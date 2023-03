Frutta secca, un alimento 100% naturale

Alimento dalle indiscusse proprietà, la frutta secca è uno snack salutare e in grado di fornire grandi benefici all’organismo. Ricchi di nutrienti essenziali, prodotti come mandorle, noci, nocciole, pistacchi e anacardi presentano un basso contenuto di zuccheri e grassi saturi e, al contempo, sono fonte di proteine, fibre, vitamine e minerali. Le mandorle, per esempio, contengono vitamina E, magnesio e potassio; le noci sono ricche di acidi grassi omega-3, proteine e fibre; le nocciole contengono calcio e vitamina E; i pistacchi invece sono fonte inesauribile di vitamine B6 e B1.

Grazie alle proteine vegetali, la frutta secca è particolarmente indicata per vegetariani e vegani, ma si presta molto bene anche in regimi di dieta, visto che aiuta a tenere sotto controllo il peso, contribuendo a ridurre l’appetito e restituisce una sensazione di sazietà. Inoltre, la frutta secca risulta molto utile per chi soffre di diabete. Diverse ricerche, infatti, suggeriscono come permetta di ridurre i livelli di zucchero nel sangue e stabilizzarli. Ovviamente, come ogni altro alimento, la frutta secca necessità di essere di qualità per garantire un apporto ottimale di benefici all’organismo.

Frutta secca, tradizione e innovazione

Realtà come Faan Fruit, società con alle spalle tre generazioni di esperienza nel settore della frutta secca, della frutta disidratata e dei semi oleosi, sono ben consce di questi benefici e, proprio facendo tesoro dall’esperienza del passato si proiettano oggi nel futuro, per offrire ai propri clienti la possibilità acquistare e consumare prodotti di altissima qualità e accuratamente selezionati con un semplice click.

Faan Fruit pone una grandissima attenzione nella scelta delle migliori gamme esistenti, selezionando ogni prodotto con cura, dopo averlo individuato nella grande gamma di scelta della produzione Italiana e mondiale. L’ambizioso obiettivo è quello di unire tradizione e tecnologia per costruire “la memoria del futuro”, che è lo slogan della società guidata oggi dai fratelli Antonio e Fabrizio Pucella, ma anche la propria missione: per condividere i prodotti migliori con chi riesce ad apprezzarli al meglio.

Una selezione costante e meticolosa della qualità

Dallo stand presente al centro agroalimentare di Guidonia-Montecelio, oggi Faan Fruit ha scelto di allargare i propri orizzonti e soddisfare in modo diretto le esigenze della propria clientela grazie al nuovo shop online, che dal sito www.faanfruit.com porta la qualità unica dei prodotti Faan Fruit in tutta Italia. Un’attività che fa dei suoi punti di forza la meticolosa selezione lungo l’intera catena di produzione: dalla scelta dei fornitori a quella dei prodotti, fino a una selezione accurata e svolta a mano di ogni singolo frutto.

Il confezionamento, così come la scelta dei prodotti migliori, viene eseguito al momento e in ambienti protetti, da personale altamente formato e specializzato. Processi che rappresentano un ulteriore attestato di qualità per le oltre novanta tipologie di prodotti messe a disposizione dei propri clienti da Faan Fruit.

Un’attenzione che si riscopre anche nelle diverse possibilità di acquisto: tra la vaschetta da 125 grammi, pensata per permettere di assaggiare il prodotto, fino alle confezioni da mezzo e un chilogrammo, che garantiscono qualità e risparmio, con un occhio verso la sostenibilità, tutte in packaging apri-e-chiudi dotati di sigillo salva-freschezza.

Il supporto di una specialista

A tutto ciò, Faan Fruit affianca la consulenza specialistica di una nutrizionista che collabora proponendo ricette esclusive presenti nel blog del sito e, soprattutto, perfeziona la composizione dei rinomati mix di Faan Fruit: formati speciali che uniscono prodotti unici tenendo conto di sapore, consistenza, e proprietà organolettiche.

Ma Faan Fruit è anche ricerca e innovazione costante nel catalogo offerto, che comprende anche prodotti essiccati naturalmente e senza zuccheri aggiunti. Il tutto con garanzia di freschezza e qualità, garantita anche dalla preparazione di ogni confezione al momento della ricezione dell’ordine, consegnato in Italia entro 48 ore e con possibilità di pagamento anche in contanti.

Diverse anime, medesima qualità

Oltre allo shop, passando dal sito internet www.faanfruit.com è possibile conoscere meglio l’offerta Faan Fruit, iscriversi alla Newsletter per rimanere costantemente aggiornati a ricevere sconti, consultare il blog con notizie e ricette della nutrizionista e richiedere assistenza.

Faan Fruit è presente anche sui social, Instagram e Facebook e nel punto vendita di via Tenuta del Cavaliere, 1 al centro agroalimentare di Guidonia-Montecelio (Roma). Per un contatto diretto è possibile, infine, scrivere una mail a ecommercefaanfruit@gmail.com o un messaggio via WhatsApp al 379/2800656.