La pelle è più bella e giovane con The Solution™ di Oslo Skin Lab®, il collagene da bere

L'elisir di bellezza ha un nome: si chiama The Solution™ Beauty Collagen, è in polvere e si beve. Lanciato nel 2017 da Cecilie Nordstrøm, fondatrice e CMO di Oslo Skin Lab®, brand norvegese di integratori alimentari, prima nei paesi nordici, poi in altri paesi europei e da un paio di anni anche in Italia e Usa è un prodotto innovativo che si basa sulla filosofia slow-aging.

Dal suo esordio ad oggi, questo prodotto ha collezionato diversi premi e riconoscimenti: tra questi nel 2021 è stato nominato come miglior integratore alimentare beauty da Vogue in Polonia e ancora, nello stesso anno, ha vinto i Dutch Beauty Awards come miglior prodotto cosmeceutico.



Si tratta di un integratore, contenente una miscela brevettata, il Verisol®, composta da peptidi di collagene idrolizzato che, se inserito nella propria quotidianità aiuta a rendere la pelle più liscia ed elastica attenuando le rughe, i segni del tempo, ma anche la cellulite. Parliamo di 100% collagene puro, che non contiene glutine, lattosio o additivi; adatto per tutti i tipi di pelle, è possibile utilizzarlo dai 30 anni in su per prevenire l’invecchiamento cutaneo e agire sui segni del tempo.



A dimostrare l’efficacia del prodotto sono stati condotti 3 studi pubblicati in database medici e presso l'Università di Kiel, ognuno con un obiettivo diverso. Nel primo, su 114 donne di età compresa tra i 45 e i 65 anni, è stato analizzato l’effetto su linee e rughe dell’assunzione di uno stick da 2,5 grammi di Verisol, una volta al giorno per 8 settimane. È stata evidenziata una riduzione del 20,1% della profondità delle rughe e la pelle più levigata.

Il secondo studio si è invece focalizzato sull’elasticità della pelle: il test effettuato su 64 donne tra i 35 e i 55 anni ha rilevato un miglioramento dell’elasticità e della compattezza del 7%, con risultati migliori nelle over 50.

L’ultima analisi riguarda l’efficacia sulla cellulite: su un campione di 105 soggetti femminile di età compresa tra i 24 e i 60 anni è stata testata una riduzione del 9% del grado di cellulite, soprattutto nella zona cosce ed un miglioramento della grana e della compattezza della pelle dell’11%.





Melissa (39 anni)

"È da 10 mesi ormai che assumo collagene ogni giorno regolarmente e noto una grandissima differenza. Le rughe si sono ridotte notevolmente, come se si fossero spianate, e la mia pelle è sicuramente molto più compatta e luminosa di prima".



Nadja (43 anni)

Dopo due gravidanze e una perdita di peso di 43 chili, Nadja ha notato una estrema perdita di elasticità della pelle del corpo e la comparsa della tanto temuta buccia d’arancia. "Ho scoperto l'integratore al collagene The Solution su Instagram e ho pensato che fosse troppo bello per essere vero, ma ho deciso comunque di provare il prodotto. Ora, doo 6 settimane di assunzione regolare, ho molta meno buccia d'arancia e sento una netta differenza nell'elasticità della pelle".



Margherita (35 anni)

"Prendo The Solution da 6 mesi e mi sto trovando davvero bene. I maggiori risultati li sto riscontrando sulla pelle del corpo che in generale mi sembra più liscia e compatta, soprattutto sulla zona cosce dove ho degli inestetismi della cellulite che si stanno riducendo piano, piano...".





Il collagene da bere è simbolo della filosofia slow-aging, la nuova risposta all’anti-aging: praticamente non si aspira più alla gioventù eterna, ma ci si prende cura della pelle e di noi stessi con una diversa routine che si adatta perfettamente con la vita di tutti i giorni e si fonda sul principio che è importante prendersi cura del proprio corpo dall'interno.

Il corpo, arrivati ad una certa età, inizia a produrre più lentamente il collagene, questa proteina che rende la pelle tonica, compatta ed elastica. Integrarlo è dunque sempre più fondamentale, al fine di contrastare rughe e segni del tempo e lo si fa anche curando l’alimentazione: il collagene infatti è presente in diversi cibi (come carne e pesce) ma, trattandosi di una proteina di grandi dimensioni, non è facilmente digeribile; motivo per cui è possibile supportare la dieta con integratori che lo contengono in versione idrolizzata così da facilitarne l’assimilazione.



I peptidi di collagene vengono rapidamente assorbiti nell'intestino e, parzialmente intatti, vengono trasportati nel sangue. Il 99% di essi viene assorbito 12 ore dopo l'ingestione e il 90% si scompone in 1-2 amminoacidi utilizzati come basi per la formazione del nuovo collagene, mentre il 10% sarà assorbito come peptidi di collagene bioattivi.

Una nuova beauty routine quindi, quella dello slow-aging, perché anche l’invecchiamento passa attraverso la consapevolezza. Curare attentamente la propria immagine non significa però peccare di vanità o inseguire, in maniera ossessiva, il mito della giovinezza eterna: è semplicemente un modo per sentirsi bene nei propri panni, in ogni fase della vita.



The Solution™ Beauty Collagen è facile da usare e da portare con sé. Una confezione è composta da 28 stick monodose giornalieri di 2,5 grammi di collagene idrolizzato in polvere, completamente insapore e inodore, che possono essere miscelati a qualsiasi cibo o bevanda, dallo yogurt al caffè, perché non altera in alcun modo il gusto.

Inoltre non è necessario prenderlo sempre alla stessa ora, ma quando ci si ricorda, l’importante per testarne l’efficacia è essere costanti, assumendo uno stick al giorno.

Si possono testare già i primi risultati dopo 8 settimane: l’obiettivo è quello di ottenere una pelle più liscia, compatta ed elastica, ed aiutare la riduzione della cellulite.



Non avendo effetti collaterali si può assumere in modo continuativo, senza sospenderlo, e la maniera più comoda per farlo è sottoscrivendo un abbonamento che assicura di ricevere una nuova confezione di The Solution™ all'indirizzo desiderato ogni quattro settimane, senza costi di spedizione aggiuntivi e con uno sconto del 30%.

L’abbonamento è un esclusivo servizio aggiuntivo, non implica nessun periodo di impegno o di obbligo di acquisto.



