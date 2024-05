Mercato dell’energia e dei servizi: dalla parte dell’ambiente

In un mercato in continuo aggiornamento come quello delle forniture di energia e servizi, riuscire ad avere accanto un alleato fidato che aiuti a orientarsi per scegliere al meglio i propri fornitori è fondamentale. Questo è vero tanto per i privati quanto per le imprese, costantemente alle prese con necessità differenti e alla ricerca delle migliori offerte per risparmiare e garantirsi un servizio di qualità.

Il primo passo è senza dubbio quello di individuare una realtà dalla professionalità riconosciuta, che sia al contempo indipendente e libera e che metta al primo posto i bisogni dei propri clienti.

Una scelta accorta e sostenibile

Ecco perché rivolgersi a realtà come Pawa è fondamentale per una scelta consapevole, accorta e sostenibile. La società di consulenza con sede ad Alghero, il cui nome deriva da una parola giapponese che rimanda ai concetti di energia, forza e natura, pone come priorità della propria attività valori quali la trasparenza, la serietà e l’attenzione al cliente. Pawa è una realtà che crede nel potere dell’innovazione per rendere ogni giorno le cose più semplici ed efficienti.

Partendo dalle proposte per la fornitura di energia e gas, fulcro principale della sua attività, Pawa si propone anche per la selezione di soluzioni ottimali nell’ambito delle rinnovabili, passo fondamentale per assicurarsi un risparmio in bolletta e, soprattutto, per rispettare l’ambiente e rendersi indipendenti dagli scenari internazionali e dalle speculazioni dei paesi produttori di combustibili ed energia.

L’offerta di consulenza proposta da Pawa tocca differenti ambiti: dalle forniture di luce e gas, ai servizi per l’ambiente, dall’efficientamento energetico, al trattamento di acqua e aria e alla mobilità sostenibile. Una proposta a 360° che affonda le proprie radici in una consolidata esperienza ventennale e guarda da sempre al futuro adottando un approccio attento alle innovazioni del settore e alla sostenibilità.

Giuseppe Irranca, Amministratore Unico Pawa S.r.l.

Dalla parte del cliente

Il primo passo, però, è sempre quello di andare a fondo e comprendere al meglio le reali necessità del cliente. “Solo così – spiega Giuseppe Irranca, amministratore unico di Pawa Srl – possiamo soddisfare al meglio ogni esigenza e offrire soluzioni che siano efficaci, mirate e realmente personalizzate, individuando il fornitore più adatto e capace di garantire il miglior rapporto tra qualità del servizio e prezzo”.

Che si tratti di luce, di gas o di tutti e due, mantenendo l’indipendenza che da sempre la contraddistingue, Pawa può vantare partnership con i migliori fornitori nazionali di elettricità e gas, così da riuscire a individuare quello che meglio si adatta alle necessità dei consumatori.

Ogni cliente Pawa viene seguito non solo nella fase di scelta del fornitore, ma anche dopo l’acquisizione, nella fase post-contrattuale, con un servizio di alta qualità che cura senza alcun costo aggiuntivo ogni fase del lavoro: dall’installazione degli impianti, alla gestione della parte burocratica, fino all’assistenza rapida e continuativa nel tempo che può fare affidamento anche su un canale Telegram (t.me/ecopawa) costantemente aggiornato e curato in cui trovare risposte e soluzioni a ogni dubbio.

L’impegno sostenibile di Pawa

Collaborazioni consolidate con start-up innovative e attente al tema delle rinnovabili permettono, inoltre, a Pawa di accompagnare i propri clienti nella rivoluzione sostenibile, con proposte mirate sulle rinnovabili, dal fotovoltaico alla gassificazione di biomasse. Soluzioni che si possono anche integrare per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ma adatte anche a impianti singoli in aziende e famiglie.

L’impegno concreto, reale e costante di Pawa sulle rinnovabili trova piena realizzazione anche nella consapevolezza di poter fornire il proprio contributo attraverso piccoli – ma decisivi – gesti. Per questo, Pawa incoraggia i propri agenti presenti sul territorio nazionale a utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, per esempio, supportando i clienti con incontri in videoconferenza. Un’accortezza che evita l’utilizzo dell’auto e permette di risparmiare tempo e denaro.

Entrare a far parte del mondo Pawa: un’opportunità da cogliere

Costantemente alla ricerca di risorse e personale per ottimizzare i propri servizi e incrementare la propria squadra con personale serio e qualificato, Pawa rappresenta anche un’ottima opportunità di lavoro, con posizioni aperte per agenti di commercio su tutto il territorio nazionale. Per candidarsi è sufficiente inviare CV e una breve presentazione alla pagina internet www.ecopawa.it/agente-commercio-energia , alla mail job@ecopawa.it oppure tramite LinkedIn . Per maggiori informazioni sull’attività di Pawa è possibile consultare il sito www.ecopawa.it