Insufflaggio, isolare casa in modo semplice e veloce

Vere e proprie “falle” nell’economia del sistema casa, i ponti termici vanno a disperdere inutilmente il calore nell’equilibrio tra interno ed esterno dell’edificio. Le zone critiche sono quelle in corrispondenza di giunzioni o intersezioni tra materiali differenti, cioè, in pareti, pavimenti, soffitti e infissi. La soluzione si chiama isolamento perché, se non prontamente affrontate, queste falle alzano esponenzialmente i consumi energetici e provocano ristagno di umidità, provocando muffa e problematiche per il portafoglio.

Affidarsi a realtà certificate

Per ridurre questo rischio, garantirsi un clima interno più sano e confortevole e rispondere concretamente alle questioni ambientali legate al cambiamento climatico, è fondamentale utilizzare materiali isolati di alta qualità e affidarsi agli specialisti del settore, così da poter agire tempestivamente attraverso una valutazione accurata della situazione dell’edificio e minimizzare l’impatto dei ponti termici. Monitorare queste situazioni e porvi rimedio è fondamentale per accrescere l’efficienza energetica di casa, ridurre i costi per il riscaldamento in inverno e quelli per il raffrescamento in estate.

Tra le realtà che a Roma e nel Lazio, ma non solo, sono ormai punto di riferimento per questo tipo di interventi sia per le imprese, sia per i privati c’è certamente Eco Isolamento Termico. Capace di offrire le migliori soluzioni di qualificazione energetica per ogni tipologia di immobile, grazie alla sua ventennale esperienza, l’azienda offre un servizio a 360°: dall’accurata diagnostica iniziale per individuare le problematiche energetiche dell’edificio e scegliere le strategie di riqualificazione energetica più adatte, fino alla verifica termografica a fine lavori.

Ogni intervento è certificato ed eseguito servendosi della tecnologia più performante e dei migliori materiali, scelti prediligendo sempre quelli a minor impatto ambientale e a massima resa, 100% naturali, così da tarare al meglio il lavoro nelle fasi iniziali e garantirlo alla fine, rispondendo contemporaneamente alle necessità dell’edificio e a quelle ambientali. La vision di Eco Isolamento Termico affonda, infatti, le proprie radici in soluzioni sempre a prezzi convenienti e capaci di raggiungere il perfetto equilibrio tra efficienza e sostenibilità.

Insufflaggio, come contrastare i ponti termici

Tra le tecniche consigliate da Eco Isolamento Termico per abbattere i ponti termici, una delle più efficienti è l’insufflaggio. Tecnica di isolamento termico e acustico non invasiva, rapida da realizzare ed economica; l’insufflaggio prevede l’iniezione di particolari materiali isolanti nell’intercapedine vuota delle murature, senza alterare in nessun modo l’aspetto esteriore dell’immobile, senza ponteggi, né di opere di muratura.

Attraverso appositi fori praticati alla parete in cui viene inserito il materiale, l’insufflaggio permette di azzerare la trasmittanza tra parete interna ed esterna e di eliminare i moti convettivi che si formano all’interno della parete stessa a causa dei differenti pesi dell’aria interna ed esterna, che provocano shock termico e, dunque, dispersione termica. Eliminando la ventilazione interna dalla camera d’aria, le pareti e i pilastri avvolti dal materiale restano più asciutti, scongiurando il rischio condensa.

Oltre che alle pareti, l’insufflaggio è indicato anche nel sottotetto. Due i materiali utilizzati per garantire sempre il miglior risultato possibile: fibra di cellulosa e lana di vetro la cui versatilità dei materiali è massima e permette di rispondere alle più disparate esigenze e circostanze.

Infatti, si tratta in entrambi i casi di materiali insonorizzanti, grazie ai quali si ottiene una temperatura più fresca in estate e mite in inverno, con un risparmio energetico importante, che arriva fino al 50%.

Insufflaggio con fibra di cellulosa

Tecnica consolidata, l’insufflaggio con fibra di cellulosa restituisce maggiori benefici tanto più ampio è lo spazio tra i muri. Materiale altamente traspirante e totalmente ecologico, la cellulosa impiegata da Eco Isolamento Termico insonorizza gli ambienti ed elimina la muffa e le dispersioni termiche. Realizzabile sia dall’interno, sia dall’esterno, l’intervento permette inoltre di accedere anche alle agevolazioni previste dalla normativa, per una detrazione del 65%, con intervento di riqualificazione energetica.

Insufflaggio con lana di vetro

La lana di vetro permette, invece, di adattarsi a situazioni differenti garantendo comunque enormi vantaggi. Sempre ecologico al 100% e sempre inserito, internamente o esternamente, tramite insufflaggio nelle intercapedini tra le pareti, questo materiale viene applicato servendosi di macchinari di ultima generazione, che garantiscono il riempimento attraverso un pressostrato, attentamente calibrato dagli esperti tecnici di Eco Isolamento Termico. La lana di vetro isola dai rumori e abbatte la condensa, regolarizzando il tasso di umidità e rendendo più salubri gli ambienti, permettendo anche di accedere al Superbonus del 110% e alla detrazione del 65%.

Interventi per ogni problema

Operando in regime di edilizia libera, Eco Isolamento Termico permette di velocizzare la pratica e garantisce interventi di isolamento in un giorno lavorativo, con prezzi migliori sul mercato, metodi all’avanguardia, materiali certificati e manodopera costantemente aggiornata. Per approfondire il tema dell’insufflaggio visitare il sito internet Insufflaggio pareti roma - Eco Isolamento Termico.

L’azienda opera in tutto il sud Italia e, attraverso il sito ecoisolamentotermico.it permette di richiedere un preventivo online, anche senza sopralluogo, con servizio di garanzia sul rapporto qualità-prezzo. Il sito è pensato anche per le aziende edili, che possono acquistare materiali di ultima generazione per i propri interventi.

Tra gli altri servizi proposti da Eco Isolamento Termico ci sono quelli specifici per isolamento acustico o insonorizzazione delle pareti, isolamento termico del tetto, isolamento termico a cappotto (interno ed esterno) e operazioni per debellare l’umidità di risalita pareti. Info e novità anche all’indirizzo mail info@ecoisolamentotermico.it, telefono 377 403 3472 e pagina ufficiale Facebook.