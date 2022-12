Eccellenza e innovazione viaggiano su quattro ruote

Oltre 12 milioni di vetture vendute al mondo, 33 anni di innovazione costante e audace, 17 anni di leadership nella tecnologia ibrida elettrificata, un’eccezionale visione avveniristica del mercato in grado di coniugare sapientemente tradizione e soluzioni lungimiranti, capaci a un tempo di emozionare il consumatore e cambiare il mondo dell’automobile. Tutto questo racconta il valore del brand Lexus, presente anche in Italia dal 1993, in cui ha introdotto, unica casa al mondo, la tecnologia Premium Hybrid Electric nel segmento top di gamma. Presente in 90 Paesi, il marchio premium di lusso del gruppo Toyota è da sempre orientato al futuro, a tecnologie all’avanguardia e intelligenti come i sistemi di assistenza alla guida; i suoi design sono fortemente accattivanti e d’impatto, autentici, coraggiosi e parimenti rispettosi della purezza della forma, coinvolgente in ogni driving experience, d’ispirazione l’impegno costante per l’ambiente.

L’alta tecnologia, inoltre, si sposa perfettamente con l’artigianalità dei maestri Lexus, i quali – come i “Takumi” della tradizione nipponica – garantiscono, con le loro eccellenti competenze, livelli qualitativi di altissima precisione e competitività. Proprio grazie all’elevatissima attenzione rivolta a ogni minimo dettaglio, alla valutazione dei processi di ricerca maggiormente idonei a produrre standard sempre più eccelsi, il marchio Lexus è sinonimo di affidabilità, come attestato dai plurimi riconoscimenti tributati ai suoi prodotti dai consumatori di tutti il mondo, dai premi Drive Power in UK, ai riconoscimenti di AutoIndex in Norvegia, sino agli encomi JD Power in Usa e Altroconsumo in Europa.

Eleganza giapponese al servizio della Capitale

I valori propri di Lexus sono completamente condivisi da Auto Royal Company, la prima concessionaria ufficiale Toyota e Lexus a Roma, nata negli anni Novanta. Quattro showroom multibrand, quattro punti assistenza e repair, un parco usato: oggi Auto Royal Company è il rivenditore ufficiale di quattro marchi leader del settore automotive, nonché fornitore di service e di servizi finanziari per clienti privati, aziende e professionisti. Il fiore all’occhiello (a Roma e non solo) di Auto Royal Company è certamente il salone di Lexus Roma Nord, lungo la via Salaria 1259, punto di riferimento fondamentale per chiunque voglia avvicinarsi al marchio: non a caso è stata premiata ai BRiT Award 2022 per aver raggiunto i migliori risultati e interpretato in modo eccellente la strategia del brand e i valori del “Best Retailer in Town”. Infatti la concessionaria, oltre a rappresentare appieno la mission di Auto Royal Company, organizza spesso eventi privati per i propri clienti per coinvolgerli in esperienze perfettamente in linea con la filosofia Lexus, dal sapore distintivo e unico: in una parola, “premium”.



I servizi esclusivi della concessionaria di Roma Nord

Qualche esempio? Il connubio tra il test drive della nuovissima NX e la degustazione in stile giapponese a base di sushi, the e sake, immersi nell’eleganza raffinata della Lexus Lounge; o ancora, il sostegno alla mostra “Le Forme del Tempo” al Museo Nazionale Romano − Terme di Diocleziano, come parte di un progetto a supporto dell’arte e della cultura della Capitale, confluito in un evento privato con tanto di aperitivo ed esclusiva visita guidata con gli artisti Fabio Barile e Domingo Milella. Una “chicca” offerta dal salone Lexus Roma Nord è la possibilità di testare con mano e in prima persona le vetture non solo per un semplice giro di prova, ma per diversi giorni. Grazie al Long Test Drive, infatti, è sufficiente prenotare una prova nel sito internet, scegliendo il modello e la versione da testare, per provare le prestazioni dell’auto desiderata per un lasso di tempo esteso, ad esempio un intero week end: in questo modo, un acquisto importante come quello dell’automobile avrà una sicurezza in più, il comfort impagabile di una scelta comprovata e garantita al 100% dall’esperienza del cliente in prima persona. La concessionaria offre un ventaglio di servizi variegati di eccellente qualità, sia nella vendita, che nel post vendita e nell’assistenza.

La manutenzione è imprescindibile, come ci ricordano i “Takumi”, i maestri artigiani del Giappone, ed è necessario rivolgersi ai professionisti Lexus, i quali oltre ad avere le attrezzature adeguate possono garantire il massimo rispetto degli standard. Lexus Roma Nord inoltre non si rivolge solo agli acquirenti, ma anche a driver e viaggiatori “di passaggio”, che non vogliono legarsi definitivamente a una sola auto e vivono la mobilità in maniera differente, più dinamica. Kinto racchiude perfettamente questa visione e propone servizi di noleggio a breve e lungo termine, di car sharing, prenotazione taxi, pagamento del parcheggio e così via. Oppure Lexus Business, il servizio ad hoc per aziende e professionisti, per una macchina affidabile, efficiente, sicura, rispettosa dell’ambiente e che dura nel tempo, un elemento che in ambito automotive genera grande valore. Lexus Roma Nord, così come il gruppo Auto Royal Company e più in generale tutto il marchio Lexus, pone il cliente al centro con cortesia e attenzione, anticipandone i bisogni e i desideri e fornendo una customer experience affine all’ospitalità tipica del Giappone, espressa con il concetto di “Omotenashi”: una filosofia di vita che si riverbera non solo nel servizio offerto, ma anche nell’esclusivo design dei veicoli.



I nuovi modelli elettrici e performanti NX Hybrid, RX e RZ

La vocazione ormai tradizionale di Lexus nei confronti dell’innovazione ha condotto il brand verso un costante upgrade che ha coinvolto negli ultimi anni ogni modello della gamma, anche in termini di nuove propulsioni proposte. NX Hybrid è il modello di conquista del brand, l’unica 100% Hybrid dal 2012, oggi ripresentantesi al pubblico con linee rinnovate, nuovi livelli qualitativi e di sicurezza. La sua combinazione di lusso, eleganza, design esclusivo e dinamica di guida emozionale ne hanno fatto da subito un grandissimo successo di vendite. Le vendite, superando ogni aspettativa, hanno permesso a NX Hybrid di imporsi sui mercati di tutto il mondo e di assicurare un aumento di notorietà del marchio anche in Italia. Lexus ha così deciso di puntare ulteriormente sul modello, prevedendo una serie di miglioramenti che vanno dal design degli interni e degli esterni, alla sicurezza, passando per gli equipaggiamenti. Debuttante al Motorshow di Los Angeles nel 2017, il nuovo RX si presenta oggi ai consumatori con ancora maggiore lusso e funzionalità top di gamma. Maggiori si dimostrano i benefici in termini di comodità ed eleganza: il nuovo RX L, infatti, è più lungo di 110 mm rispetto al modello standard, con maggiori capacità di carico e la dotazione di una terza fila di sedili aggiuntiva, egualmente dotati di airbag a tendina, non compromettente in alcun modo il design e la manovrabilità, già celebranti il modello nel mondo.

La gamma RX L 2018 assicura gli stessi standard di sicurezza, eleganza, performance e lusso della versione tradizionale. La straordinaria combinazione tra la versatilità di un SUV e il comfort da berlina di lusso è racchiusa in un fantastico mix di linee eleganti e curve sinuose. Ultima nata in casa Lexus, RZ segna un punto di svolta nella strategia Lexus Electrified, espresso attraverso lo stile, la tecnologia più avanzata e una dinamica di guida di altissimo livello. SUV dal design sportivo ad alte prestazioni ma dotato di dimensioni decisamente “comode”, la nuova RZ è caratterizzata da un nuovo corpo vettura a clessidra, un abitacolo dal design fatto su misura, che abbraccia la filosofia centrata sull’uomo, da sempre fonte di ispirazione per Lexus. È stato progettato per stabilire un nuovo benchmark in termini di esperienza di guida premium, fornendo al conducente una connessione intima e attenta con la propria vettura, caratterizzata da fiducia, controllo e comfort.



Per rimanere sempre aggiornati sul mondo Lexus e sulle tante iniziative di Lexus Roma Nord è possibile consultare il sito www.lexus-romanord.it, oppure recarsi di persona al salone in via Salaria, 1259, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per maggiori informazioni è possibile, inoltre, visitare il sito www.autoroyalcompany.it