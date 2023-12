La rivoluzione indiana della cucina veg conquista Roma

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con ONE MIND GROUP

Se all’inizio poteva sembrare poco più che una moda, nel corso degli anni l’alimentazione vegetariana e vegana ha preso sempre più piede diventando un vero e proprio stile di vita, in costante crescita e condiviso in tutto il mondo. Se le culture occidentali l’hanno scoperta da relativamente poco, ben diverso è il discorso per quanto riguarda quelle orientali: religioni come Induismo, Giainismo e Buddhismo hanno da sempre promosso in India il rispetto di ogni forma di vita e il consumo di alimenti vegetali.

Il principio dell'ahimsa o non violenza è alla base del vivere indiano: al filosofo e saggio indiano Mahavira, ancora prima del 600 a.C, va attribuito senza dubbio di primato di aver elaborato le basi della filosofia giainista, che sostanzialmente non consente il consumo alimentare di esseri senzienti. Ma è soprattutto l'Ayurveda, che si è sviluppata in India tra il 1500 e il 1000 a.C., ad aver decantato e portato alla luce, con riscontro certo, i benefici di una dieta a base prevalentemente di verdure, frutta, cereali e spezie.

Saravanaa Bhavan: dalla prima apertura a Chennai al successo globale

Nel 1981 l'imprenditore P. Rajagopal, cresciuto con la passione per la cucina tradizionale indiana del profondo Sud, ha deciso di aprire il primo ristorante Saravanaa Bhavan a Chennai, capitale dello stato del Tamil Nadu, optando per una proposta gastronomica basata sulle ricette della nonna preparate fresche ogni giorno e prestando grande attenzione alla provenienza degli ingredienti 100% made in India. Il successo è stato immediato, grazie all'autenticità di piatti che rievocavano i sapori autentici della tradizione come il Dosa, un piatto indiano a base di riso e lenticchie non molto dissimile nell’aspetto da una crespella.

Negli anni '80 e '90 l'apertura di numerosi altri locali in India, in particolare nel Tamil Nadu, Kerala e Karnataka, ha decretato il successo di Saravanaa Bhavan, che grazie alle peculiarità dei piatti regionali del profondo Sud ha conquistato pubblico locale ma anche molti turisti. Oltre 35 sedi hanno decretato la catena di ristoranti come uno dei migliori colossi internazionali della ristorazione veg indiana.

Dopo l’enorme successo in patria, la catena ha scelto di esportare la tradizione del Sud dell’India oltre i confini nazionali per raggiungere tutti gli amanti della cucina vegana nel mondo. La scelta presa intorno agli anni 2000 di ampliare la catena di ristoranti aprendo a Dubai ha dato il via a un'espansione incredibile, che ha portato il colosso della cucina vegana ad aprire filiali nelle maggiori capitali internazionali tra cui New York, Londra e Parigi. Oggi Saravanaa Bhavan può contare su centinaia di locali dislocati in 25 nazioni, una chiara ed evidente testimonianza del successo globale raggiunto.

L'Italia abbraccia la tradizione indiana: un angolo d’oriente nella città eterna

Da poco il gruppo è approdato anche nel Belpaese, inaugurando la propria prima sede italiana a Roma, in Via Volturno 1. Una location strategica, a pochi passi da Piazza della Repubblica e dalle vie dello shopping della Capitale che permette di intercettare facilmente sia i residenti della zona sia i tanti turisti. All'interno del ristorante romano di Saravanaa Bhavan si entra in un viaggio sensoriale che avvolge il visitatore in un turbinio di profumi del subcontinente indiano. L'atmosfera accogliente ricrea l'ambiente familiare dei locali indiani e accompagna dolcemente in questa esperienza culinaria.

All'interno, gli arredi ricreati nel pieno rispetto dello stile Saravanaa Bhavan trasmettono calore e familiarità, come negli autentici locali indiani, con tavoli disposti in modo da stimolare la socialità tra commensali e la condivisione. A guidare la brigata in cucina uno chef di prim’ordine che è fiancheggiato da personale altamente specializzato nelle ricette tradizionali. La carta propone ricette classiche vegetariane e vegane dell'India, da scoprire in versioni rivisitate: tutto viene preparato quotidianamente con materie prime selezionate, per garantire freschezza e autenticità nei sapori. Un'esperienza esclusiva all’interno di un vero e proprio brand di lusso culinario, che è consigliabile non perdere soprattutto ora che è disponibile per il pubblico italiano, anche in modalità Take Away. Nella primavera, aprirà la sua seconda sede nel centro di Milano.

