Il Fotovoltaico per tagliare luce e gas nella propria abitazione

In un mercato dell’energia caratterizzato da logiche geopolitiche in continua evoluzione che rendono incerto il costo delle bollette di luce e gas, riuscire a rendersi autonomi diventa una necessità oltre che un bisogno. Adottare tecnologie performanti per la propria abitazione attraverso impianti di ultima generazione in grado di soddisfare la quasi totalità del proprio fabbisogno energetico, è l’unica visione a medio/breve termine per svincolarsi dalla continua ed inesorabile avanzata dei costi di elettricità e metano.

Produzione fotovoltaica ed efficienza delle pompe di calore, la necessità di diventare PROSUMER

Produttore e consumatore (PROSUMER), è questo il moderno trend energetico residenziale, dal riscaldamento alla cottura, dall’acqua sanitaria alla ricarica delle automobili elettriche, tutta la potenza di un impianto fotovoltaico con accumulatore gestito da intelligenza artificiale e sistemi meteo predittivi per rendere disponibile di giorno e di notte tutta l’energia prodotta.

E’ in questo ambito che si muove Dea Solar Consulting, partner Sonnen operativo in Lazio e Campania che offre, per ogni abitazione, la migliore soluzione possibile per budget e logistica. Il sito fotovoltaicodeangelis.it, di Dea Solar Consulting permette di valutare in modo gratuito, autonomo e senza alcuna richiesta di dati sensibili, un preventivo per l’impianto più adatto alle proprie esigenze.

Il futuro dell’energia oggi

Una consulenza dedicata, con analisi delle utenze di luce e gas per pervenire al corretto dimensionamento del proprio impianto ideale affinchè si abbia un’idea concreta dell’effettivo “taglio delle bollette” grazie all’utilizzo dell’elettricità prodotta autonomamente. L’interazione tra fotovoltaico e pompa di calore, che sfrutta l’elettricità prodotta dall’impianto, è la chiave di volta per un reale risparmio economico.

Domotica ed efficientamento energetico

Sistemi smart ready, pronti per interfacciarsi con impianti di domotica e internet of things, per un continuo bilanciamento e monitoraggio di produzione e consumo affinchè sia garantito il massimo risparmio energetico ed economico, il tutto con il vantaggio delle detrazioni fiscali del 50% a 10 anni e l’abbassamento dei costi degli impianti, rappresenta una imperdibile opportunità, che si tratti di abitazioni singole, o appartamenti in condominio.

Fotovoltaico e mobilità elettrica

La ricarica dei veicoli elettrici, se fatta con energia autoprodotta, permette di raggiungere un risparmio di almeno il 70% rispetto a benzina o diesel. Le soluzioni proposte da Dea Solar Consulting essendo sempre connesse ad internet consentono di ottimizzare i sistemi di ricarica delle automobili in modo tale da poter usufruire dell’energia prodotta nel miglior modo possibile. Ogni due settimane il sistema di accumulo Sonnen aggiorna il database dei consumi creato all’avvio (casa/riscaldamento/automobile), così da rendere giorno per giorno l’energia disponibile quando richiesta dall’utente. Attraverso l’applicazione per smartphone, tablet e pc è, inoltre, sempre possibile monitorare funzionamento e performance dell’impianto. Installazioni in contesti multipli, per impianti dagli altissimi standard di sicurezza e qualità, chiavi in mano, con Dea Solar ad occuparsi di tutti gli aspetti, da quelli tecnici a quelli burocratici.

Per maggiori informazioni sulle proposte di Dea Solar Consulting e per approfondire le specifiche dei prodotti Sonnen, è possibile visitare il sito internet www.fotovoltaicodeangeis.it o telefonare al 347.4159562.