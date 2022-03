È la Sardegna la meta dell’estate 2022: ecco i migliori modi per raggiungerla

Voglia di prendere un traghetto per la Sardegna e tuffarsi nel blu? Perfetto, perché l’estate 2022 si preannuncia, oggi più che mai, all’insegna del made in Italy. Sono moltissimi gli italiani che, complici i due lunghi anni di pandemia, stanno scegliendo come meta per le loro vacanze il mare del Bel Paese. La nostra Penisola, infatti, offre tantissimi scenari da sogno, senza per forza doversi spostare dall’altro capo del mondo.



Tra le mete più gettonate c’è senza dubbio la Sardegna, terra piena di fascino, caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia bianca e mare limpidissimo. Per raggiungere quest'isola e trascorrere delle vacanze serene, il modo migliore è pianificare il viaggio prenotando il traghetto con anticipo e scegliendo con cura tragitto, mezzo di trasporto e location.



Le tante agognate ferie, infatti, iniziano già mentre le progettiamo, proprio quando ci immaginiamo in riva al mare con la mente sgombra dai mille impegni quotidiani. Ecco quindi che decidere in anticipo dove come e quando andare in vacanza, non solo ci consentirà di risparmiare grazie alla promozione Advanced Booking, ma di entrare già nel mood giusto.



Il livello dei servizi offerti a bordo rende la navigazione molto piacevole: le cabine sono comode e hanno tutte il bagno privato, i cibi sono gustosi, sia al self-service che soprattutto al ristorante à la carte e il relax durante il viaggio è assicurato, grazie alla presenza di piscina esterna con solarium, area giochi per bambini, Smaila’s Club con musica dal vivo e altro ancora.



E se vi state chiedendo se i vostri amici a quattro zampe sono ammessi, la risposta e sì. Ma non solo: la grande novità è che a bordo delle navi Grimaldi Lines, gli animali da compagnia possono viaggiare in tutte le cabine insieme ai loro proprietari. Non capiterà più di non trovare la sistemazione dedicata ai pelosetti, perché, grazie all’acquisto di uno speciale kit pet che comprende una welcome bag e un servizio di pulizia extra al termine del soggiorno, in tutte le cabine di bordo è possibile soggiornare con gli animali domestici.



Ma c’è di più. Se ancora non sapete dove alloggiare, nessun problema. Con il Grimaldi Lines Tour Operator potrete scegliere anche il vostro soggiorno sulla terra ferma, nelle migliori località della Sardegna: con la formula nave+hotel, organizzare la vostra vacanza a 360° sarà ancora più semplice. Per maggiori informazioni provate a dare uno sguardo al sito www.grimaldi-touroperator.com.



Come raggiungere la Sardegna con i traghetti Grimaldi Lines



Tratta Livorno - Olbia e Olbia - Livorno

Le navi Cruise Sardegna e Cruise Europa, che servono la tratta Livorno-Olbia, sono perfette per chi vive nel centro-nord Italia e desidera raggiungere agevolmente la cittadina alle porte della Costa Smeralda. I traghetti per Olbia della flotta Grimaldi Lines garantiscono traversate durante tutto l’anno sia diurne che notturne. Inoltre, è possibile (e consigliabile) imbarcare anche l’auto per spostarti liberamente una volta giunto a destinazione e godere in libertà dell’isola.



Tratta Civitavecchia – Olbia e Olbia – Civitavecchia

La tratta del traghetto Bonaria che collega Civitavecchia a Olbia è prettamente stagionale, operativa dal primo giugno al 26 settembre 2022. Il porto laziale è il punto di riferimento ideale per chi vive nelle regioni del centro-sud Italia e permette di arrivare velocemente e con comodità in Sardegna. Anche su questa tratta è possibile imbarcare l’auto, anche grazie alle tante offerte presenti in fase di prenotazione.



Tratta Civitavecchia – Porto Torres e Porto Torres – Civitavecchia

Un'altra tratta di punta di Grimaldi Lines è quella che collega Civitavecchia a Porto Torres con le Ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto. città situata sul. Questa linea, quindi, consente di raggiungere comodamente un’altra parte affascinante della Sardegna: il litorale nord ovest tra Stintino e Castelsardo. È consigliato anche qui portare con sé la macchina, per poter andare alla scoperta delle bellezze del territorio.







Le promozioni 2022 della Grimaldi Lines

Grazie all’Advanced Booking della Grimaldi Lines è possibile risparmiare e per farlo bisogna giocare d’anticipo. Grazie alle promozioni speciali dedicate all’estate 2022, niente più soprese: prenotando in primavera il costo dei biglietti per raggiungere la Sardegna sarà molto conveniente.



Advanced Booking

Si chiama Advanced Booking, ed è la promozione che la Grimaldi Lines ha pensato le vostre vacanze. Offre il 20% di sconto sul passaggio nave e sulle sistemazioni a bordo, e viene applicata anche ai veicoli e agli animali al seguito. Per poter usufruire della scontistica basta semplicemente effettuare la prenotazione entro il 30 aprile, e scegliere una data di partenza tra il 15 giugno e il 15 settembre 2022.



Ma non è tutto, se cambiate idea, non sono previste penali in caso di cancellazione e la modifica del viaggio può essere fatta senza spese, purché avvenga sempre entro il 30 aprile. L’offerta si ottiene automaticamente durante l’acquisto a tariffa special e non viene applicata solo sui diritti fissi obbligatori e sui servizi di bordo facoltativi come i pasti, il kit pet, e sul premio della polizza di assicurazione multirischio.



Per quali tratte valgono le promozioni?

L’offerta è valida sui traghetti Sardegna, ma anche da/per Sicilia e Spagna, nelle tratte di: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Savona-Porto Torres, Livorno-Palermo, Salerno-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Inoltre, lo sconto è cumulabile con le altre promozioni, con le convenzioni e con le tariffe dedicate ai residenti e nativi Sardi Doc e Siciliani Doc.



Dove fare i biglietti

Fare i vostri biglietti per i traghetti della Grimaldi Lines è semplicissimo. Potete scegliere tra diverse modalità:



- direttamente online sul sito www.grimaldi-lines.com



- contattando l’ufficio prenotazioni Grimaldi Lines al numero 081 496.444



- scrivendo a info@grimaldi.napoli.it



- presso la tua agenzia di viaggio di fiducia



- attraverso i siti dei maggiori web operator di traghetti



- tramite i punti vendita Grimaldi Lines di Napoli e Roma



- presso le biglietterie dei porti di partenza



- in casi eccezionali anche a bordo della nave, presso la reception



Qualsiasi sia il vostro canale preferito, per prenotare il vostro viaggio con Grimaldi Lines ricordate di tenere a portata di mano i dati personali di tutti i passeggeri e quelli della vostra auto. E se insieme a voi viaggia il vostro amico a quattro zampe, ricordate di aggiungere il kit pet. Semplicissimo no?