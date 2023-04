Il Tour del Gusto a Sansepolcro

Nel meraviglioso borgo di Sansepolcro torna il giro del mondo del gusto. Per tre giorni Valtiberina capitale del gusto internazionale con la sesta edizione di Sansepolcro Food&Street 2023. Dal 26 al 28 maggio in viale Diaz eccellenze enogastronomiche da tutti i continenti, con specialità regionali, sapori locali e i migliori piatti gourmet dal mondo.

Giunto alla quinta edizione (lo scorso anno sono state raggiunte 60mila presenze), l’evento di quest’anno si mostrerà ancora più ricco, dinamico e festoso, con un’area foodtruck che ospiterà nuovi operatori e tradizioni da tutto il mondo. Non solo cibo e degustazioni, ma anche live music, animazione per i bambini, tour guidati alla scoperta del borgo e l’occasione, per i commercianti, di mettersi in luce con la speciale card per gli sconti. Il cuore di questo ideale ed emozionante giro del mondo batterà lungo viale Diaz, con orario continuato dalle 11 alle 24.

I protagonisti della kermesse

Anche per questa quinta edizione è stata scelta la formula della grande festa capace di richiamare un’ingente folla di persone e animare le vie del borgo, dando una spinta importante anche alle attività economiche come negozi e bar, esaltando al contempo le meraviglie artistiche della città. Obiettivo della manifestazione è esaltare la cucina italiana e internazionale, valorizzando tradizioni, profumi e ingredienti. Il “Food&Street” di Sansepolcro avrà oltre trenta stand dislocati lungo viale Diaz, dove sarà possibile scoprire sapori provenienti dai vari continenti, come la paella e la sangria spagnole, le mini crêpe olandesi, il kurtos ungherese, la Pita Gyros greca, la picanha brasiliana, i falafel israeliani, le specialità orientali, come il Bao, il tradizionale panino al vapore giapponese o i caratteristici Gyoza, ravioli al vapore.

Arrivano inoltre l’hamburger irlandese o il caratteristico panino con maiale brado affumicato. E per gli amanti del cibo regionale, ecco i formaggi toscani, il lampredotto, gli arrosticini, il pulled pork, l’hamburger maremmano, il pesce fritto, le bombette pugliesi, gli arrosticini, nonché una selezione delle migliori birre artigianali provenienti da tutte le regioni d’Italia. Immancabili, inoltre, le eccellenze della Valtiberina grazie all’inserimento, tra gli stand, dei pubblici esercizi biturgensi e valtiberini che porteranno vere prelibatezze della cucina tradizionale, tutte da scoprire.

Infine, per i palati più raffinati ed esigenti, saranno presenti anche i tipici food truck attrezzati di cucina che proporranno i migliori piatti gourmet made in Italy. Non mancheranno, inoltre, cannoli e arancini siciliani, cartocci di pesce e verdure fritti, veri simboli del cibo da strada, il tutto accompagnato da deliziosi drink. Tramite il circuito dei ristoratori Confcommercio, si potranno gustare anche nei ristoranti del paese menù particolari dedicati alla manifestazione, con il contributo e l’impegno della rete di Vetrina Toscana a Tavola.

Musica, intrattenimento e… shopping

Ad accompagnare le degustazioni proposte numerose attività ricreative dedicate ai più piccoli e alle famiglie: gonfiabili, animazioni, palloncini, intrattenimento e tour guidati alla scoperta del borgo con le guide turistiche di Confcommercio e Confguide.

Inoltre, per gli amanti della moda e dello shopping, Confcommercio offre la possibilità di acquistare a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla “Food&Street Shopping Card”, sinonimo di qualità e unicità. La musica avrà un ruolo preponderante nell’allietare i tre giorni di street food e sarà la colonna sonora ideale per ritmare ogni portata.

“Food&Street” si terrà a SanSepolcro dal 26 al 28 maggio, con orario continuato dalle 11 alle 24. Per restare sempre aggiornati sulla manifestazione è possibile visitare il sito progetti.confcommercio.ar.it/foodestreet e le pagine Facebook @sansepolcrofoodestreet e Instagram @sansepolcrofoodestreet.

Per ulteriori info è possibile rivolgersi al Team Eventi Confcommercio all’indirizzo email teameventi@confcommercio.ar.it.