Il problem solving strategico come soluzione per la crescita o il superamento di una fase crisi aziendale

Il problem solving strategico è una tecnica di approccio che mira alla risoluzione dei problemi, siano essi di mercato, di prodotto, organizzativi, gestionali, amministrativi o finanziari, che va oltre la semplice identificazione e conseguente sistemazione del sintomo visibile: parliamo quindi di una metodologia che punta a comprendere a fondo le radici del problema, per sviluppare un piano che possa portare risultati concreti in maniera efficace e duratura.

Il problem solving strategico, applicato in ambito lavorativo o manageriale, permette di individuare cosa non stia funzionando all'interno di una azienda, per poi trovare i cambiamenti da apportare e superare il momento di impasse o difficoltà. Attraverso l'ausilio di professionisti che lavorano fianco a fianco con l’imprenditore o con i dirigenti e manager dell’azienda si possono ottenere gli strumenti giusti per conseguire i risultati necessari per raggiungere l’obiettivo di crescita.



Gli step necessari per migliorare l'efficienza aziendale

Grazie al supporto di società come REIS Srl, azienda di consulenza economica, manageriale e finanziaria costituita nel 1984 dal Dott. Stefano Albrizio di cui è socio di riferimento ed amministratore unico, è possibile migliorare i risultati aziendali o prevenire e superare l’insorgenza di uno stato di crisi attraverso un lavoro di analisi strategica approfondita che, tramite affiancamento, porta a ottimizzare la gestione ordinaria e straordinaria di ogni realtà imprenditoriale. La metodologia di problem solving strategico promossa da REIS permette, in una sola giornata di confronto serrato con la proprietà o i top manager, di inquadrare la soluzione, evidenziando i fattori di crisi, per definire l'obiettivo da raggiungere e ipotizzarne un percorso a tempo. In partnership con Sistema Valore e grazie al supporto di professionisti qualificati, REIS supporta l'azienda in attività di adeguamento gestionale, amministrativo e contabile seguendone l'implementazione.

Completata la diagnosi iniziale l’'attività prevede tre step: A) il primo è un'analisi qualitativa della situazione aziendale attraverso un check-up dettagliato delle strutture, degli uffici, del posizionamento sul mercato, della contabilità e dei bilanci, individuando eventuali carenze, a supporto delle indicazioni emerse nella giornata di confronto con l’imprendotore per la conferma o revisione delle azioni da porre in essere. B) Il secondo step si evidenzia in un'analisi quantitativa per quelle situazioni inadeguate o critiche individuate per capire, in termini numerici, la non conformità rispetto alle aspettative o agli obiettivi e cercare le motivazioni alla base di questo scostamento. C) Il terzo step attiene all'intervento consulenziale da porre in essere: REIS, in linea con lo spirito di piena collaborazione ed armonia con la propietà o il management aziendale, si pone l'obiettivo di definire le azioni da attuare per raggiungere gli assetti organizzativi, amministrativi o contabili corretti.

La finanza agevolata in aiuto delle imprese

Dopo aver valutato le soluzioni e scelto quelle con il potenziale maggiore per raggiungere gli obiettivi prefissati occorre definire le risorse finanziarie necessarie per il loro raggiungimento, valutando tra le diverse opzioni necessarie e quelle che il mercato finanziario propone, particolare quelle di finanza agevolata sulla base dei bandi che di volta in volta vengono emanati a livello europeo, nazionale e, regionale. Ovviamente le opzioni variano sostanzialmente nel caso di una azienda in crisi perché le misure di finanza agevolata raramente vengono in aiuto di una azienda in crisi, in applicazione alle norme che la UE ha inequivocabilmente puntualizzato. La competenza del team REIS e dei professionisti che con questa collaborano, consente di individuare o programmare il ricorso agli strumenti più rispondenti alle esigenze dell’azienda, in funzione degli obiettivi di breve e medio termine, puntando sulla massimizzazione dei risultati e non sulla maggiore o minore percentuale di contributo a fondo perduto prevista per l’uno o l’altro bando.

La finanza agevolata, infatti, rappresenta un concreto aiuto per lo sviluppo di una azienda ma, allo stesso tempo, deve essere utilizzata con attenzione ed intelligenza. Essa può anche rivelarsi un pericoloso boomerang se non si valutano con adeguata attenzione le conseguenze finanziarie nei periodi intercorrenti tra la spesa sostenuta, i relativi pagamenti e gli incassi dei contributi deliberati.

Il dialogo come fondamento per un rapporto efficiente tra consulente e imprenditore

Punto cardine del rapporto tra un consulente e un imprenditore è sicuramente il dialogo, essenziale per conoscere al meglio la realtà aziendale e trovare la soluzione ottimale a ogni richiesta. REIS ed i suoi professionisti puntano su un dialogo aperto, che aiuta a comprendere le esigenze e gli obiettivi dell'impresa, per acquisire una visione più chiara riguardo alla situazione e poter offrire consigli precisi e mirati.

Il dialogo deve essere continuo, aggiornato, costante: un rapporto di fiducia costruttivo in cui si possono condividere preoccupazioni e difficoltà per sviluppare soluzioni personalizzate che tengano conto delle specifiche esigenze di ciascun imprenditore. Mantenere un dialogo aperto permette di monitorare costantemente l'andamento dell'azienda e di adattarsi repentinamente in caso di ulteriori sfide o criticità attraverso nuove strategie operative. Incontri individuali, training con il management: il consulente non si sostituisce alle figure decisionali aziendali, ma fornisce gli strumenti adatti per conseguire gli obiettivi, accompagnando il cliente nella loro applicazione in ogni ambito organizzativo.

