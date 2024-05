Psicosessuologia: all’hotel Six Senses Rome una serie di incontri sul tema

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SIX SENSES ROME HOTEL

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SIX SENSES ROME HOTEL

Acquisire la consapevolezza di sé e del proprio corpo rappresenta il primo passo per raggiungere il benessere sul piano sessuale. Non tutte le donne, però, riescono a raggiungere tale consapevolezza in autonomia e, così, risulta fondamentale confrontarsi con le altre e, soprattutto, poter contare su una valida guida fa la differenza in termini di salute sessuale e non solo.

Con il primo appuntamento svolto l’11 maggio, il secondo il 15 giugno e con altre date a seguire fino alla fine del 2024, l’hotel Six Senses Rome inserisce in calendario “Un sabato con Leni”, una serie di workshop dedicati alla psicosessuologia e condotti dalla dottoressa Leni, esperta dalle straordinarie capacità divulgative, già apprezzata per diverse pubblicazioni nonché per il podcast di successo “Vengo Anch’io”.

“Un sabato con Leni”: un’opportunità per il benessere psicosessuale

“Spesso, mentendo a noi stesse, ci autoconvinciamo che vada tutto bene, ma non è sempre così. Questo workshop – spiega la dottoressa Leni – rappresenta un passo significativo verso l'integrazione della psicosessuologia nei contesti dell’ospitalità di lusso, offrendo alle donne uno spazio sicuro e accogliente dove dare finalmente importanza al proprio benessere e al proprio rapporto con la sessualità”.

A supportare le parole della dottoressa Leni ci pensano numerosi studi sulla sessualità femminile che rivelano come quasi la metà delle donne italiane fatichi a raggiungere il piacere: basta questo aspetto a far capire quanto i problemi relativi alla sessualità siano comuni nel genere femminile. Gli appuntamenti di “Un sabato con Leni” si pongono, dunque, l’obiettivo di aiutare le donne a migliorare il loro benessere personale approfondendo le dinamiche di natura sessuale e psicosessuale.

Il programma dei workshop

La base di partenza di ciascuno dei workshop in scena all’hotel Six Senses Rome è la conoscenza del corpo femminile: per questo, dalle ore 10 alle 13 è in programma una classe di “Sex Ed” di gruppo dedicata al funzionamento dell’anatomia del piacere sessuale femminile.

Successivamente il lunch break nella splendida cornice dell’hotel sarà un’occasione di convivialità: non solo per godere della bellezza della struttura che ospita l’evento, ma anche per socializzare in empatia con le altre partecipanti.

Nel pomeriggio sono previste una classe dedicata al rilassamento pelvico e una sessione di Kundalini Yoga per il relax dell’organismo. Infine, a chiusura della giornata, ciascuna partecipante potrà accedere ai magnifici Bagni Romani della Spa dell’hotel e avere con la dottoressa Leni in una sessione di consulenza one-to-one.

Un’esperienza unica in un contesto di pregio

“Siamo orgogliosi di ospitare questi eventi rivolti alla femminilità e al benessere della donna”, dichiara Francesca Tozzi, General Manager del Six Senses Rome, che aggiunge: “Sono eventi che rappresentano un'esperienza unica per unire conoscenza, relax e consapevolezza. Six Senses è da sempre promotore e pioniere del wellness in tutte le sue forme, e la riflessione su queste tematiche così attuali è certamente una di queste”.

Il prossimo appuntamento con “Un sabato con Leni” è fissato per sabato 15 giugno, gli altri workshop sono in programma il 28 settembre, il 26 ottobre e il 16 novembre. Ogni appuntamento è aperto a un massimo di 15 partecipanti e costa 335 eur.

Situato in piazza San Marcello, l’hotel Six Senses Rome è una vera e propria oasi nel centro della Capitale, a pochi passi da celebri monumenti come il Pantheon o la Fontana di Trevi e in una sede storica davvero unica: Palazzo Salviati Cesi Mellini, edificio del XV secolo trasformato in albergo con 96 camere capaci di rispettarne la storia ed esaltarne la bellezza.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 06.86814500 o inviare una e-mail all’indirizzo spa-rome@sixsenses.com