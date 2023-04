L’opera Falena di Nico Vascellari sbarca al MAXXI e alla Triennale Milano

Da sempre strettamente legati, arte e territorio riscoprono oggi un rapporto più saldo che mai, capace di esaltare le loro nature più intime, coinvolgere attivamente il pubblico e farsi veicolo di messaggi importanti in tema di sostenibilità, alzando il livello di attenzione alle ricchezze del territorio ed esaltando l’arte.



Supportare l’arte coinvolgendo il pubblico

Seguendo la direttrice disegnata da questo solco, il progetto artistico glo for art, creato, realizzato e sostenuto da glo, supporta l’arte in tutte le sue forme e restituisce al territorio un valore sociale e culturale, coinvolgendo il pubblico per far riscoprire, in modo diretto, le esperienze artistiche, da interpretare e vivere a proprio modo. Un progetto affidato alla direzione artistica di Cristiano Seganfreddo, editore di Flash Art, e che punta a promuove sul territorio italiano il lavoro di artisti contemporanei e favorisce un processo di democratizzazione dell’esperienza artistica.

Falena, di Nico Vascellari

Tra le numerose iniziative, si inserisce Falena, opera creata da Nico Vascellari, e che lo scorso settembre ha illuminato le rive della Darsena nell’ambito di Il mare a Milano. Una realizzazione che entra, grazie alla donazione dell’artista, a far parte delle collezioni di due tra le maggiori istituzioni culturali italiane dedicate al contemporaneo: il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma e la Triennale Milano, creando così un asse artistico di congiunzione tra le due città. È proprio il rapporto tra arte e territorio il pilastro su cui fonda la sua mission glo for art, per permettere allo spettatore di divenire parte viva del concept artistico, trovando un proprio spazio all’interno delle opere d’arte.

L’installazione di Vascellari è composta da falci placcate in oro e montate radialmente su quattro livelli sovrapposti a creare una forma circolare dal diametro di due metri e mezzo, Falena evoca il Sole e i suoi raggi, che si muove lentamente e racchiude in sé diverse simbologie, tra il sacro, il divino, i riti, la magia e, al contempo, il lavoro nei campi.



La soddisfazione di Triennale e MAXXI

Commentando con soddisfazione e gratitudine la donazione alla Triennale, Damiano Gullì, Curatore per Arte contemporanea e Public Program dell’istituzione artistica milanese, ha spiegato come attraverso Falena, “Nico Vascellari introduca una riflessione sull’uomo, il suo lavoro e le forze trasformative della natura. Un’opera in cui l’oggetto-falce, già desemantizzato e risemantizzato da artisti quali Andy Warhol, Franco Angeli ed Enzo Mari, qui si dissociata dal martello, mantenendo una dimensione comunque politica per aprirsi a immaginari ancestrali nel recupero di un più profondo elemento magico primario”. Ringraziamento sentito anche da Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte, che rimarca “l’importanza di rinnovare grazie a Vascellari, glo for art e Triennale di Milano, la proficua collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private”.



Appuntamento imperdibile

Al MAXXI dal 3 aprile scorso, con ingresso libero, la prima facciata di Falena trova collocazione su una delle pareti in cemento della grande lobby dell’istituzione artistica capitolina. Un posizionamento che permette di catturare lo sguardo del visitatore. Alla Triennale milanese dal 14 aprile, la seconda metà dell’opera di Vascellari accoglierà letteralmente i visitatori, invitandoli a una interazione libera con la sua luce e con l’ambiente in cui è inserita, così da diventare parte viva del concetto artistico.

In definitiva,di Nico Vascellari è un ulteriore motivo per una visita al MAXXI e a Triennale e un nuovo passo, grazie al supporto del progetto, verso un nuovo modo di vivere l’arte, interpretandola secondo il proprio stile e modo di vivere la quotidianità.