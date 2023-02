Quando l’eccellenza nella progettazione edile è di famiglia

L’eccellenza è un traguardo cui tendere: si misura un passo alla volta e diventa un valore solo se riconosciuta dagli interlocutori. Si traduce in autorevolezza e raggiunge un apice professionale quando un unico soggetto riesce a espletare ciascuna delle fasi procedurali: quelle progettuali, organizzative, operative e di monitoraggio. Quello del gruppo Foresi Engineering è uno straordinario viaggio professionale che abbraccia tre generazioni e riporta al lontano 1962: nata con Marino Foresi come CIM - impresa a carattere familiare per la produzione di strutture in carpenteria metallica semplice –, l’azienda si innova ulteriormente grazie alle intuizioni di Sergio Foresi e, diventata C.M.F negli anni Settanta, intercetta le opportunità del mercato e si colloca tra i principali progettatori di coperture metalliche per l’agricoltura e l’industria e della costruzione di interi edifici industriali.

Pensare, immaginare, agire: dalle competenze alle idee attraverso un corso che fluisce in un processo universalmente valido. Non tutte le competenze abbinate a un’idea si rivelano ugualmente vincenti: a fare la differenza è sempre il percorso e quello della famiglia Foresi – lo dicono i fatti – è un processo evolutivo vincente.



La storia di un’impresa e il nuovo corso del 2013

Alla C.M.F. si affianca la Prefabbricati Foresi: dal 1975 le attività del gruppo includono anche la produzione, il trasporto e il montaggio di strutture prefabbricate in cemento armato. L’espansione diventa da locale a nazionale, l’esigenza è implementare la presenza sul territorio per distribuire la produzione in altre regioni: negli anni ’90, a quelle della sede centrale marchigiana di Morrovalle, si affiancano le attività della Siprem di Matera, della Concre Sud di Giulianova e della Forex s.r.l a L’Aquila. La strategica dislocazione territoriale consente una fornitura tempestiva e puntuale.

Il gruppo Foresi diventa operatore leader del centro Italia, avvia importanti collaborazioni con i maggiori gruppi nazionali e internazionali in ambito industriale e commerciale, e segna il tracciato all’ultima generazione, che investe nel mercato della carpenteria. L’intento della famiglia Foresi è affermare il gruppo nella promozione e nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e soluzioni applicative e innovative nel settore edile.

Diventata AF Foresi Engineering s.r.l. nel 2013, l’azienda acquisisce risorse tecnologiche, impiantistiche, addetti e collaboratori tecnico-professionali dall’antenata Prefabbricati Foresi srl. Sono gli assets necessari con cui legare lo storico passato agli obiettivi futuri, senza mai perdere di vista l’obiettivo: costruire in sicurezza e per la sicurezza.

Servizi esclusivi e tecnologia innovativa

Specializzato nella progettazione e produzione di sistemi ed elementi prefabbricati industriali in c.a. e c.a.p, il gruppo Foresi ha sviluppato negli anni una tecnologia innovativa che ha consentito di implementare gli ambiti di competenza e diventare riferimento primario nella prefabbricazione edilizia. Tra i servizi esclusivi, quello della realizzazione di un’innovativa tecnologia per l’aggancio antisismico dei pannelli alle strutture prefabbricate.

Il nuovo sistema di connessione sismica BF supera le criticità dei sistemi tradizionali attraverso l’utilizzo di strutture portanti elastiche e particolarmente resistenti, con notevole risparmio economico ed efficienza strutturale, dalla fondazione alle coperture. “Si tratta – afferma Francesco Foresi, dal 2013 alla guida dell’azienda – di un sistema di connessione sperimentato con successo insieme all’Università di Bergamo: rappresenta un’altra tappa importante del meticoloso percorso per garantire sicurezza strutturale alle nostre costruzioni”.



L’esperienza di oltre cinquant’anni e la continua innovazione

Professionalità, flessibilità, precisione. L’esperienza maturata in oltre cinquanta anni di attività è un valore aggiunto che, nel corso del tempo, ha saputo determinare una fisionomia identitaria distintiva: se il gruppo Foresi è in grado di garantire qualità certificata negli interventi e un risultato senza eguali nelle fasi progettuali e realizzative, è anche perché la famiglia Foresi ha sempre investito in sviluppo e ricerca, dedicato tempo e risorse al rinnovamento, curato in modo maniacale i processi di produzione, scelto con oculatezza selettiva solo i materiali migliori.

Sono gli ingredienti che consentono al gruppo di proporre le soluzioni più efficienti e funzionali, rispondere con puntualità alle aspettative della committenza e garantire una professionalità all’avanguardia in tema di costruzione di strutture metalliche: gli interventi sono trasversali e vanno dal capannone industriale alle strutture antisismiche per abitazioni civili, dalle costruzioni per edifici pubblici alle opere di carpenteria che richiedono una complessità e una variabilità di processi tra cui il rilievo, l’assemblaggio in officina e il montaggio in cantiere con personale qualificato.

Obiettivi e strategie sono il filo conduttore che unisce la tradizione all’innovazione: i valori originari restano elementi irrinunciabili di un gruppo a spiccata vocazione internazionale che conserva con orgoglio una matrice identitaria riconoscibile. La filosofia e l’approccio che orientano le decisioni strategiche e produttive tendono alla piena soddisfazione del cliente - seguito con competenza e attenzione nell’intera fase procedurale – e al conseguimento di soluzioni tecniche e applicazioni innovative per la costruzione di strutture certificate, conformi agli standard qualitativi più restrittivi e nel rispetto della marcatura CE: tra tutte, la certificazione ISO 9001/2015 ad assicurare un controllo accurato, che parte dall’acquisizione dei materiali, passa attraverso costruzione e assemblaggio e arriva all’installazione di tutti i prodotti di fornitura del gruppo.



Il segreto del successo: la consegna chiavi in mano

Il Gruppo Foresi, realizzando in proprio ogni componente strutturale e di completamento delle opere commissionate, è in grado di controllare l’intero processo produttivo e assicurare la qualità finale del prodotto. L’azienda fornisce anche un efficace servizio di assistenza attraverso uno studio di progettazione interno, uno staff tecnico qualificato e un servizio post-vendita efficiente. La versatilità delle tipologie strutturali, la vasta gamma dei pannelli di tamponamento e l’assortimento dei componenti di completamento delle strutture rispondono alle richieste più esigenti e restituiscono un risultato di eccellenza certificata sia in fase di progettazione che in fase di produzione, trasporto e montaggio degli elementi strutturali prefabbricati in cemento armato.

In virtù di tale approccio – complessivo, capillare, analitico – il gruppo Foresi si distingue per un rapporto qualità-prezzo altamente competitivo. La filiera di ciascun intervento include differenti figure professionali e si delinea attraverso il coinvolgimento di specializzazioni distinte e complementari: ogni progetto, prima dell’esecuzione, viene supervisionato dall'ufficio tecnico per assicurare il miglior risultato dal punto di vista funzionale e strutturale. L'utilizzo di materiali di qualità certificata e di professionisti con esperienza consolidata consente la realizzazione di interventi particolarmente complessi, su misura e chiavi in mano.



Per info, contatti e approfondimenti è possibile consultare il sito www.gruppoforesi.it oppure contattare direttamente la sede del Gruppo Foresi (in via Michelangelo 178, a Morrovalle) al numero 0733/865227.