Estetica & Benessere: l’informazione dei professionisti del settore

Un canale informativo tematico per i professionisti dell’estetica e del benessere. Un’idea che si sta consolidando e che mira a divulgare gli interventi, gli approfondimenti, i consigli, le curiosità su tutto quello che ci fa sentire belli e ci fa stare bene con noi stessi e gli altri. Stiamo parlando della piattaforma web Estetica & Benessere Regione Lazio che si estende su tutte le realtà del settore presenti sul territorio della nostra regione, da Roma a Latina, da Viterbo a Frosinone e Rieti.



Ne parliamo con il direttore di questo progetto di comunicazione Alessandro Cerreoni: “Anzitutto vorrei esprimere la soddisfazione del nostro team di essere ‘partner’ del Messeggero e questo ci riempie di orgoglio e ci impegna motivandoci ad andare avanti su questa strada, che è quella di offrire al pubblico un canale di informazione dedicato a tutti coloro che lavorano nel settore dell’estetica e del benessere. La nostra mission è quella di offrire agli utenti che ci seguono un ventaglio di opportunità, tra i professionisti di questo campo, a cui attingere in caso di bisogno per orientarli nella scelta migliore. Quello dell’estetica e del benessere è un mondo ricco e vario di professionalità, che noi vogliamo convogliare su un unico portale attraverso il quale è possibile ascoltare i podcast audio e guardare i video registrati presso i nostri studi”.

Estetica & Benessere Regione Lazio si rivolge a tutti gli estetisti, ai make-up artist (MUA), ai tatuatori, ai barber, agli hair stylist, ai proprietari delle Accademie e via via a tutti gli altri operatori di un vasto settore come questo.



Dietro a tutto c’è il lavoro della redazione, che ogni giorno seleziona tutti i professionisti in grado di offrire un contributo informativo e invitarli presso i propri studi a registrare gli interventi sui vari temi che suscitano l’attenzione del pubblico.



I professionisti diventano così i protagonisti di questa comunicazione efficace mettendosi a disposizione per offrire agli utenti tutta la propria competenza e conoscenza per costruire quell’informazione utile e positiva, che si traduce nella produzione di contenuti che diventano podcast comodamente ascoltabili ovunque e in ogni momento della giornata: mentre si guida, mentre si passeggia al parco, mentre si è in palestra.



E per aumentare il livello di garanzia informativa, gli interventi diventano dei video professionali da divulgare sul portale esteticaebenessereregionelazio.it e sui vari canali web: Social e Youtube. Prossimamente, poi, ci sarà anche una radio dab che farà da ulteriore cassa di risonanza alla diffusione dei vari approfondimenti del settore e di argomenti tematici.



In tutto questo è doveroso sottolineare che Estetica & Benessere Regione Lazio, al fine di garantire l’alto livello di professionalità, si è affidata ad un gruppo di speaker esperto che da decenni opera nel mondo del giornalismo e della comunicazione. Un valore aggiunto che rappresenta la voglia di raggiungere standard qualitativi sempre più elevati.



La possibilità di approfondire tematiche attraverso contenuti video on demand si adatta, dunque, all’imperativo comunicativo odierno che vede il pubblico preferire questa tipologia di fruizione. Lo stile di registrazione snello e colloquiale crea contenuti di facile comprensione per gli utenti. La veridicità delle informazioni è garantita da approfondimenti registrati esclusivamente da voci autorevoli del mondo dell'estetica e del benessere, che ci mettono la faccia e stabiliscono un collegamento diretto con il pubblico fatto di empatia e competenza. In tal senso parliamo di contenuto come risorsa primaria, rilevante per le audience e pertinente rispetto all’obiettivo di informare.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.esteticaebenessereregionelazio.it o inviare una mail a comunicazioni@esteticaebenessereregionelazio.it.





https://www.esteticaebenessereregionelazio.it/radio-streaming/





https://www.esteticaebenessereregionelazio.it/





https://www.youtube.com/@InfoEsteticaBenessere-kj4ep