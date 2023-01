“Diritti per la vostra strada”: una crescita ispirata dai valori costituzionali

“L’ho letta attentamente! Possiamo firmare con sicura coscienza”: con queste parole, il 27 dicembre 1947, il primo Presidente della Repubblica Italiana Enrico De Nicola, in veste di Presidente della Corte costituzionale, apponeva la propria firma sulla Costituzione italiana, che entrò in vigore appena qualche giorno più tardi, il primo gennaio 1948.

Cotral al servizio dei cittadini

A 75 anni da quel giorno storico, Cotral Spa, azienda del trasporto pubblico del Lazio, decide di celebrare la Costituzione e ribadirne i punti cardine, che fa suoi e che persegue attivamente in ogni ambito con l’iniziativa “Diritti per la vostra strada”, che ha l’intento di festeggiare i 75 anni della Costituzione italiana mettendo al primo posto i diritti del cittadino, come quello alla libera circolazione e allo studio.

Ponendosi al fianco dei lavoratori e degli studenti, mettendo al primo posto i loro diritti e accompagnandoli ogni giorno al lavoro e a scuola, Cotral onora costantemente la Costituzione. Nella sua attività quotidiana, infatti, l’azienda si rifà all’articolo 4, che garantisce il diritto al lavoro, e all’articolo 34, per una scuola aperta a tutti, pianificando spesso orari e fermate con le esigenze evidenziate dai dirigenti scolastici per consentire a tutti di raggiungere la propria scuola.

Al tempo stesso, con i suoi bus, Cotral permette di arrivare dove si desidera all’interno della regione, rispondendo al diritto alla libera circolazione sancito dall’articolo 16 e andando ad accompagnare i suoi clienti in 376 Comuni del Lazio. Grande attenzione, infine, al tema di parità di diritti alle donne lavoratrici sancito dall’articolo 37, con il primato di Cotral come società con il maggior numero di autiste alla guida dei bus.

Una crescita nel segno della Costituzione

Nel territorio della Regione Lazio, oggi Cotral è un Brand che identifica un servizio pubblico affidabile e di qualità. Dal 2015 l’azienda è molto cambiata e oggi incontra la soddisfazione dei propri utenti con una flotta di bus completamente nuova, una situazione finanziaria in equilibrio e solida e un supporto in tema di comunicazione in tendenza con quanto richiesto dal mercato, che permette di godere della biglietteria elettronica, informazioni in tempo reale sulle opportunità di viaggio, sale di attesa, call center e centrale operativa.

Grazie a un servizio reso negli anni sempre più affidabile e curato, Cotral è riuscita a fidelizzare la propria clientela. Il tutto, senza dimenticare l’importanza di crescere e ampliare la propria flotta. In otto anni sono, infatti, state assunte mille persone, acquistati mille nuovi mezzi e distribuito utili per oltre 51,6 milioni di euro alla Regione Lazio, che si sono tradotti in vantaggi per i cittadini e pagamenti a trenta giorni per i fornitori.

L’azienda è stata patrimonializzata, riducendo le locazioni passive. Sono stati realizzati nuovi impianti nelle province che hanno valorizzato il territorio e si è assistito a una crescita sui social, con un profilo Instagram seguito da più di 50mila follower, raggiungendo una customer satisfaction pari a 7,7, perfettamente in linea con le migliori società di trasporto a livello europeo.

L’obiettivo dell’iniziativa “Diritti per la vostra strada” è quello di condividere la soddisfazione di aver raggiunto tutti questi obiettivi e impreziosire i festeggiamenti di un anniversario importante per il nostro Paese, come quello dei 75 anni della Costituzione italiana, evidenziando l’impegno messo in campo ogni giorno dall’azienda ispirandosi ai valori della Carta costituente. Per entrare in contatto con Cotral e ricevere informazioni sui servizi è possibile consultare il sito internet www.cotralspa.it. In alternativa, il Contact Center è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00 al numero verde 800174471.