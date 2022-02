Il valore unico della gioielleria di lusso

Scegliere e indossare un gioiello importante restituisce sensazioni uniche, capaci di emozionare e scaldare il cuore. C’è poco da fare, nulla riesce a sugellare e a rendere indimenticabili le occasioni importanti come un regalo prezioso e sentito. Ma un gioiello o un orologio importante sono compagni unici anche, e soprattutto, nella vita di tutti i giorni. Alleati preziosi che concorrono a tratteggiare la personalità di chi li indossa e restituiscono emozioni in grado di rendere speciali gli attimi più semplici di ogni giornata.



Molto più di un gioiello

Vivere un gioiello o un orologio di pregio vuol dire, infatti, legare a essi ricordi e sensazioni che ci accompagneranno per sempre. La scelta del proprio prezioso compagno di vita e la consapevolezza che sarà con noi nei momenti più importanti, non può essere solo un lusso, ma è una vera e propria presa di coscienza, per restituire ancora più valore a ogni fondamentale passo che la vita regala.

Ecco perché è importante affidare la scelta e la cura del proprio prezioso a chi lo conosce e lo ama praticamente da sempre. Come Bedetti che, nel cuore della città eterna, da 140 anni propone una primaria scelta di marche dell'Alta Orologeria ed è firma di primissimo piano nel campo dei diamanti, punto di riferimento per una importante clientela, nazionale e internazionale.

Un’istituzione dal 1882

Situato in pieno centro a Roma in piazza San Silvestro, Bedetti fa parte dell’Associazione dei Negozi Storici di Eccellenza di Roma. Alla guida c’è Massimo Bedetti, tra i maggiori esperti internazionali nel campo della gemmologia, saldamente affiancato dai figli Marcello e Stefano.

In orologeria, il nome Bedetti è subito associato a quello di Rolex, ma è anche concessionario multi-brand storico capace di mettere a disposizione e soddisfare ogni richiesta della propria clientela con marchi importanti come IWC, Tudor, Hublot, TAG Heuer e molti altri, tra cui le ultime collaborazioni con Panerai, Cartier e Gran Seiko.



Un passo verso un domani ancora più luminoso

Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, Bedetti ha rinnovato completamente i propri locali per renderli ancora più accoglienti e luminosi. Un passo importante, su progetto dell’Architetto Gianni Ascarelli che ha permesso di preservare la struttura originale rendendola però moderna e proiettata verso il futuro e regalare alla clientela un’esperienza esclusiva e in grado di rendere la scelta del proprio prezioso o del proprio orologio ancora più una gioia per gli occhi.

Resta immutata la professionalità, la qualità e la cordiale ospitalità con cui la famiglia Bedetti accoglie la propria clientela e si prende cura dei propri prodotti. Un tratto unico e di valore, che rende ancora più speciale l’eccellenza e l’unicità dei servizi proposti. Per accompagnare il cliente in ogni istante: dal momento dell'acquisto al ritorno in negozio per la normale assistenza, o per un intervento di riparazione.



Professionalità e qualità in continua evoluzione

Bedetti firma anche una linea di orologi tutta sua, di cui fa parte un Cronografo automatico ed è tra i principali player nel panorama del secondo polso che, grazie a una importante rete, tratta, compra, vende e valuta orologi di pregio per garantire la massima qualità ed essere un punto di riferimento per chi ama o, semplicemente possiede, oggetti importanti e di valore.

Il rinnovato laboratorio d’orologeria è il vero fiore all’occhiello di Bedetti e tra i più noti in Italia. Autorizzato da Rolex, dispone di strumenti innovativi per il controllo, la manutenzione e la riparazione di ogni tipo di orologio di alta gamma, con l’ausilio di maestri orologiai costantemente aggiornati, al passo con i più recenti ritrovati tecnologici e disponibili per consulenze e preventivi.



L’unicità di un gioiello personalizzato

Gemmologo diplomato presso il GIA di Los Angeles e fondatore dell'Istituto Gemmologico Italiano, Massimo Bedetti dirige anche il laboratorio gemmologico. Dotato dei più moderni strumenti per l’analisi delle pietre preziose, fornisce analisi complete e dispone di uno show room che espone una collezione unica in Italia di grezzi, pietre di paragone, foto e macchine per il taglio del diamante.

Ma non è tutto, infatti, grazie al sapiente lavoro di designer qualificati, il laboratorio orafo, Bedetti disegna e crea collezioni di oreficeria e gioielleria uniche con diamanti e pietre di colore personalizzate in base alle richieste dei clienti. Importante, la linea di preziosi Bedetti firmati dal designer ex Bulgari, Luca Bartoleschi, progettati e realizzati in Italia.

Ogni gioiello è un pezzo unico, come uniche sono le gemme che lo compongono, Rubini birmani, Smeraldi colombiani o Zaffiri Ceylon, che vengono esaltate da un certosino e importante studio di design per individuare la soluzione più idonea a esprimere tutto il potenziale di ogni singola pietra preziosa. Con colorazioni uniche e un design raffinato e capace di riscoprirsi moderno, nel solco del vero Made in Italy.

Per saperne di più visita il sito www.bedetti.it