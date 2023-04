Salvaguardare il pianeta Terra: un impegno per i cittadini e per le aziende

Si sono da poco concluse le celebrazioni e le attività in programma per la Giornata Mondiale della Terra 2023: dal 21 al 25 aprile, tra Roma e Torino, si sono susseguiti numerosi laboratori didattici, attività e talk show dedicati all'ambiente.

Ma l'Earth Day, in realtà, è una tra le più importanti manifestazioni ambientali a livello globale, organizzata dalle Nazioni Unite e giunta alla 53esima edizione, con oltre un miliardo di cittadini coinvolti attraverso l'opera di 75.000 organizzazioni in 193 Paesi.

L'obiettivo per cui ci si batte è lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, per cui ognuno può dare il proprio contributo e avere un occhio di riguardo verso il pianeta che viviamo quotidianamente. E se da un lato ogni singolo cittadino può impegnarsi, dall'altro anche le aziende e le PMI sono sempre più sensibili al tema, schierandosi in prima linea per rendere sostenibile il proprio business.



L’Infisso s.r.l.: un’azienda artigiana attenta ai valori della sostenibilità

L’Infisso, fondata da Giovanni Sulpizi, da 40 anni è attiva sul territorio reatino, nella produzione e vendita diretta di porte e finestre in legno massello, alluminio e di arredamenti su misura, è a tutti gli effetti un’azienda sostenibile; infatti promuove l’utilizzo di infissi in legno, da sempre elemento naturale presente nell’ambiente che a differenza delle materie plastiche ormai diffusamente utilizzate, hanno il vantaggio di essere trasformati, una volta diventate scarto residuo di lavorazione, ad esempio in pellet che poi viene immesso sul mercato e inoltre è ormai dimostrato che gli ambienti realizzati con componenti in legno sono percepiti come più confortevoli. Inoltre per la produzione viene utilizzata energia proveniente da impianto fotovoltaico e un’ulteriore attenzione riguarda la verniciatura, infatti l’azienda prevede l’utilizzo di vernici all’acqua prive di solventi. Insomma un classico esempio virtuoso di economia davvero circolare.





Silvestri legnami s.r.l.: la bio-edilizia al servizio della progettazione

Che sia un’idea, uno schizzo o un progetto architettonico Silvestri Legnami offre a chi acquista una nuova casa Silvestri la possibilità di trasformare in realtà il proprio sogno, fornendo servizi di qualità che facilitano ogni richiesta di personalizzazione. Nella progettazione la scelta dei diversi materiali/componenti avviene secondo i criteri della BIO-EDILIZIA e del risparmio energetico. L'uso del legno da un punto di vista della sostenibilità, significa usare un materiale rinnovabile e abbondante - perché proveniente da foreste certificate - fondamentalmente nella salvaguardia del clima - in quanto immagazzina CO2. Una casa energeticamente avanzata che guarda al futuro e al rispetto dell’ambiente.