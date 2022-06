Open Day a Roma Tre - L’Ateneo più giovane della Capitale apre le porte

Roma Tre è l’ateneo più giovane della Capitale (fondato nel 1992), ma in pochi anni è riuscito a imporsi sul territorio grazie a uno sviluppo continuo, che ha contribuito a rinnovare molti quartieri di Roma. In trent’anni l’Ateneo ha mostrato un’attenzione particolare rivolta allo studio e all’innovazione. Nella pratica tutto ciò si traduce nella presenza di 13 Dipartimenti, le cui sedi sono ben dislocate nella città (dalla Garbatella all’Esquilino), nel riconoscimento di Eccellenza a quattro Dipartimenti (Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e Fisica, Scienze) e nello svolgimento di molti corsi di studio in lingua inglese. L’ateneo in trent’anni di attività si è trasformato in una grande comunità che conta al suo interno oltre 35.000 studenti provenienti da ogni regione d’Italia e 1000 tra docenti, ricercatori e ricercatrici.



Roma Tre: come orientarsi nella scelta dei corsi di studio

Di fronte alla vasta scelta di corsi di studio è facile cadere nella trappola della confusione. Proprio per questo motivo ogni anno l’ateneo, grazie al lavoro dell’Ufficio Orientamento, organizza degli Open Day che hanno come fine principale l’orientamento delle future matricole. Nel corso delle giornate di Vita Universitaria, che si svolgono da gennaio a marzo, viene presentata approfonditamente l’offerta formativa, illustrando i vari corsi di laurea e i servizi messi a disposizione degli studenti. Inoltre ogni anno, nel mese di luglio, l’Università organizza la manifestazione Orientarsi a Roma Tre, ovvero una giornata interamente dedicata all’illustrazione dei corsi di studio e delle strutture tramite eventi e iniziative. Quest’anno la manifestazione ha luogo il 7 luglio presso il rettorato in via Ostiense 133, con ora d’inizio alle 9.00 e di chiusura alle 14.00. Nel corso della mattinata le future matricole hanno la possibilità di entrare nel vivo della vita universitaria con una visita all’edificio progettato da MC Architects di Mario Cucinella. Dai giardini pensili passando per l’Aula Magna fino ad arrivare alle torri sono presenti il personale, studenti e studentesse pronti a dare il benvenuto e a chiarire ogni tipo di dubbio.

Un Ateneo all’avanguardia che apre le porte all’internazionalizzazione e alla sostenibilità

Roma Tre sostiene tutto ciò che è volto ad apportare un valore aggiunto alla vita universitaria e alla singola persona. Proprio per questo motivo studenti e docenti possono usufruire degli spazi messi a disposizione dall’Università e delle varie iniziative promosse al suo interno per coltivare le proprie passioni e hobby. In questo modo lo studio può essere accompagnato dalla frequentazione dell’orchestra universitaria (Coro Polifonico Roma Tre), del teatro (Fondazione Roma Tre Teatro Palladium), della Radio (Roma Tre Radio) e del Centro Produzione Audiovisivi.



Inoltre, l’Ateneo dimostra di volgere sempre uno sguardo al futuro, motivo per cui alla sua base troviamo valori come l’internazionalizzazione, la sostenibilità e il sostegno delle pari opportunità. A tal proposito l’Università s’impegna a mettere in piedi iniziative che consentano agli studenti di svolgere esperienze all’estero. Così, oltre a svolgere corsi completamente in inglese, l’ateneo eroga ogni anno 1.000 borse di mobilità internazionale per studio e tirocinio in Erasmus e 150 borse di mobilità internazionale per studio e ricerca.



La stringente necessità di un mondo ecosolidale, ha spinto Roma Tre a dare il suo apporto in termini di sostenibilità. Si parte dal rinnovamento del quadrante Ostiense-Marconi tutto eseguito sul rispetto dei più alti standard di efficienza energetica fino ad arrivare all’istituzione di campagne e attività formative incentrate sul tema della sostenibilità.



Iniziative inclusive e che guardano al mondo del lavoro

Particolare attenzione è rivolta anche al sostegno dell’inclusione: Roma Tre offre a tutti la possibilità d’apprendimento e di partecipazione alla vita universitaria. In questo modo studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento possono trovare nell’università un luogo d’inclusione tramite i vari servizi messi a disposizione dall’ateneo. Tra questi troviamo l’istituzione di una rete (che comprende docenti, tutor e uffici) volta a sostenere e alimentare la partecipazione alla vita universitaria; la creazione di iniziative come “Sport per tutti” che, grazie a un’attiva collaborazione con la Fondazione Santa Lucia IRCCS, vuole rendere lo sport accessibile a tutti gli studenti e studentesse con disabilità; la realizzazione di un Master in Disability & Diversity Management con il fine di fornire le conoscenze per il corretto esercizio dei diritti fondamentali delle persone con disabilità; l’ideazione de “Il Supporto Psicologico”, un servizio totalmente gratuito offerto dall’Ateneo e rivolto a studenti e studentesse che hanno bisogno di uno sostegno psicologico.



Inoltre, l’Ateneo offre agli studenti la possibilità di guardare più da vicino il mondo del lavoro e imprenditoriale tramite un dialogo attivo con le aziende. Roma Tre apre le porte agli Amministratori Delegati delle imprese leader del nostro territorio per la realizzazione di progetti e attività che hanno come fine principale l’orientamento degli studenti nelle loro scelte professionali. In questo senso un’altra grande iniziativa è quella che Roma Tre ha messo in piedi con “Started” con l’obiettivo di far conoscere e inserire studenti e studentesse nel mondo delle start-up innovative.



Se desiderate rimanere aggiornati sull’Ateneo, è possibile visitare il sito www.uniroma3.it. I dettagli sulla manifestazione in programma il 7 luglio sono disponibili nella sezione Portale dell’Orientamento al link orientamento.uniroma3.it