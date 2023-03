I vini dei Castelli Romani protagonisti a Vinitaly

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con GOTTO D’ORO SOCIETà COOPERATIVA

Tra gli areali più adatti, antichi e apprezzati per la viticoltura italiana e non solo, il territorio dei Castelli Romani è protagonista assoluto nella produzione di vino di qualità nel nostro Paese. Un’area fertile da sempre, basti pensare che già prima dei Romani, nel 753 a.C. si trovano testimonianze di coltivazioni di olivi, olmi e ciliegi. A rendere così prolifica la zona è la sua origine vulcanica, a cui si aggiunge la presenza di acqua nel sottosuolo.

Tutte caratteristiche che rendono il territorio perfetto per la coltivazione di vigneti, con le annate migliori e di maggiore produzione a coincidere con le stagioni più calde. Denominazione di origine dal 1996, i Castelli Romani, che insieme alla zona della Tuscia rappresentano i due grandi distretti vitivinicoli del Lazio, accolgono numerose denominazioni di origine, tra cui Frascati, Marino, Colli Albani, Velletri e Colli lanuvini.

Il Lazio è la terza regione italiana per numero di DOC, con tre DOCG, 6 IGT e ben 27 DOC, che vedono tra i loro protagonisti una ampia gamma di varietà autoctone, tra cui la Malvasia del Lazio, il Trebbiano verde e giallo, il Bellone, il Bombino o Bonvino, l’Aleatico di Gradoli, il Cesanese comune e di Affile, il Cacchione, la Passerina e il Nero buono di Cori. Senza dimenticare le varietà ospitate, capaci di raggiungere, talvolta, anche risultati superiori rispetto ai luoghi d’origine. Parliamo, per esempio, di Merlot, Syrah, Viognier, Vermentino, Grechetto e Petit Verdot.

Gotto d’oro a Vinitaly

Una ricchezza fatta di tradizione, innovazione, sostenibilità e resilienza, che rivive in realtà come la storica cantina Gotto d’oro. Un’istituzione che, dal 2 al 5 aprile prossimi, prenderà parte alla 55esima edizione di Vinitaly in veste di icona del gusto dei vini dei Castelli Romani, di Roma e del Lazio. Vera e propria ambasciatrice della cultura enologica della regione, Gotto d’oro andrà a essere protagonista con le sue bottiglie della postazione d’onore presso lo stand n°42 del padiglione A di Verona Fiere, il padiglione che ospita le eccellenze del Lazio.

Prima fiera del vino e dei distillatori rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali, Vinitaly 2023 permetterà di vivere quattro giornate dedicate allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder, per condividere esperienze e competenze. Un’occasione unica per entrare in contatto con i valori che guidano Gotto d’oro fin dalla sua nascita, quasi otto decenni fa: tra tradizione e ritrovati tecnologici, culturali e di marketing, sempre al servizio della sostenibilità, per onorare il passato nel presente e nel futuro.

Dai Castelli Romani alle tavole di tutto il mondo

Marchio simbolo di Doc Marino, Frascati e Castelli Romani, Gotto d’oro permette a tutta la famiglia di apprezzare aromi e profumi di un territorio e di una produzione unici come quelli dei Castelli e che trova nei vini Gotto d’oro una delle sue massime espressioni. Un autentico fiore all’occhiello che, da 78 anni, oltre al gusto, coinvolge gli occhi e la coscienza di appassionati e cultori.

Per i Castelli, Gotto d’oro si è riscoperta nel tempo molto più che una semplice cantina, donando speranza, volontà e un messaggio deciso, indicando la rinascita come unica direzione possibile dopo la Seconda guerra mondiale. Un percorso che, per onorare al meglio i suoi oltre 75 anni, ha portato a percorrere un viaggio della tradizione, innovando dal classico fiasco degli anni ’40 alla linea Classica dei magnum, orgoglio e forza della cooperativa nell’evoluzione degli anni e riconoscendo nell’iconica bottiglia da un litro e mezzo di Marino Doc un marchio italiano.

Tra tradizione e innovazione

Il vino dei Castelli Romani si è scoperto così, negli anni, una bevanda capace di incontrare la preferenza di tutti e che, attraverso la grande distribuzione è riuscita a raggiungere il mondo intero, senza rinunciare al fascino e alla qualità tipiche dei più ricercati prodotti da enoteca. Una tradizione che si rinnova nel design della nuova linea Vinea Domini, capace di portare, in formato da 750 ml, i migliori vini laziali e la DOC Roma anche nei più grandi ristoranti internazionali e della Capitale.

A Vinea Domini, Gotto d’oro affianca Settantacinque75, la linea dedicata soprattutto ai giovani e che racchiude in sé la tradizione di qualità e le luci del cambiamento, del progresso e dello sviluppo. Due linee che proiettano il marchio nel futuro, tra eccellenza, gusto e sostenibilità. Gotto d’oro, infatti, abbraccia una cultura green, chiamata sempre più a fare da filo conduttore tra bianchi e rossi dei vini Doc Marino, Frascati, Roma e Castelli Romani che, assieme al Vermentino e al Cesanese, rappresentano l’eccellenza del Lazio.

Vinitaly 2023 sarà, anche per questo motivo, la conferma definitiva di un grande e importante cammino, già iniziato e che si sta compiendo legando tradizione e futuro. Per maggiori informazioni, acquisti ed entrare in contatto con l’offerta, i punti vendita e il mondo di Gotto d’oro è possibile visitare il sito internet www.gottodoro.it.