà accesso a offerte esclusive e alle ultime novità.

Marchi di prestigio a prezzi imbattibili

Se è vero che comprare nei molti punti vendita di Castel Romano Designer Outlet si rivela sempre la scelta giusta, lo è doppiamente durante il periodo dei saldi, ovvero dal 5 gennaio. Ma al risparmio deve sempre corrispondere la qualità, ed è esattamente ciò che offre l’outlet di Castel Romano. Non solo convenienza, bensì un guadagno vero e proprio in termini di acquisti intelligenti. Con oltre 150 marchi di moda, abbigliamento sportivo, articoli per la casa, la bellezza e il lifestyle, trovare il regalo perfetto per sé e per gli altri è una garanzia e una certezza.

I numerosi servizi dell’outlet romano

L’outlet è pronto ad accogliere qualsiasi tipologia di cliente per trascorrere una giornata piacevole accompagnata da ogni comfort: dal caffè del mattino al pranzo, dall’aperitivo alle divertenti foto ricordo nei selfie-corner natalizi. Inoltre è facilmente raggiungibile in trenta minuti di auto dal centro di Roma.Ma se si volesse essere liberi dallo stress della guida? Nessun problema: è disponibile un servizio navetta dalla Stazione Termini e addirittura l’esclusivo transfer privato, per vivere una giornata all’insegna del lusso. Il car sharing con Enjoy ha parcheggi dedicati e la possibilità di interrompere il noleggio una volta giunti all’outlet.

Tra i molti servizi firmati McArthurGlen troviamo il wifi gratuito, la sartoria, l’accesso per visitatori in sedia a rotelle, l’area cani, il baby service, le postazioni di ricarica per le auto elettriche e, il carica batterie per i portatili. I ristoranti, i quali offrono anche la possibilità del takeaway, spaziano dalle prelibate colazioni del mattino, per iniziare con la carica giusta la giornata di shopping, al pranzo e alla cena. Starbucks, Obicà, Signorvino, Poke House, Bonetti, McDonald’s e molti altri, per concedersi ogni volta un sapore nuovo e diverso.

Per tutte le info è possibile visitare la sezione apposita del sito, ma anche telefonare allo 0650/50050, scrivere una mail a infocastelromano@mcarthurglen.com o visitare i canali social sempre aggiornati Facebook e Instagram.