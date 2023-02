I migliori servizi tecnici per il condono edilizio

La comprensione della legge, spesso, può essere ostica, complicata e non di facile lettura e soggetta al dubbio di interpretazioni errate che possono condurre sulla strada sbagliata o causare una perdita di tempo e di soldi; tanto per il cittadino quanto per la pubblica amministrazione. In particolare, il condono edilizio che permette di sanare le opere edilizie in contrasto con le norme urbanistiche e quindi di eliminare possibili provvedimenti sanzionatori, riserva numerose difficoltà di lettura ed esecuzione trattandosi di tre leggi, emanate in Italia, a cui si devono aggiungere una serie di aggiornamenti normativi che spesso portano a molteplici interpretazioni spesso contradittorie.

La società Co.Ge.S.I. Srl, con sede a Guidonia Montecelio in provincia di Roma, è il partner giusto su cui fare affidamento, poiché possiede un’alta specializzazione nell’interpretazione delle norme e nel supporto tecnico-amministrativo finalizzato alla definizione delle istanze di condono edilizio, presentate ai sensi della legge 47/1985, 724/1994, 326/2003, l.r. 12/2004 e delle istanze di accertamento di conformità di cui al D.p.r. n. 380/2001 e l.r. 15/2008. L’azienda nasce nel 2012, con la finalità di integrare le competenze di un personale qualificato, specializzato nelle attività di edilizia e urbanistica, con il lavoro svolto nell’ambito dei servizi comunali. Racconta Antonio Scaglione, rappresentante legale dell’azienda: «Siamo un’azienda giovane, ma svolgiamo un’attività molto specifica e professionale: negli ultimi anni siamo cresciuti con una media del 35% l’anno, un risultato davvero molto significativo, frutto delle nostre fatiche e delle nostre idee, sintomo della bontà del progetto intrapreso. Non a caso, sono numerose le amministrazioni del centro Italia che si sono affidate a noi».

I tratti distintivi di un’azienda certificata

Società dotata di certificazioni aziendali quali ISO 9001:15 "Sistemi di Gestione per la Qualità" e ISO 14001:15 "Sistema di Gestione Ambientale", Co.Ge.S.I. opera in conformità del modello organizzativo 231/2001 e del Codice Deontologico da esso previsto, possiede tutte le competenze per rispondere alle esigenze riguardanti i servizi legati alle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto nei settori edilizi, urbanistici, territoriali e amministrativi. Il know-how aziendale è incentrato sull’informatizzazione degli archivi e rendere agili le procedure; il mix tra personale esperto e l’uso di un sistema informatico certificato ed esclusivo, unico nel suo genere come ORACOND, inoltre, costituisce il tratto distintivo rispetto ai competitor, capace di offrire alle Amministrazioni il percorso migliore da intraprendere tramite la verifica costante di tutti i processi e degli aggiornamenti normativi. Inoltre, uno dei concetti portanti dell’azienda è esaltare al meglio il passato per poter costruire il futuro, affinché un immobile esistente possa acquisire il giusto valore e un immobile commercializzabile possa essere trasformato in un investimento per il proprietario. Spiega Antonio Scaglione: «Oggi più che mai c’è la necessità di incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio del Paese, ma per farlo bisogna avere una regolarità edilizia dell’immobile». Al fianco del cittadino, dunque, si pone Co.Ge.S.I. nella comprensione delle numerose normative per l’erogazione dei crediti e per l’ottenimento della concessione, conditio sine qua non per accedere agli incentivi.

I sistemi informatici per l’istruttoria delle attività tecnico-amministrative

L’informatizzazione dei processi è il fiore all’occhiello dell’azienda, tanto che la professionalità del personale Co.Ge.S.I. ha realizzato un sistema informatico denominato ORACOND, che si occupa di:

riordino e informatizzazione degli archivi

istruttoria tecnico amministrativa delle istanze di condono edilizio

istruttoria istanze di agibilità

istruttoria vincolistica

gestione dello sportello all’utente anche a distanza

calcolo delle somme a saldo e gestione delle rateizzazioni

rilascio del titolo abilitativo

aggiornamento normativo

Inoltre, Co.Ge.S.I. è riuscita a creare, tramite un gruppo di informatici d’eccellenza e dei propri tecnici, un software di ultima generazione, chiamato ORACOND, per la gestione tecnico-amministrativa di tutte le attività riguardanti l’istruttoria delle domande di Condono Edilizio, con la peculiarità di modellarsi sulle esigenze dell’Amministrazione supportata. Ma cosa differenzia ORACOND dagli altri sistemi informatici? In primis non esiste in commercio: è un’esclusività brevettata da Co.Ge.S.I. con lo scopo preciso di accompagnare le Amministrazioni attraverso la comprensione e l’esecuzione dell’intero processo, in ogni fase; inoltre, ORACOND è progettato per svolgere il servizio sia di persona che a distanza, dunque la remotizzazione costituisce un plus importante che si è rivelato vitale durante la pandemia da Covid-19 e ha permesso la prosecuzione dei lavori senza subire battute d’arresto, a vantaggio non solo dell’azienda ma anche delle Amministrazioni e degli utenti. Non si tratta, dunque, di un sistema di data entry, ma bensì di un software che può essere considerato sistema esperto, che accompagna l’istruttore nell’espletamento dell’attività e soprattutto il dirigente in quelle che sono le scelte strategiche dell’ufficio, fornendo, in tempo reale, una fotografia completa dei dati e permettendo dunque di raggruppare tutte le informazioni atte a svolgere al meglio le procedure.

Un modello etico che punta sul valore umano

Co.Ge.S.I. prevede non solo delle attività pratiche con l’obiettivo di terminare un lavoro: la visione aziendale possiede un respiro ben più ampio, umano ed etico, fedele a dei principi onorevoli ispirati a concetti quali l’integrità, la trasparenza, l’onestà e la correttezza.

Inoltre, assicura a tutti gli stakeholder piena trasparenza e riservatezza assoluta; rispetta i diritti dei lavoratori; crede fermamente nel principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna; crede nello sviluppo sostenibile e nel rispetto dell’ambiente.

Tutti i vantaggi dei servizi

La propensione all’informatizzazione di processi e documenti porta con sé una serie di benefici di inestimabile valore, volti a una produttività più efficiente e agile. La digitalizzazione, però, non è sempre facilmente fruibile dalle Amministrazioni Locali, pertanto l’azienda guida passo passo mettendo a disposizione software e hardware integrabili con i processi già attivi e senza costi di partenza. L’agilità dei processi lavorativi conduce al taglio dei costi, la dematerializzazione dei documenti cartacei riduce i costi di gestione ed elimina quelli legati alla conservazione fisica della carta, i documenti diventano disponibili e condivisibili al 100%, in ogni luogo, i tempi di ricerca si dimezzano e i processi informativi, nonché il patrimonio informativo aziendale, vengono ottimizzati mediante la raccolta, la catalogazione e la correlazione di informazioni, documenti e dati digitalizzati. Alcuni vantaggi del servizio offerto:

ottimizzazione dei processi;

certezza dei tempi di rilascio del titolo abilitativo;

monitoraggio stato delle attività di progetto;

facilitazione all’accesso al credito da parte dei cittadini che ottengono il titolo abilitativo;

incremento del valore degli immobili;

recupero delle somme a saldo da parte dell’Amministrazione con riduzione tempi di riscossione;

