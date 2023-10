Roma Fanshop, punto di riferimento per tifosi romanisti e appassionati di calcio

Per ogni tifoso, i negozi che vendono prodotti del proprio club non sono solo punti vendita, ma luoghi in cui gli appassionati condividono il proprio amore per la squadra, sentendosi a casa. Varcando l’uscio di queste realtà, infatti, ci si sente parte di una famiglia grazie alla loro atmosfera, alla varietà di articoli offerti e al forte senso di appartenenza che questi riescono a trasmettere.

Ma a percepire queste sensazioni non è soltanto il tifoso di calcio in sé, quanto anche il semplice curioso o appassionato, oppure il turista di passaggio amante del calcio. Questi negozi riescono, infatti, a trasmettere il senso di appartenenza che rende unico il legame di ogni tifoso con la propria squadra. Il tutto anche attraverso cimeli, fotografie e oggettistica che li rende veri e propri luoghi in cui ricordare momenti del passato, le glorie e le sfide indimenticabili entrati nella storia e nella la tradizione del club.

La varietà di prodotti offerti nei Fanshop è molto vasta; si possono trovare le maglie ufficiali, le sciarpe, vari modelli di cappelli, le bandiere, palloni e abbigliamento casual, oggetti per la casa e molto altro. Le maglie da gioco ufficiali sono probabilmente l'articolo più popolare, alle quali ogni tifoso non rinuncia mai. A questi prodotti, si aggiungono prodotti esclusivi ed unici, rendendo ogni visita un'esperienza da ricordare.

Punto di riferimento a Roma da sempre

Tra le città del nostro paese dove la passione per il calcio rivive in ogni angolo c’è certamente la Capitale, che ha nella Roma e nei suoi tifosi una delle realtà più appassionate in assoluto. Accanto ai colori giallorossi da oltre 27 anni c’è il Roma Fanshop, negozio dedicato ai tifosi della Roma dal 21 agosto 1996, data nella quale nasce e apre il suo primo punto vendita col nome, all’epoca, di Roma Point sito in Piazza Benedetto Cairoli.

Nel 1999 ci fu un cambio di denominazione, si passa da Roma Point a Roma Store, dando vita poi ad altre aperture di negozi analoghi in via Sestio Calvino nella zona della Tuscolana, via Ostiense e via Oderisi da Gubbio nel quartiere Marconi. Punti vendita che, nel giro di pochi anni a Roma e nelle sue vicinanze, crescono di numero arrivando a diverse location attraverso operazioni di concessione del marchio.

Nello stesso periodo, viene creato il marchio “The Fans”, un Fanshop che permette di raggiungere un numero di appassionati di calcio più consistente, abbracciando squadre nazionali ed internazionali, includendo anche quelle meno note. Il punto vendita di Via Merulana “The Fans” aperto nel 1998 diventa presto punto di riferimento per moltissimi appassionati e collezionisti.

Dal 2004 al 2022, arriva l’accordo con la AS Roma e il gruppo Roma Store entra nella catena degli AS Roma Store ufficiali, condividendo con la società giallorossa scelte e strategie per incontrare le esigenze e le richieste dei tifosi, anche attraverso iniziative e attività pensate soprattutto per i più piccoli.

La nascita dei Roma Fanshop

Alla conclusione dell’accordo con la AS Roma, il 30 Giugno 2022, i negozi di Via Arenula (attiguo a piazza Benedetto Cairoli e tutt’ora attivo) e Viale Marconi diventano “Roma Fanshop”. Una svolta importante, che porta anche all’apertura del sito internet romafanshop.it, ulteriore passo per raggiungere i tifosi romanisti che abitano fuori Roma e rispondere alle loro richieste su come acquistare prodotti pur abitando lontano dalla Capitale.

Una storia lunga oltre 25 anni, caratterizzata sempre dalla passione, dall’esperienza e dalla voglia di offrire il miglior servizio possibile ai tifosi della Roma e non solo.

Prodotti ufficiali e marchi esclusivi

Ieri come oggi, i negozi Roma Fanshop sono pensati per chiunque cerchi il prodotto ufficiale, ma anche articoli creati secondo linee e marchi esclusivi di proprietà, come “Roma Fans” e il logo del Centurione romano con la frase “Per l’onore di Roma” che accompagna i tifosi fin dallo scudetto del 2001, con t-shirt apprezzatissime ancora oggi.

I centri Roma Fanshop, rappresenta un circuito di store moderni in cui è possibile trovare l’intera collection della stagione 2023/2024 e, allo stesso tempo, una nutrita memoria storica che offre un’ampia offerta di merchandising e kit vintage.

All’interno di essi infatti è presente un’area nella quale si possono trovare le riproduzioni fedeli di maglie, abbigliamento e giacche storiche prodotte da una società specializzata. Alle pareti, tra foto e immagini storiche indimenticabili, anche un murale dedicato ai grandi capitani giallorossi.

Condividere in tutta Italia il valore di tifare Roma

L’obiettivo è quello di condividere il valore di tifare Roma, ma anche coinvolgere chiunque entri nei negozi a livello emozionale, permettendogli di immergersi in un’ambiente tipicamente Romano e Romanista capace di unire indissolubilmente la città eterna alla squadra che la rappresenta.

Sul sito romafanshop.it è possibile sfogliare il catalogo dei prodotti proposti dai Roma Fanshop. All’interno del sito, è presente anche il numero di messaggistica Whatsapp per contattare il negozio online e concordare spedizioni in tutta Italia.