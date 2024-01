Professionisti sanitari sempre più digitali: record +54% di traffico a pochi mesi dal lancio del nuovo Club

Un ecosistema unico di contenuti e risorse per la gestione della vita professionale e privata dei professionisti sanitari. A pochi mesi dal lancio del nuovo Consulcesi Club, i dati raccolti confermano la tendenza positiva di traffico ed engagement verso la soluzione all-in-one che include formazione, aggiornamento, assistenza legale e assicurativa e molto altro. A stimolare l’interesse dei professionisti sanitari sono gli oltre 300 corsi di formazione interattivi e multimediali, le breaking news e gli approfondimenti quotidiani su scienza e Sanità, l’accesso alla prestigiosa banca dati PubMed, l’assistenza legale civile, penale e lavorativa con consulenze illimitate, la copertura assicurativa, oltre che a tool e calcolatori per il lavoro e a convenzioni per il tempo libero. Tra le nuove soluzioni, è da poco online Elenco Professionisti. Si tratta di una sorta di ‘LinkedIn’ privato, un network di medici e operatori sanitari per aumentare la visibilità online, ampliare la propria rete professionale, connettersi e condividere competenze ed esperienze.

Continua anche il successo dell’ampio catalogo di corsi FAD di Consulcesi, in costante aggiornamento e accessibile dove e quando si vuole, in formati multimediali che vanno dai docufilm, a podcast, video ed ebook. Gli oltre 300 corsi ECM disponibili sul nuovo Club, complice anche la proroga della scadenza del triennio formativo 2020-2022 fissata al 31 dicembre 2023, hanno visto un aumento significativo delle iscrizioni, soprattutto nelle ultime settimane dell'anno appena concluso.

“A guidare il nuovo Consulcesi Club sono digitalizzazione, innovazione, personalizzazione e semplificazione, in linea con le richieste anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – commenta Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi Group - L'obiettivo è soddisfare i nuovi bisogni dei professionisti sanitari, garantendo un passo avanti in un settore in continua evoluzione”.

I dati del successo del Club di Consulcesi e le preferenze dei camici bianchi

Il Club di Consulcesi sta vivendo un notevole aumento dell'attività, con un incremento del 54% mese per mese nel traffico sulla piattaforma. Le sessioni e le visualizzazioni delle pagine hanno registrato un aumento del 65% e del 60% rispettivamente ogni mese. La nuova soluzione ha anche generato un aumento del 24% nelle richieste di consulenza legale, indicando un positivo posizionamento dell'offerta legale, agevolata dai nuovi moduli lanciati ad agosto e che sono già tra i cinque contenuti più popolari sulla piattaforma. Gli articoli sulle novità della professione e le informazioni provenienti dalle riviste scientifiche sono le preferenze principali dei professionisti della salute. Le categorie di contenuto più visualizzate riguardano Professioni Sanitarie e Norme e Diritto, confermando il forte interesse per le questioni legali. Molto apprezzati anche tool e calcolatori, che semplificano il lavoro degli utenti fornendo risultati immediati, e il servizio convenzioni che offre agli utenti accesso rapido a coupon, offerte e codici sconto per acquisti online, per un totale di oltre 12.500 offerte da oltre 700 negozi online.

Il boom della formazione a distanza

Complice l’avvicinarsi della scadenza del triennio formativo, il nuovo Consulcesi Club ha registrato una crescita significativa delle iscrizioni ai suoi corsi da remoto. Più precisamente, tra novembre e dicembre, si segnala un aumento del 30% delle adesioni ai 300 corsi FAD di Consulcesi. Un aumento che risulta in linea con i dati riportati di recente anche dall’Associazione Nazionale di Provider Formazione nella Sanità (AFNS) in collaborazione con il Cogeaps, secondo cui la grande protagonista del triennio formativo 2020-22 è la formazione a distanza. Secondo i dati, infatti, la sua fruizione quintuplicata nell’ultimo triennio rispetto ai due trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019), con quasi dieci milioni di partecipazioni ad eventi FAD negli anni 2020/2022. Interattiva e multimediale, con webinar, e-book e realtà virtuale: l'offerta di Consulcesi Club non è mai stata così varia. "L'obiettivo è quello di aiutare quanto più possibile i professionisti sanitari ad assolvere all'obbligo formativo, in scadenza il prossimo 31 dicembre", dice Massimo Tortorella. "E lo abbiamo fatto rinnovando completamente il Club di Consulcesi e potenziando la nostra offerta per l'aggiornamento professionale, prevedendo una moltitudine di tematiche, sempre attuali, e di modalità di fruizione", aggiunge.

Per l’occasione, il Catalogo di Corsi ECM online si è rinnovato, integrandolo con modelli di formazione digitali seguibili su smartphone, tablet e PC con estrema comodità. Ha suscitato grande interesse l'offerta della cosiddetta formazione “in simulazione”. Consulcesi Club, infatti, ha introdotto esperienze immersive e interattive in cui le scelte del protagonista in formazione si esprimono con un immediato causa-effetto che porta a finali diversi, simile al “modello Bandersnatch” della famosa serie Black Mirror. A cui si aggiungono moduli di realtà virtuale esplorabili con il visore apposito; con simulazioni di manovre e procedure, e video dimostrativi sulle tecniche da adottare in casi clinici.

Scopri come accedere al Consulcesi Club