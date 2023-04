Freschezza, KM 0 e Alta Qualità: gli ingredienti per un latte sano e genuino

Pane e latte: cosa c’è di più sano, genuino e quotidiano? Prodotti artigianali, senza tempo, che da sempre accompagnano le giornate fin dalla nascita. Una valenza, dunque, quasi ancestrale e ontologica, inseparabile dall’essere umano. L’alta qualità, la freschezza e una filiera corta sono le garanzie migliori, soprattutto per il latte e i suoi derivati, che necessitano di controlli sanitari e determinati processi di pastorizzazione. Nel Lazio il latte fresco locale è un’eccellenza del territorio che va incentivata e consumata, per il benessere di tutti e per un futuro migliore, a Km 0 e sostenibile: è in questo contesto che nasce la “Filiera Latte del Lazio”, di cui fanno parte circa 450 allevamenti con una media di 80 capi per azienda, con la Fattoria Latte Sano, che ha deciso da sempre di salvaguardare questa Filiera con il suo latte prodotto in stalle selezionate e in quantità limitata, commercializzato sul territorio, proveniente esclusivamente dalle campagne del Lazio.

Un latte che segue il principio di una filiera cortissima e proprio per questo più sicura, buona e fresca. Da oltre settant’anni Latte Sano porta sulle tavole degli italiani un prodotto genuino che ha percorso davvero pochi chilometri e, grazie ai suoi valori nutrizionali e al sapore inimitabile, è un alimento prezioso per tutta la famiglia. «La raccolta del latte, per la maggior parte fatta presso allevatori locali, è un punto di orgoglio per Fattoria Latte Sano – racconta Marco Lorenzoni, presidente dell’azienda –, infatti in questo modo siamo in grado di garantire un più diretto ed incisivo controllo sulla qualità dei singoli conferimenti ed innescare un ciclo di economia virtuosa che assicuri lavoro e sviluppo a tutta la filiera e allo stesso tempo un prodotto d’eccellenza per i consumatori».



Filiera corta, benessere animale e un latte fresco consolidato sul mercato

La storia di Fattoria Latte Sano affonda le sue radici in tempi lontani: infatti la Società “Ariete Fattoria Latte Sano” nasce nel 1949 (“Dal 1949 nel cuore di Roma”, recita il claim di una delle ultime campagne pubblicitarie) come azienda a carattere agricolo, per poi evolversi in uno stabilimento industriale per la lavorazione e la vendita del latte prodotto nelle proprie vaccherie. Attualmente, “Ariete Fattoria Latte Sano Spa” è la holding del gruppo Latte Sano, che si occupa sia della produzione diretta di latte e derivati, sia della commercializzazione di prodotti alimentari a proprio marchio e a marchio di terzi. I marchi del Gruppo sono “Ariete Fattoria Latte Sano Spa”, “Sdar, Società Distribuzione Alimentari Romana Spa”, “Clar, Centrale del Latte di Rieti Srl”, “Centrale Latte Latina”, “Centrale Latte Frosinone” e “Alta Sabina”: grazie a questo sviluppo e a una distribuzione capillare, Ariete Fattoria Latte Sano rappresenta il terzo operatore nazionale nel mercato del latte fresco pastorizzato con una quota di mercato a volume nella Gdo pari a circa il 6,3%, e il secondo operatore nella regione Lazio (mercato di riferimento della società) con una quota di mercato a volume pari al 33% (fonte:Circana).

Con una produzione di circa 60 milioni di latte l’anno e una struttura distribuita che può contare su oltre 160 mezzi isotermici refrigerati, raggiunge le case dei consumatori tramite la grande distribuzione e il canale “normal trade”, garantendo così una diffusione importante su tutta la Regione Lazio e oltre. Lo stabilimento principale dell’azienda è a Roma, a circa dieci chilometri dal centro città, immerso nel verde e circondato da un’azienda agricola di 60 ettari situata nel parco del litorale Romano e, grazie all’elevata capacità produttiva, il piano industriale prevede di rispondere attentamente alle esigenze di mercato consolidando la crescita sul latte fresco, che è sempre tra gli obiettivi primari dell’azienda, e incrementando la distribuzione dei prodotti ESL e dei prodotti a lunga conservazione. Il benessere animale, inoltre, è in cima alle cure e agli interessi dell’azienda, fin dagli anni Cinquanta con la prima stalla su modello svedese a stabulazione libera, e i prodotti certificati “Gli allevamenti del benessere” sono ottenuti da latte crudo vaccino proveniente da animali allevati in aziende in cui è stata effettuata la valutazione del benessere animale.

La Fattoria Latte Sano dunque, azienda di trasformazione dotata di certificazioni ISO 22000 e ISO 9001, oltre a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari, deve garantire la rintracciabilità e l’origine italiana delle produzioni, come si evince dalle parole di Marco Lorenzoni: «È sicuramente il latte fresco locale il nostro core business, da sempre peculiarità della nostra attività, riteniamo infatti che possa fare la differenza offrire sul mercato un perfetto connubio tra freschezza e qualità, motivo per il quale il latte viene lavorato al massimo entro le 48 ore dalla raccolta e sottoposto ad un delicatotrattamento termico al fine di preservare intatti tutti i principi nutrivi così importanti nell’alimentazione di grandi e piccini».

Nuove referenze per ricette sempre più squisite e bilanciate

La gamma dei prodotti Fattoria Latte Sano è molto ampia, accurata e comprende latte fresco, prodotti della Linea “DIGEMILK®” Senza Lattosio latte ESL Alto Pastorizzato, latte UHT a lunga conservazione, prodotti da agricoltura biologica, panna fresca, burro, formaggi freschi, yogurt e uova. Di particolare interesse le nuove referenze, con le quali è possibile creare nuove, fantastiche ricette:

la Panna fresca della “Linea Professional”, in confezione da 1 litro, il prodotto pensato per i professionisti del settore, come pasticceri e gelatai, perfetta per la produzione e la decorazione di torte farcite, semi freddi, gelati e via dicendo, grazie alla sua densità compatta e al gusto inconfondibile, ricco e delicato;

gli Yogurt da bere “SanoYo’!”, nella confezione da 200 g: buonissimi, leggeri, gustosi e pratici, nelle cinque varianti Fragola, Banana, Non solo sapore, ma anche salute, poiché “SanoYo’!” contiene ben il 50% del fabbisogno giornaliero di calcio, fondamentale per il benessere delle ossa e dei denti, nonché la Vitamina D, che contribuisce al normale assorbimento del calcio, e il fermento BB-12® Bifidobacterium per la vitalità dell’intestino.

Per i consumatori che non possono fare a meno del biologico, ecco invece il Latte Biologio Intero o Parzialmene Scremato Alto Pastorizzato oltre ai nuovi yogurt “Da Agricoltura Biologica”, nella confezione da 2x125 g, nei gusti Intero, Albicocca, Banana, , Ciliegia, Fragola, Mirtilli, Vaniglia, perfetti per deliziosi spuntini e ricette sfiziose, creative e leggere, come illustrato nel nuovo catalogo a premi 2023-2024, ricco di spunti e idee golose.



Biologico non solo nel nome

Ma cosa significa “biologico”? E non è, forse, un termine di cui oggi si abusa? Perché un alimento, per definirsi tale, necessita di un ciclo lungo e attento, nel rispetto delle norme: servono due anni affinché un’azienda agricola possa essere certificata come “Biologica”, e inoltre, anche le aziende che riforniscono le materie prime necessarie per realizzare il prodotto devono essere certificate tali. Sempre nello stesso ambito e con le medesime procedure certificate, nasce il Latte Fresco Biologico, nella confezione da 1000 ml, proveniente solo da allevamenti della regione Lazio ed esclusivamente da mucche il cui benessere è certificato secondo lo standard di produzione “Gli Allevamenti del Benessere”, disciplinare garantito dall’Associazione Italiana Allevatori-A.I.A. Inoltre, il Latte fresco biologico della Fattoria Latte Sano è controllato da ICEA (Organismo di controllo IT BIO 006), sostenuto dall’AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e distribuito in una nuova confezione composta da cartone ecosostenibile “Carbon Neutral”, le cui emissioni di CO2 prodotte dal pacchetto sono state interamente azzerate, oltre che dalle confezioni pet per il 50% riciclabili.



Creare sinergie per comunicare valore e qualità

Fattoria Latte Sano non è solo un’azienda produttrice la cui attività si conclude con la distribuzione e la vendita del prodotto: si tratta di una realtà viva, dinamica, creativa, attenta al target giovane da cui può trarre ispirazione e idee, che esprime i propri valori e la vicinanza alla comunità anche attraverso campagne pubblicitarie, promozioni e partnership eccellenti, come nel caso del Festivaldeigiovani® o in quanto sponsor di “Roma è Gelato”. Due mondi diversi – le nuove generazioni e i professionisti – e stimolanti con cui entrare in sinergia ed empatia, apportando un contributo innovativo e distintivo. Con il Festivaldeigiovani® − a Gaeta, dal 19 al 21 aprile 2023 − Fattoria Latte Sano sarà protagonista del contest “Chef di classe”: gli aspiranti chef o barman dovranno illustrare tutte le fasi di preparazione di un piatto o di un drink, documentando le operazioni con foto, video e testi, raccontando l’origine dei prodotti utilizzati e soprattutto la storia familiare o territoriale della ricetta. Infatti, cuore del contest è tradurre in un piatto il miglior “ricordo che sa di buono”, dunque donare sapore, odore, bellezza e consistenza a una sensazione, a una rimembranza, a un’eco della memoria, valorizzando così la tradizione, il confronto e il dialogo. Fattoria Latte Sano svelerà ai giovani i modi per utilizzare al meglio la materia prima e gli ingredienti, secondo una filosofia antispreco e curando tutti gli aspetti. Per i vincitori, in palio un premio davvero speciale: la sottoscrizione di un progetto di collaborazione editoriale per lo sviluppo di ricette a loro firma che saranno pubblicate sui canali social e web Latte Sano. Per quanto concerne l’ambito professionale, Fattoria Latte Sano è legata al Roma è Gelato, importante manifestazione dell’industrial food per la promozione del gelato artigianale. L’eccellenza, anche in questo caso, parte proprio dalle materie prime, gourmet, utilizzate per creare il prodotto: infatti la Panna Fresca “Linea Professional” e il Latte Fresco Biologico e di Alta Qualità targati Fattoria Latte Sano sono le referenze ideali per le delizie del settore, grazie alla provenienza locale, la freschezza imbattibile, il gusto pieno e naturale, le certificazioni inerenti alla tracciabilità e alla sicurezza.



Un catalogo a premi su misura del cliente

Il consumatore al centro: la filosofia di Fattoria Latte Sano abbraccia anche la customer centricity, per avvicinarsi al cliente, fidelizzarlo e premiarlo per il sostegno e la dedizione. In che modo? Tramite l’esclusivo catalogo a premi, che ogni anno si rinnova per presentarsi in una veste sempre più accattivante e attenta ai gusti delle persone. Il nuovo catalogo attivo dal 1° aprile 2023 è comodamente suddiviso nelle categorie Linea Latte Sano, Tessile, Tavola e cucina, Casa e Arredo, Bambini, Salute e bellezza, Tempo libero, Card e voucher; l’azienda, per l’anno 2023-2024 ha pensato a dei premi alla portata di tutti, semplici da raggiungere, seconda una nuova formula per cui, oltre a raccogliere i premi sui prodotti Latte Sano, è possibile accumulare punti anche facendo spesa allo spaccio della sede aziendale romana di via della Muratella e quando si ritira il premio in uno dei magazzini aziendali di Roma, Tivoli, Terracina e Latina (ottenendo così 1 punto a persona che ritira i premi). Premi, giochi, ricette, consigli e curiosità per tutta la famiglia, con un amico davvero speciale, ovvero la simpatica mucca Milketta che guida il consumatore nella navigazione e offre spunti, idee, consigli, ricette prelibate, nonché giochi e attività per i bambini, con una valenza educativa: infatti Milketta rispecchia appieno la filosofia aziendale ed è rispettosa dell’ambiente e della raccolta differenziata, è contro gli sprechi e a favore di un’alimentazione bilanciata e sana, senza mai dimenticare la bontà. Il catalogo propone 140 premi per oltre 50 brand ed è facilmente reperibile nei supermercati, nei bar, nei negozi alimentari e online nel sito ufficiale, dove è possibile visionare tutti i premi della nuova Raccolta Punti, scaricare il pdf del Catalogo Premi e stamparlo o stampare solo le schede raccolta punti: inoltre, novità assoluta di quest’anno, sarà presente presso tutti i punti vendita del Lazio di Decathlon e Bricofer, con cui Fattoria Latte Sano ha intrapreso una proficua collaborazione in nome dello sport, dello stare bene e della famiglia.



Per scoprire tutti prodotti e scaricare il catalogo a premi 2023-2024 è possibile visitare il sito www.lattesano.it oppure contattare l’azienda via telefono (06/6500631) o email (info@lattesano.it).