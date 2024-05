Noleggio auto: un nuovo concetto innovativo per i turisti in Albania e in Grecia

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con RENT FROM LOCALS

Automobile significa libertà. E questo è vero soprattutto quando si è in vacanza e si desidera esplorare a proprio piacimento, ma in un tempo relativamente breve, un luogo che non si conosce. Ad esempio, se il viaggio programmato è in Albania o in Grecia, due paesi che hanno una enorme serie di bellezze da offrire ma in cui spostarsi senza disporre di una propria vettura può divenire complicato, la soluzione migliore è certamente il noleggio. L’importante però è affidarsi a realtà dalla riconosciuta e attestata professionalità e capaci di offrire un servizio impeccabile. Tra queste, Rentfromlocals.al e Rentfromlocals.gr, sono portali web giovanissimi, ma che nell’ultimo anno hanno fatto registrare un vero e proprio boom di preferenze grazie a soluzioni vantaggiose in termini di prezzo e di comfort. Grazie a “RentFromLocals” noleggiare un'auto in Albania o in Grecia è diventato semplice ed economico.

L’innovazione nel noleggio auto

Rentfromlocals.al nasce nel 2022 dalla volontà di due giovani imprenditori albanesi residenti in Belgio e in Austria: il loro proposito era, ed è tuttora, quello di assecondare il crescente afflusso turistico nel loro paese di origine, creando un’offerta che sia accessibile a tutte le tasche, che elevi gli standard dei servizi per i turisti e che porti beneficio all’economia del Paese.

Ispirata alla crescente sharing economy e impostata su un modus operandi completamente differente da quello delle tradizionali aziende di noleggio auto, Rentfromlocals.al non dispone di una propria flotta, ma mette il cliente in comunicazione diretta con un proprietario locale di auto (o anche una piccola azienda del posto), che la noleggia a costi decisamente più abbordabili rispetto a quelle di una qualunque compagnia di renting.

L’idea è innovativa e in pochi mesi Rentfromlocals.al ha riscosso un successo strepitoso, esplodendo in maniera definitiva nell’estate 2023. A oggi, la piattaforma mette a disposizione oltre 2mila vetture appartenenti a 350 differenti proprietari, garantendo così un servizio esteso sul territorio e capace di soddisfare qualunque tipo di esigenza, garantendo al contempo la possibilità di noleggiare i più disparati modelli e tipologie di auto, dalle citycar ai fuoristrada.

In particolare, Rentfromlocals.al fa breccia tra i turisti italiani: i viaggiatori provenienti dal nostro paese, infatti, sono il secondo gruppo più numeroso all’interno della clientela della piattaforma dopo gli albanesi. Una prova del fatto che Rentfromlocals.al è in grado di soddisfare a pieno quelli che sono gli standard richiesti dagli italiani in vacanza.

Prezzi vantaggiosi e zero burocrazia

Ma quali sono i vantaggi del servizio offerto da Rentfromlocals.al? Abbiamo descritto il meccanismo che permette di tenere bassi i prezzi del noleggio auto, ma di che cifre si parla? Per un’auto pensata per la mobilità urbana si parte dai 10 euro al giorno, per un suv da 19, per un van sette posti appena 22 euro. Cifre semplicemente imparagonabili rispetto alle offerte delle compagnie tradizionali.

Ma oltre a contenere i prezzi, Rentfromlocals.al punta a massimizzare il comfort dell’esperienza noleggio per il cliente. Ecco, allora, che con pochi click l’utente può richiedere informazioni o un preventivo personalizzato direttamente al proprietario della vettura. Nessuna coda o attesa, tutta la burocrazia viene sbrigata in anticipo, con la documentazione compilata online: al momento della consegna basterà firmare per mettersi subito al volante. Il tutto con la massima trasparenza, sicurezza e disponibilità verso il turista. Rentfromlocals.al non richiede depositi cauzionali e la cifra dovuta viene addebita sulla carta di credito solo al momento del ritiro della vettura.

Noleggio auto “a domicilio”

Rentfromlocals.al permette, inoltre, al cliente di progettare il suo noleggio “su misura”, consentendogli di prenotare un’auto solo per un tratto del suo itinerario e di lasciarla in una località diversa da quella di partenza. Ma la vera innovazione sta nella possibilità di ricevere l’auto prescelta per il noleggio “a domicilio”: la vettura viene infatti portata nel luogo scelto dal cliente, che sia l’aeroporto, l’hotel o qualunque altro punto individuato all’interno della zona di copertura non fa alcuna differenza.

Inoltre, rivolgendosi a Rentfromlocals.al il turista ha l’opportunità di vivere un’esperienza che va oltre il semplice noleggio auto. L’utente può infatti entrare in contatto diretto con il proprietario dell’auto, scambiando informazioni via messaggio e ricevendo così utili indicazioni sui luoghi da visitare, le attrazioni da non perdere o i migliori ristoranti della zona. D’altra parte, chi meglio di un abitante del posto può fare da anfitrione al viaggiatore che arriva dall’Italia?

Rentfromlocals.gr: il noleggio innovativo arriva anche in Grecia

La grande novità del 2024 sta nel fatto che Rentfromlocals.al ha iniziato a estendere i suoi servizi anche alla Grecia, lanciando il portale Rentfromlocals.gr: l’obiettivo è quello di ripetere il successo ottenuto in Albania.