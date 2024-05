Giornata Internazionale dello Yoga 2024

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga che, come ogni anno, viene celebrata il 21 giugno, il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) propone una interessante iniziativa per far conoscere questa pratica psicofisica dai numerosi benefici sulla salute fisica e mentale, nonché il suo contributo al mantenimento del benessere generale durante ogni fase della propria vita.

La parola "yoga" vuol dire unione, integrazione. La pratica dello yoga consiste in una serie di tecniche fisiche, di respirazione e meditative che inducono l’individuo a riscoprire una condizione di equilibrio psicofisico e di integrazione con se stessi.

Praticato in tutto il mondo, anno dopo anno sta acquisendo sempre maggiore popolarità. In riconoscimento del suo fascino e della sua utilità universale, nel 2014 le Nazioni Unite hanno dichiarato il 21 giugno la Giornata Internazionale dello Yoga: lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di aumentare la consapevolezza del pubblico sugli innumerevoli benefici che si ottengono praticando questa disciplina.

L’equilibrio tra il corpo, la mente e tutto ciò che ci circonda

Disciplina che si concentra su l'unione armonica tra mente, corpo e ambiente, tra essere umano e natura, lo yoga si pone come missione quella di raggiungere il benessere psico-fisico e l’equilibrio emotivo, utile ad affrontare la quotidianità in modo più semplice e consapevole. Posizioni e posture, ma anche pratiche di respirazione, meditazione e rilassamento, aiutano a far fronte agli stimoli negativi che si affrontano nella vita di tutti i giorni, evitando di incappare nei disturbi a essi correlati. Tra le componenti fondamentali della disciplina c’è, infatti, l’equilibrio. E non soltanto quello interiore, del corpo, o quello tra mente e corpo, ma anche quello nell'interazione con il mondo esterno.

Si tratta, inoltre, di una disciplina adatta a essere praticata a ogni età. Nei bambini, per esempio, permette di migliorare forza e flessibilità fisica, ma anche di coltivare consapevolezza di sé e concentrazione. Questi benefici si protraggono per tutta la vita, aiutando le persone a regolare e conoscere il proprio corpo sempre più a fondo e rafforzando spirito e salute per raggiungere il benessere necessario ad affrontare ogni sfida.

La Giornata Internazionale dello Yoga a Roma

Per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga, il CSEN torna a organizzare l’International Yoga Day di Roma, un evento totalmente gratuito durante il quale chiunque può intervenire e condividere la propria esperienza con altri appassionati o con chi è ancora alle prime armi con questa millenaria disciplina.

Sin dal 2022, il Centro Sportivo Educativo si è fatto promotore della giornata dedicata ai cittadini della Capitale, facendosi fondamentale punto di riferimento per lo yoga e per tutti i suoi praticanti. Dopo l’evento organizzato a Piazza Siena, la prima location scelta per la manifestazione, dal 2023 lo Yoga Day si svolge presso lo Stadio della Farnesina di via Maresciallo Caviglia a Roma, dalle 17.30 alle 22.00, con il patrocinio di Sport e Salute. E anche quest’anno sarà un appuntamento imperdibile per tutti coloro che già conoscono la disciplina, ma anche e soprattutto per chiunque voglia conoscere le basi dello Yoga e affacciarsi alla pratica e alle sue tradizioni.

L’appuntamento, come ogni anno, è previsto proprio per il prossimo 21 giugno. Si può accedere all’evento dalle 17.45 con il ritiro delle magliette dedicate e alla sistemazione. Chiunque voglia partecipare deve portare con sé un tappetino, fondamentale per la pratica. Consigliata, ovviamente, una borraccia d’acqua, dato che la vena sostenibile della manifestazione impone di non ammettere le bottiglie di plastica. In caso di arrivo ritardato, ci si può sempre unire allo Yoga Day semplicemente attendendo la fine della lezione in corso per prendere parte alla successiva.

Il programma

Dopo le fasi iniziali, l’avvio vero e proprio della manifestazione avverrà intorno alle 18.20 con le pratiche insegnate dall’associazione Yoga Wave accompagnate dal suono dell’Hand pan.

Alle 19.00 è il turno della Samadhi, scuola di formazione fondata a Firenze che applica un approccio allo yoga unico e particolare, coniugando tradizione e innovazione. Dopo i saluti da parte delle istituzioni, l’Associazione YogaArte propone una pratica fondata sull’apprezzare la bellezza come forma espressiva del corpo e del linguaggio, il percorso si snoda tra arte, suono, ritmo, armonia, danza, intuizione e creatività. Alle 20,20 concluderà l’associazione YOSS con una pratica di Soul Flow che, sincronizzando il respiro con il movimento, unisce in un unico flusso una serie di posture tradizionali. Per maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito internet www.ginnasticayogacsen.it/giornata-mondiale-dello-yoga