Eco-living a Roma: a Domus Ostiense sarà realtà

Ci sono abitazioni pensate per avvicinare il quotidiano al moderno living urbano. Dalle strutture ecocompatibili ad una progettazione che porta in ogni ambiente i principi dell’automazione. Dove le finiture esterne e gli arredi interni sono di pregio, tanto da rendere immediatamente riconoscibili le architetture dei plessi. Oggi ogni cittadino romano può scoprire l’eco-living e approcciare il pensiero di abitare in un appartamento costruito sul concetto di sostenibilità umana oltre che ingegneristica. Può investire sul proprio futuro acquistando un appartamento nelle zone immediatamente vicine al centro della Capitale, abitando case a ridotto consumo energetico, perfettamente coibentate per non soffrire la dispersione termica e dalle caratteristiche che rispettano totalmente ogni criterio di legge.



Tra Circonvallazione Ostiense e Via Benzoni, nel cuore della Garbatella Nuova, sta sorgendo Domus Ostiense, il nuovo complesso della romana CAM SpA. Uno spazio nato dall’attento studio dei nuovi bisogni dell'abitare che propone ambienti versatili ed accoglienti, ampie terrazze per i momenti di relax, dotazioni e finiture di alta qualità all’insegna del comfort.

Come il sistema regolabile di ventilazione che assicura il ricambio d’aria anche con gli infissi chiusi, limitando la dispersione termica con l’abbattimento di polveri sottili e pollini, e l’impianto centralizzato di decalcificazione dell’acqua calda con filtri autopulenti anticalcare e anti batterici. Il risparmio idrico di uso domestico è garantito, inoltre, dalla presenza in ogni abitazione di erogatori con miscelatori aria-acqua.

In tutte le soluzioni abitative sono previsti impianti di riscaldamento e di raffrescamento del tipo centralizzato, con ventilconvettori e termo-arredo elettrico nei bagni mentre il benessere acustico all’interno degli edifici è assicurato dalla corretta esecuzione della facciata e dalle partizioni interne orizzontali e verticali.



“A partire dal 2000 l’amministrazione capitolina ha iniziato ad affrontare la tematica di riqualificazione dell’area Ostiense-Marconi, ex zona industriale dove le funzioni erano state tutte decentrate, lasciando sul territorio solo strutture dismesse. - spiega l’amministratore di CAM SpA Angelo Marinelli – sono stati approvati ben quattro Accordi di Programma che hanno permesso di inserire in sostituzione delle strutture dismesse funzioni di tipo culturale, didattico ,per il tempo libero, direzionale e residenziale, con il vantaggio da una parte di rigenerare un contesto urbano fortemente degradato e dall’altra la realizzazione di numerose opere pubbliche usufruendo degli oneri concessori derivanti dalla realizzazione del programma urbanistico.



A pochi passi dalla fermata metro Garbatella Domus Ostiense propone oltre 30 tipologie di appartamenti diversi per soddisfare le necessità anche della clientela più esigente.

“Il nuovo complesso nasce dall’abbattimento e dalla ricostruzione di un edificio industriale che in precedenza aveva un impatto negativo sul territorio; è un intervento che rientra tra quelli definiti di rigenerazione urbana - conclude l’Ing. Angelo Marinelli - che prevedono la demolizione di strutture obsolete, e non più in sintonia con il territorio, e la costruzione al loro posto di moderni complessi edilizi in linea con le esigenze abitative del nostro tempo e la domanda del mercato immobiliare. Tutti gli appartamenti, in Classe energetica A, sono all’insegna di soluzioni innovative con un’attenzione particolare alle rifiniture”.



Domus Ostiense è totalmente servita da mezzi pubblici per "avvicinare" il lavoro ma anche il tempo libero ed i servizi utili. Concretizza un moderno lifestyle nell’iconico Rione romano, che sta vivendo uno sviluppo e un recupero urbano di grande qualità, unico nella capitale. I tre plessi, che saranno realizzati dalla CAM Spa, sono tutti vicini a parchi, strutture per lo sport, ristorazione, teatri, musei e centri per la cultura.

La commercializzazione degli appartamenti è stata già avviata; tutte le informazioni relative alle varie tipologie sono disponibili sul sito dedicato www.domusostiense.it