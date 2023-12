Quando storia, eleganza e design si fondono in un concept store

Nel centro storico di Roma, in Via di San Giacomo 20-21, Hausmann & Co. dà vita a LOFT, un luogo che esalta il mondo dell’alta orologeria rappresentando un autentico ponte tra passato e futuro. LOFT è un vero e proprio salotto contemporaneo, dove il collezionismo e l’alta gioielleria e orologeria incontrano i gusti dei nuovi consumatori forte di secoli di storia.

Unire eleganza e alta qualità a funzionalità ed estetica è stata l’intuizione di Hausmann & Co., per rendere l’esperienza all’interno dello showroom il più possibile intima e personale e dare vita ad uno spazio senza tempo.



LOFT, un ponte tra tradizione e innovazione

Hanno firmato il progetto di interior design gli architetti Giorgio Grandi (GGAStudio) e Marco Covini (VisualProjectStudio), che hanno saputo creare uno spazio moderno e raffinato all’interno di un palazzo d’epoca nel centro di Roma. Un luogo capace di esaltare i cinque secoli di storia di Hausmann & Co. senza rinunciare alla contemporaneità. Per rendere reale questa premessa Hausmann & Co. si è avvalsa dell’esperienza di Poltrona Frau Roma by Mobilnovo.

Eleganza, formalità e qualità non solo nei prodotti proposti ma anche nel design interno di LOFT che mira, oltre che alla sensibilità estetica, ad esaltare i valori della storia e della qualità. Elemento fondamentale e materiale di progetto è la pelle. Un materiale antico che sa essere contemporaneo e sottolinea gli elementi espositivi ma anche quelli architettonici, evidenziandone la fluida eleganza.

Poltrona Frau: artigianalità e materiali pregiati

La scelta di rendere protagonista Poltrona Frau nasce dal desiderio di trasferire alla percezione dell’ambiente la massima qualità, attraverso l’intelligenza delle mani e l’utilizzo di materiali pregiati. Gli arredi, realizzati con la morbida Pelle Frau® popolano lo spazio e in una colorazione India riveste anche porte, vetrine e banconi espositivi. Ogni elemento è marchiato Hausmann & Co. così da renderlo unico e inimitabile. Al primo piano di LOFT c’è un angolo accogliente e riservato, una zona lounge che ospita due poltrone Nivola e un mobile bar Isidoro, per assicurare al visitatore un’esperienza unica.



Mobilnovo – l’unico showroom monobrand Poltrona Frau di Roma

All’interno di Poltrona Frau Roma ci si ritrova avvolti dal profumo e dal calore della pelle. Uno showroom dove, attraverso l’eleganza senza tempo degli arredi Poltrona Frau, è possibile sognare e realizzare il proprio spazio ideale. Dove è piacevole toccare con mano le texture di pelle, tessuto e altri materiali di pregio, analizzarne le varie sfumature di colori e immaginare gli arredi nel proprio ambiente.

Una ricca selezione delle collezioni di Poltrona Frau in un unico spazio espositivo, che conduce in un viaggio emozionale tra affinità estetiche ed emotive. Qui si può godere del supporto di personale altamente qualificato che esaudirà ogni desiderio, viaggiando tra la qualità e la funzionalità della gamma Poltrona Frau.

Poltrona Frau Roma by Mobilnovo si trova in via Sicilia, 267.

Mentre il quartier generale di Mobilnovo, che da oltre 50 anni si dedica all’interior design, si trova a Roma Via Anastasio II, 103. Per avere ulteriori informazioni sul progetto realizzato per Hausmann & Co. e per conoscere i servizi disponibili è possibile visitare il sito www.mobilnovo.it