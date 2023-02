Eccellenza in tavola: esperienza e ricerca fanno ancora la differenza

In un contesto in continua evoluzione come quello del food, l’esperienza nel saper selezionare i prodotti migliori attraverso una ricerca minuziosa e consapevole, gioca spesso un ruolo fondamentale. A confermare il valore aggiunto di questo tipo di attidudine sono i negozi Castroni, istituzione e punto di riferimento a Roma, grazie ad una ricca offerta di prodotti che permette al marchio di differenziarsi dal resto del mercato.

La ricerca dell’eccellenza

Come spiegato da Flavia Castroni, titolare del punto vendita in via Frattina, «nonostante nell’ultimo decennio risulti più semplice trovare sul mercato cibi particolari e di origine internazionale, lavorando al meglio si riesce ancora stupire la clientela con prodotti unici che non si trovano altrove. Questo è possibile solo grazie alla costante ricerca e sperimentazione, che permette di offrire alla nostra clientela i migliori prodotti da tutto il mondo».

Prodotti di nicchia – anche etnici – per un mercato esigente e attento, che Castroni riesce a rendere disponibili differenziandosi in modo netto e deciso per qualità e ricerca dal panorama del food capitolino, e non solo. «Penso, per esempio – prosegue Castroni – a eccellenze come i whisky giapponesi, i sidri svedesi o l’Ararat armeno, oltre che tantissime qualità di liquori da tutto il mondo».

Un’offerta ricca e variegata

Ma Castroni è anche caffè che produce nella torrefazione Augusta, a Pomezia, in miscele uniche e dall’aroma impareggiabile e caffè mono-origine, sempre apprezzati e difficili da trovare, da degustare anche al bar Castroni. Inoltre è possibile trovare tè ed infusi, un’enoteca fornitissima, prodotti che spaziano dall’antipasto al dolce, passando per le salse indiane e patè bretoni, e poi ancora primi, secondi, contorni, una linea pensata per la salute e il benessere e un ventaglio praticamente infinito di proposte etniche da ogni parte del mondo.

Anche se è sempre più complesso selezionare al meglio i prodotti di nicchia, continuare a condurre un’attività con questa impostazione è importante, anzi, «fondamentale, per differenziarsi sul mercato e offrire un servizio unico alla clientela, che apprezza e sa premiare gli sforzi fatti ogni giorno».

Qualità riconosciuta

Entrare in contatto con una realtà come Castroni vuol dire avere la sicurezza di imbattersi su una selezione di prodotti accurata e ricercata. Questa qualità viene infatti premiata dalla collaborazione con numerose start-up innovative e attente, che si rivolgono a Castroni per consigli d’esperienza in tema di prodotti, anche dal punto di vista della logistica e degli aspetti tecnici: dal packaging più adatto per ogni tipologia di cibo, fino alle metodologie per una conservazione ottimale e la prezzistica più indicata.

Una tradizione quasi centenaria

La tradizione Castroni è tutto questo e molto altro, con un’esperienza che affonda le sue radici in un’attività avviata quasi cento anni fa, nel 1932, nel punto storico aperto da Umberto Castroni in via Cola di Rienzo 196 a Roma. Con il tempo, l’offerta si è impreziosita e arricchita, grazie alla grande voglia e passione che da sempre contraddistingue la famiglia Castroni.

Dopo gli importanti risultati e la crescita registrata nei decenni, negli anni 80, l’attività allarga il proprio sguardo valorizzando la produzione nostrana e offrendo novità provenienti dall’estero, selezionate con viaggi alla scoperta di prodotti etnici, ma anche su spinta delle ambasciate capitoline, alla ricerca costante dei propri prodotti nazionali.

Negli anni 90 arriva la consacrazione, con Castroni che diventa punto di riferimento per romani e turisti, che possono trovare davvero di tutto entrando in contatto con un concept al tempo unico, un’invenzione targata Castroni. Oggi, alla quarta generazione, la qualità e l’esclusività restano invariate, tanto nel negozio di via Cola di Rienzo, quanto nei due nuovi punti vendita, in via Frattina 79 e viale Marconi 100.

Per maggiori informazioni sulla realtà Castroni, iscriversi alla newsletter e acquistare i prodotti è possibile visitare il sito internet castronicoladirienzoshop.it. Il negozio di via Cola di Rienzo 196 è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 20, la domenica dalle 9.30 alle 20. In via Frattina 79, le aperture sono dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 20. Infine, il negozio di viale Marconi 100 è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.