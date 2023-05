Dichiarazione di successione immobiliare, l’importanza di condurla in sicurezza

Identificata dalla legge come un processo che trasferisce il patrimonio di una persona ad un altro soggetto, chiamato erede o successore, la successione implica spesso un grande dispendio di energie e tempo, tra valutazione del testamento, se presente, e obblighi burocratici, soprattutto se ci si trova, nello specifico, in un contesto immobiliare. Ecco perché, affidarsi a mani esperte può essere la scelta migliore.



La documentazione necessaria per la successione immobiliare

I documenti necessari per le pratiche di successione comprendono il certificato di morte, i documenti e i codici fiscali di tutti i soggetti coinvolti, l’atto notorio sostitutivo degli eredi da richiedere presso il comune, la certificazione degli istituti di credito comprovanti il saldo alla data del decesso e l’eventuale testamento con relativa pubblicazione.

La successione deve essere presentata obbligatoriamente dagli eredi, dai cosiddetti legatari che subentrano nei diritti su un singolo bene e non partecipano all’intera eredità, dai curatori, in caso di eredità giacenti, dai trust e da eventuali altri esecutori testamentari, talvolta nominati direttamente nel testamento.

La denuncia va fatta entro un anno. Una volta fatta la dichiarazione di successione si hanno trenta giorni per presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio. Solo così, infatti, i beni riporteranno i nominativi del nuovo proprietario.

Una procedura delicata

In linea generale, la presentazione dei documenti di successione è sempre obbligatoria quando nell’asse ereditario sono presenti degli immobili. L’obbligo di dichiarazione non sussiste, invece, in caso di successione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta, quando l’attivo ereditario ha un valore non superiore ai 100mila euro e, secondo il D.lgs. n 175 del 21 novembre 2014, non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Gli immobili sono, inoltre, tra i beni tassabili, anche se la successione non ha un costo fisso per tutti, ma dipende da tanti fattori, come il valore del patrimonio e il tipo di rapporto che legava il successore al defunto.

Ecco perché, tra le pratiche più rilevanti e, al contempo, più “delicate”, c’è senza dubbio la dichiarazione di successione immobiliare. Un documento che la riforma in materia del 2019 ha reso obbligatorio presentare in forma digitale, con tutti i pro e i contro che questo comporta. Se, infatti, la compilazione può essere fatta da casa, è altrettanto vero che occorre inviare i documenti servendosi di un software a pagamento, oppure tramite il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate.



La sicurezza di affidarsi a un professionista

Questa procedura, inoltre, rivela un elevato rischio di commettere errori di compilazione, con conseguenze non da poco, tra sanzioni e costi aggiunti per rimediare allo sbaglio. Per questo motivo e per assicurarsi che la pratica sia gestita con attenzione e competenza, nei tempi stabiliti e, soprattutto, senza errori, è fondamentale affidare il processo di compilazione e invio della dichiarazione di successione immobiliare a degli specialisti del settore.

Il consiglio arriva direttamente dell’Agenzia Immobiliare Sabina, che opera da 23 anni su Roma e territorio Sabino e, proprio partendo dalla propria esperienza in materia, ha lanciato una START-UP di consulenza online per il trattamento e il disbrigo delle pratiche di successione immobiliare.

Un aiuto concreto e rapido, raggiungibile da tutta Italia con un semplice click, ma che viene erogato anche presso punti fisici di consulenza a Roma, Poggio Mirteto, Rieti e San Benedetto del Tronto.

Garanzia, risparmio e velocità

Il team di dichiarazionesuccessione.online si occupa di tutti i processi, dall’indagine catastale e ipotecaria, con verifica della documentazione, all’elaborazione pratica e calcolo delle imposte dovute, fino alla stampa della bozza di controllo della denuncia, l’invio telematico della documentazione all’Agenzia delle Entrate, l’addebito automatico delle imposte sul conto corrente, la voltura catastale e la consegna delle visure aggiornate.

La comodità del servizio risiede nella sua velocità e sicurezza. L’intero iter si avvia entro 48 ore dall’affidamento della documentazione completa ed è garantito da attente verifiche, oltre a permettere di accedere a un servizio specializzato a un costo inferiore. Un dettaglio non da poco, visto che si può arrivare dover spendere cifre consistenti.



Per maggiori informazioni sui servizi offerti e aggiornamenti sul tema è possibile visitare il sito web www.dichiarazionesuccessione.online