Farmacie sempre al servizio della comunità

È sufficiente fermarsi un istante a pensarci, per rendersi conto della centralità delle farmacie nel tessuto sociale e sanitario in cui operano. Infatti, negli ultimi anni, le farmacie hanno fatto segnare un incremento sensibile dei servizi messi a disposizione della propria clientela da queste attività. Servizi che vanno ben oltre la vendita di farmaci e che avvicinano la farmacia ai bisogni concreti della cittadinanza.

Non solo fornitura di medicinali

Ovviamente, la fornitura di medicinali resta la funzione principale delle farmacie, che la svolgono in modo celere e puntuale, con l’esperienza necessaria a rispondere a qualsivoglia necessità, anche fornendo consulenza sui farmaci e rispondendo, per esempio, circa le modalità di somministrazione, le controindicazioni e le dosi consigliate. Insomma, le farmacie sono strutture che promuovono il continuo miglioramento della qualità della vita.

Su questo solco, si inserisce l’attività svolta a Roma dalla Farmacia Porta di Roma, che prende il nome dal quartiere che la ospita e che è realtà di riferimento importante per una clientela variegata. In Via Adolfo Celi 65, inserita in un contesto che la vede operare a ridosso del G.R.A., la farmacia risulta facilmente raggiungibile e in grado di rispondere al meglio alle esigenze di clientela abituale o di passaggio che, per esempio, frequenta il vicino centro commerciale – tra i più grandi d’Italia – o i diversi ambulatori presenti in zona.

Ogni prodotto comodamente a casa

Questa diversità di bisogni e necessità permette ogni giorno al personale della Farmacia Porta di Roma di far fronte alle richieste più disparate, accolte tramite servizi capaci di rispondere al meglio. Infatti, l’attività mette a disposizione alla propria clientela anche un importante, celere ed efficiente servizio di consegna a domicilio. Molto apprezzato e semplice da attivare, questo servizio viene svolto entro i 5 chilometri dall’attività, arrivando fino a Vigne Nuove, Cinquina – Bufalotta e Parco delle Sabine.

La consegna a domicilio viene effettuata in fasce orari predefinite, dalle 10.30 alle 13.30 e alle 16.30 alle 19.30, con la possibilità di prenotazione fino all’ora di inizio del servizio. Oltre a pianificare la consegna, chi volesse può anche ritirare il farmaco prenotato direttamente in farmacia. Inoltre, per le emergenze, grazie al servizio “fast” l’ordine può essere recapitato entro un’ora dal momento dell’accettazione della richiesta.

Per accedere al servizio è possibile contattare o mandare un Whatsapp al numero 392/1309273, telefonare allo 06/87643944 o, ancora, passare dall’App Pharmap o dall’indirizzo e-mail farmaciaportadiroma@gmail.com. Attraverso mail, App e Whatsapp si può anche inviare una fotografia della ricetta per velocizzare la consegna. Inoltre, è prevista la possibilità di ritiro della ricetta a domicilio.

La prenotazione di un prodotto per il ritiro in farmacia può essere effettuata anche dal sito ordinionline.valoresalute (e relativa App). Un modo comodo e gratuito per avere la certezza di trovare il proprio articolo e pensato non solo per i farmaci, ma per tutti i prodotti registrati presso il Ministero della Salute per essere venduti in farmacia. Grazie a Carta Valore, inoltre, Farmacia Porta di Roma aderisce alla raccolta punti che mette a disposizione premi e la possibilità di usufruire di buoni sconti sui parafarmaci.

Gli altri servizi di Farmacia Porta di Roma

Tra i tanti servizi messi a disposizione della propria clientela dalla Farmacia Porta di Roma, è molto richiesta la bilancia impedenziometrica elettronica,

che permette di misurare in maniera rapida e approfondita la composizione corporea attraverso i dati relativi a peso, massa muscolare, massa grassa e acqua corporea totale.

È disponibile inoltre ogni giorno il servizio di autoanalisi. Basta recarsi in farmacia durante l’orario di apertura (anche senza appuntamento) a digiuno, sottoporsi a una semplice digito-puntura e aspettare soltanto 15 minuti per l’esito dell’esame. Un test funzionale e utile, che permette la rilevazione di alcuni parametri fondamentali per la prevenzione e per rilevare potenziali indicatori di piccole alterazioni correggibili con un appropriato stile di vita e con l’aiuto del proprio medico.

Infine, è ormai una consuetudine per clienti di ogni età recarsi in farmacia per la foratura del lobo auricolare. La Farmacia porta di Roma, applica orecchini di materiale biocompatibile, come acciaio, titanio, oro, i cui valori di rilascio del nichel, sono ampiamente inferiori ai limiti imposti dalla legge.

Una scelta variegata per le famiglie e gli animali da compagnia

Per rispondere alle esigenze di un contesto giovane e composto perlopiù da famiglie, Farmacia Porta di Roma è anche riferimento per integratori nutrizionali e prodotti per l’infanzia, offrendo tutto il necessario per i primi anni di vita dei neonati, dalla cura dermatologica allo svezzamento.

Per concludere, ampio e completo è il servizio offerto in ambito veterinario, con prodotti che spaziano dagli antiparassitari agli antimicrobici, passando per tutto il necessario per la cura dermatologica. Grazie alla possibilità di accedere al servizio di prenotazione e all’esperienza maturata negli anni in questo campo, Farmacia Porta di Roma è riferimento anche per le necessità degli animali da compagnia.

Aperta con orario continuato 8-20 dal lunedì al sabato, per maggiori informazioni sui servizi proposti, le offerte e le news su Farmacia Porta di Roma è possibile visitare il sito Internet farmaciaportadiroma.it.