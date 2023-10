Il grande Villaggio Tirolese di Arezzo: la magia del Natale nel cuore della Toscana

Arezzo Città del Natale. Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con le festività natalizie nel cuore della Toscana. La splendida cittadina etrusca si prepara a dare il benvenuto alle feste con un programma ricco di attività: torna per l’ottava edizione il più grande Villaggio Tirolese d’Italia. Un mercato natalizio unico, con espositori provenienti dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania.

Una Toscana Illuminata dal Natale

Situato nel cuore della Toscana, nel centro storico di Arezzo, il Grande Villaggio Tirolese si conferma come il più grande e originale mercato tirolese italiano. Dal 18 novembre al 1 gennaio 2024, Arezzo accoglierà visitatori da tutta Italia, offrendo la possibilità di esplorare un mercato natalizio ricco di tradizione, degustare prodotti tipici presso le tre caratteristiche baite dei sapori e ammirare il maestoso spettacolo “Big Lights Show” con proiezioni luminose che trasformeranno i palazzi di Piazza Grande in un vero e proprio spettacolo di luci. E poi artigianato, addobbi natalizi, decorazioni e le splendide Baite del Gusto pronte ad accogliere sapori e prodotti tipici da assaporare.

Un’esperienza fino al nuovo anno

L'edizione 2023 si fa notare fin da subito per una caratteristica unica: la sua durata prolungata rispetto agli scorsi anni. Mai prima d'ora il Villaggio Tirolese aveva accolto visitatori per così tanti giorni. Questa volta, il villaggio sarà aperto non solo durante le festività natalizie, ma proseguirà fino al 1 gennaio 2024, Capodanno incluso. Questa eccezionale estensione dell’evento è la risposta alla grande richiesta da parte del pubblico, che ora avrà più tempo per vivere questa indimenticabile esperienza.

Le Baite del Gusto

Un'incredibile novità per il 2023 sono le tre Baite del Gusto Tirolesi. Queste caratteristiche casette di legno aggiungeranno un tocco di autenticità all'atmosfera di Piazza Grande, offrendo ai visitatori la possibilità di assaporare le migliori birre del Tirolo e piatti tipici come brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. I sapori autentici del Tirolo faranno della visita ai Mercatini di Natale di Arezzo un'esperienza culinaria indimenticabile.

BABBO NATALE E LEGO

Due le attrazioni di punta: La Casa di Babbo Natale, situata nel Palazzo di Fraternita in Piazza Grande, pronta ad accogliere famiglie e bambini con il magico incontro con Santa Claus. Ancora più spettacolare la Brick House Art, la casa Lego di Natale, che fa il suo ritorno nella Galleria d'Arte Contemporanea di Piazza San Francesco: tre piani di opere d’arte in stile, mosaici e moc, realizzati interamente con i famosi mattoncini Lego. Tre milioni di mattoncini presenti per un’esperienza da favola.

Il Grande Spettacolo di Luci

Il “Big Lights Show” è uno degli aspetti più emozionanti del Villaggio Tirolese. Ogni sera, in concomitanza con i giorni di apertura del Mercatino, dalle 17 alle 21, i visitatori saranno immersi in uno spettacolo magico di luci, colori e musica, con affascinanti proiezioni luminose che trasformeranno le facciate dei palazzi di Piazza Grande in una vera e propria opera d’arte luminosa. L'ingresso è libero e gratuito, permettendo a tutti di partecipare e godersi lo spettacolo.

Tour Guidati di Arezzo

Anche per l’edizione 2023 torna il pacchetto speciale “Natale ad Arezzo”: per coloro che desiderano esplorare Arezzo nel suo complesso sono disponibili tour guidati, dalla durata variabile da 1 a 2 ore, che porteranno i visitatori alla scoperta di luoghi storici e culturali, tra cui il crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, la casa natale di Francesco Petrarca e molti altri luoghi affascinanti. Questi tour offrono un'opportunità unica per immergersi nella magia delle festività in Toscana: per organizzarli è possibile contattare le guide turistiche Rita di Felice e Laura Bonecchi ai numeri 331.5025517 e 338.2419829.

Date e Orari

Il Villaggio Tirolese sarà aperto dal 18 novembre 2023 al 1 gennaio 2024, con un calendario di apertura che va dal giovedì alla domenica fino al 21 dicembre, e, successivamente tutti i giorni fino al 1 gennaio 2024. Una straordinaria occasione per creare ricordi indimenticabili e vivere il Natale in Toscana come mai prima d'ora.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web e i profili Facebook e Instagram dei mercatini di Natale Profilo Instagram: @mercatininatalearezzo_official - Pagina Facebook: Mercatini di Natale Arezzo oppure contattare direttamente il team degli organizzatori all’indirizzo info@mercatininatalearezzo.it

www.mercatininatalearezzo.it