Immobiliare, il mercato si mette al servizio della comunità

Ci sono modi diversi per lavorare sul mercato immobiliare. Si possono subissare di telefonate i clienti in cerca di una casa proponendo soluzioni anche lontanissime dalle loro necessità, o anche bussare porta a porta alla ricerca di nuovi clienti. Oppure si può decidere di trasformare la propria agenzia nel centro di una vera e propria comunità, aiutando coloro che ne entrano a far parte con empatia, proponendo loro solo l’abitazione o l’acquirente davvero adatto. Un’impostazione innovativa, ma che alcune realtà hanno scelto di abbracciare già da diversi anni, rivelando una importante visione lungimirante e rispetto per i propri clienti.

La filosofia di Tirreno Immobiliare

Tra queste rientra senza dubbio Tirreno Immobiliare, agenzia romana attiva nella Capitale, ad Anzio e Ponza che da oltre 35 anni riesce a distinguersi nel mercato degli immobili non solo per professionalità ed efficacia, ma anche per eventi e iniziative di valore pensati per venire incontro alle esigenze del territorio in cui è inserita e opera, affrontando con dinamismo anche le sfide del mercato estero.

Il cuore di Tirreno Immobiliare è a Roma, nella sede di via della Frezza, un punto di riferimento per intere famiglie della Capitale. Fondata da Maria Letizia Mariani, l’agenzia rivela una filosofia che permette alla clientela grande possibilità di personalizzazione del servizio offerto: inutile proporre al potenziale acquirente immobili che non incontrano le sue necessità, così come presentare a chi vende offerte distanti dalle proprie richieste.

Per questo, dopo uno studio approfondito dell’immobile da trattare e la verifica della relativa documentazione, lo staff qualificato di Tirreno Immobiliare procede alla realizzazione di completo e dettagliato piano di comunicazione per la vendita dell’abitazione, procedendo anche a una valorizzazione dei punti di forza dell’area in cui esso si trova.

Maria Letizia Mariani

Connettere la comunità al mercato immobiliare

Ecco perché Tirreno Immobiliare insiste da anni sul concetto di comunità, intesa come insieme di persone che condividono l’esigenza immobiliare a tutto tondo. Che si tratti di Roma, Anzio o Ponza, il modus operandi dell’agenzia non è cambiato nel corso degli anni. Perché conoscere le strade, i servizi, i problemi di un quartiere non basta, e per poter offrire un servizio di livello superiore è necessario individuare una strategia vincente, avere ben in mente l’obiettivo finale ma, al tempo stesso, essere flessibili sulla strada da percorrere per raggiungerlo.

Per questa ragione, nel corso degli anni, Tirreno Immobiliare ha promosso e sviluppato una serie di eventi e iniziative volte a creare una comunità attorno alla propria attività, trasformando l’agenzia in un vero e proprio salotto dell’immobiliare. È accaduto a Roma, promuovendo eventi culturali e serate di gala, ma anche affrontando di petto le crisi che ciclicamente hanno investito il mercato. La Tirreno Immobiliare è stata, in tal senso, la prima agenzia a portare all’interno dei centri commerciali i propri stand, dotati di plastici delle strade e delle abitazioni in vendita, trovando così un modo originale per “raccontarsi”.

Nel 2007, a trionfo della professionalità, Tirreno Immobiliare realizzò un grande evento per l’inaugurazione del nuovo Piano Regolatore di Anzio: una svolta che venne promossa attraverso pubblicità sui treni, un cicloraduno nelle strade del comune e celebrata con una festa all’interno della stazione ferroviaria centrale.

La capacità di creare un mercato completamente nuovo

A Ponza, invece, Tirreno Immobiliare è diventata nel tempo il punto di riferimento degli italiani e degli stranieri per la compravendita delle case. Venticinque anni fa, la titolare Maria Letizia Mariani sbarcò sull’isola per curare la vendita di un immobile e si accorse che non esisteva un vero proprio mercato. Presa dal fascino di quel luogo decise di stimolare gli acquisti delle proprietà, creando così un ponte tra Roma e Ponza per facilitare le trattative e organizzando un vero e proprio studio tecnico dedicato per garantire gli acquisti.

A questa attività si sono accompagnate una serie di iniziative volte alla promozione del territorio: eventi e serate di gala al centro di Roma dedicate all’architettura e alle tradizioni culturali ed enogastronomiche dell’isola. Alcuni di questi eventi attirarono l’attenzione dei ponziani stessi, che vennero appositamente nella Capitale per parteciparvi.

Negli anni scorsi Tirreno Immobiliare ha addirittura aperto una testata giornalistica per raccontare e promuovere le bellezze dei luoghi in cui si trovavano gli immobili dell’agenzia: il freepress “Pasquale CercaCasa” non era un semplice volantino, ma un vero e proprio periodico che si trasformò in un piccolo caso editoriale, arrivando ad essere pubblicato anche a Mosca, per attirare l’interesse di eventuali compratori russi. Non più stampato, il giornale tornerà a breve in versione online per continuare nella sua missione.

Per maggiori informazioni sull’attività della Tirreno Immobiliare e sulle offerte attualmente attive è possibile visitare il sito ufficiale www.agenziatirrenoimmobiliare.it . Per contatti scrivere all’indirizzo info@agenziatirrenoimmobiliare.it o telefonare allo 06.3202270 (Roma) oppure allo 06.9830809 (Anzio).