Il boom della Pet industry: un mercato in crescita in Italia

In Italia, negli ultimi anni, il mercato dedicato ai prodotti per gli animali domestici ha vissuto una crescita senza precedenti, segnando un trend inarrestabile di aumento del fatturato. I dati più recenti confermano un aumento significativo degli investimenti degli italiani nel benessere e nella cura dei loro amici a quattro zampe, riflettendo un cambiamento culturale che vede gli animali domestici sempre più come membri a pieno titolo della famiglia.



Il fenomeno non riguarda solo la quantità di acquisti, ma anche il modo in cui vengono effettuati. Sempre più spesso, i proprietari di animali domestici si rivolgono a piattaforme di e-commerce specializzate, che offrono una vasta gamma di prodotti di alta qualità e servizi pensati appositamente per soddisfare le esigenze specifiche dei loro amici animali. Una tendenza che testimonia la crescente consapevolezza dei consumatori riguardo alle esigenze nutrizionali, di salute e di benessere dei loro animali domestici, spingendoli a cercare soluzioni sempre più mirate e personalizzate.



L’importanza della scelta

In un panorama così ricco e variegato, la scelta dell'azienda da cui fare affidamento diventa cruciale. Oltre alla qualità dei prodotti offerti, gli acquirenti sono sempre più attenti alla reputazione dell'azienda in termini di responsabilità sociale e ambientale, cercando di supportare marchi che condividono i loro valori e il loro impegno verso la sostenibilità.



In questo contesto in continua evoluzione, le aziende del settore hanno l'opportunità di distinguersi non solo per l'innovazione e la qualità dei loro prodotti, ma anche per la trasparenza e l'impegno verso la tutela dell'ambiente e del benessere animale. Solo così potranno conquistare la fiducia e la lealtà dei consumatori, offrendo loro la tranquillità di fornire ai propri amici pelosi solo il meglio che il mercato possa offrire.



Una selezione senza precedenti

In questo contesto in fermento si inserisce una realtà come Ciam, che si distingue per la sua visione pioneristica dello shopping online per il pet. Forte di un decennale know-how maturato come distributore e grossista, oggi ciamanimali.com è un punto di riferimento imprescindibile e consolidato nel settore, grazie anche a un’offerta completa e ad alto standard qualitativo.



Ciam eccelle in ampiezza e completezza del proprio assortimento, accessibile secondo pratiche categorie merceologiche. Sullo shop online è, così, possibile trovare diverse tipologie di articoli come per esempio integratori e alimenti, sia tradizionali sia indicati per diete specifiche, ma anche prodotti per la cura e l'igiene dell'animale, dagli antiparassitari, agli accessori e i giochi.



Il sito offre una vasta scelta di prodotti costantemente aggiornata per soddisfare esigenze più attuali e permettere il semplice accesso a tutte le novità del settore così da essere sempre aggiornati e pronti a offrire il massimo in termini di qualità e benessere ai propri amici pelosi.



Una menzione speciale la merita la ricca sezione dedicata alla parafarmacia, dove il cliente può reperire con un solo click numerosi farmaci da banco, utilissimi per far fronte in tempi brevi a esigenze sanitarie specifiche. Un servizio prezioso che permette di ricevere prodotti che possono essere scarsamente reperibili nei canali abituali

Consegne in tempi record e assistenza qualificata

Ciam Animali punta, però, anche su altre caratteristiche chiave, come la rapidità delle spedizioni, garantita da un efficiente sistema logistico. Un fattore determinante per chi necessita con urgenza di un determinato prodotto per l’animale.



A supportare la customer experience provvede inoltre uno staff di esperti del settore, sempre disponibili per indirizzare la scelta dell’acquirente e fornire un servizio di assistenza personalizzata e puntuale.



Non si tratta di un percorso nuovo per l’azienda che, già da prima di iniziare con la vendita online, occupava comunque dal 1967 una posizione di rilievo tra i grossisti e distributori di prodotti per animali. Così come si tratta di una crescita strutturata e improntata al benessere degli animali domestici e dei loro padroni, con focus agli ultimi ritrovati e prodotti sempre all'avanguardia per garantire elevata qualità e una prospettiva di vita migliore per i fedeli compagni di vita che riempiono le nostre giornate. Scegliere Ciam non significa soltanto rispettare i cuccioli, ma anche scegliere di intraprendere un percorso costruttivo da vivere assieme al proprio animale domestico.



Un programma fedeltà che premia

L’attenzione per i clienti che contraddistingue da sempre l’azienda si traduce anche nel programma fedeltà Ciam Animali Grazie alla raccolta progressiva di punti per ogni acquisto, gli utenti potranno ricevere interessanti sconti, buoni e promozioni esclusive, in riconoscimento della loro lealtà e fiducia nel brand. Un modo per sottolineare una volta di più l'impegno e la volontà di offrire sempre il meglio per il benessere degli amici pelosi.



In un mercato del pet care in continua ascesa ed evoluzione, Ciam Animali si conferma un punto di riferimento assoluto grazie all’e-commerce ciamanimali.com. Un’esperienza d’acquisto completa, rapida e assistita.