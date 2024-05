Reinventa il tuo giardino con pietre e materiali unici

L'aria fresca della primavera e il sole caldo dell'estate stanno bussando alle porte: è questo il momento perfetto per trasformare e reinventare il tuo giardino.

Per dare nuova linfa all’ambiente esterno della propria casa, renderlo accogliente, bello e regalarsi piacevoli ore di tranquillità, a volte basta introdurre un nuovo elemento di arredo e trasformare il giardino con una nota di freschezza e un occhio alla funzionalità.

E non c'è modo migliore per farlo che affidarsi a una garanzia nel settore: Cioffi Pietre di Trani.



Esperienza e soluzioni su misura

Da oltre 40 anni, Cioffi ricerca nelle cave più rinomate di Trani e dintorni, materie prime di qualità superiore. Il risultato? Una selezione eccezionale di pietra di Trani, caratterizzata da colori vivaci, texture suggestive e una forte resistenza al passare del tempo e agli agenti atmosferici. Ma l'eccellenza di Cioffi non si ferma qui.

L’azienda si è specializzata nella selezione e nella lavorazione di questo ed altri materiali in pietra naturale e recentemente nelle pietre e nei manufatti per arredo giardino di ogni tipologia.



Una pietra unica e straordinaria

La Pietra di Trani, dal canto suo, è un materiale straordinario per funzionalità e bellezza, ha proprietà impermeabili e antiscivolo, è resistente a intemperie ed escursioni termiche. Non solo: la Pietra di Trani presenta una facile manutenzione e, soprattutto, è in grado di restituire lucentezza ed eleganza a qualsivoglia ambiente, rappresentando un collegamento diretto con la natura, che la rende interprete perfetta per arredare gli spazi all’aperto.



La Pietra di Trani può essere utilizzata per pavimentazione, rivestimenti ed arredo giardino. Disponibile sia in lastre irregolari, sia in versione tranciata, sia in versione mattonata, consente applicazioni anche molto fantasiose; nella gamma di prodotti messi a disposizione da Cioffi, questo materiale trova un’applicazione più che versatile, venendo utilizzata per realizzare oggetti ornamentali, tavoli, sedie e per altri elementi d’arredo.

La varietà dei materiali e dei prodotti per l’outdoor

La gamma di prodotti che Cioffi Pietre di Trani offre ai suoi clienti va ben oltre la meravigliosa pietra pugliese. L’azienda dispone, infatti, di elementi per i rivestimenti e l’arredo giardino realizzati nei materiali più svariati: dalla polvere di marmo al porfido, dal travertino anticato al tufo leccese, fino al cemento e alla versatile quarzite brasiliana. E poi, ancora, pietra albanese e di Luserna, porfido trentino e pietra fossile.



Si tratta di componenti adatte a ogni esigenza architettonica o di design e, soprattutto, per ogni tipo di clientela, dal singolo privato che vuole restituire nuova vita al giardino di casa all’archistar impegnata in un grande progetto di restyling di uno spazio outdoor. E a chi punta a inserire un elemento unico nell’ambiente esterno di casa, Cioffi Pietre di Trani mette a disposizione una vasta gamma di statue e vasi.



Lavelli e lavabi: spazio alla fantasia

Tra le varie proposte di Cioffi, spiccano i lavabi e i lavelli in cemento ed in pietra naturale, disponibili in una vasta gamma di soluzioni, in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Ci sono, ad esempio, i lavelli da esterno completi, con supporti, vasca o gocciolatoio, i lavandini con gocciolatoio o solo vasche d’appoggio. Varietà di misure, colorazioni e finiture, in grado di rispondere alle più disparate richieste.



Immancabili, ovviamente, i lavelli e i lavabi in pietra di Trani, ma accanto a questi trovano spazio prodotti in marmo da esterni, in pietra, in polvere di marmo e anche nel ricercato carparo sabbiato, una soluzione dal tono più rustico, che rappresenta immediatamente un collegamento con la storia dell’architettura pugliese. Dalle proposte più classiche a quelle più moderne, la collezione di lavelli offre una diversità di design in grado di soddisfare ogni gusto e preferenza.

Spedizioni in tutta Italia

Ma le sorprese non finiscono qui. Con Cioffi, non devi preoccuparti di lunghe attese o costi aggiuntivi per le spedizioni. Le consegne veloci e incluse in tutta Italia sono solo un altro motivo per scegliere questa azienda per i tuoi progetti di design all'aperto. Tutti i prodotti di Cioffi Pietre di Trani, presenti sul sito ufficiale pietreditrani.it, sono in pronta consegna: la spedizione è sempre inclusa, in tutta Italia (comprese le isole), entro 7 giorni lavorativi. I corrieri, previo accordo telefonico direttamente con il cliente, si occupano dello scarico della merce su piano stradale.



Cioffi Pietre di Trani, assicura assistenza clienti dedicata: dal momento dell’ordine il cliente segue le varie fasi della lavorazione e vieni assistito fino al momento della consegna.



Cioffi Pietre di Trani s.r.l. si trova a Trani, al km 4 della Strada Provinciale Trani-Andria. Per scoprire la gamma di prodotti dell’azienda pugliese basta visitare il sito ufficiale, mentre per contatti e informazioni è possibile scrivere agli indirizzi e-mail francesco@pietreditrani.it e gaetano@pietreditrani.it o telefonare al 348.0846550 oppure al 328.2543644.



Inizia a trasformare il tuo giardino in un'opera d'arte naturale con Cioffi Pietre di Trani. Scopri la bellezza e la qualità senza compromessi che solo un'azienda con una lunga tradizione di eccellenza può offrire.