Dall’arte antica al design, un mercato fatto di passione e competenza

Se c’è un aspetto che non passa mai di moda è la passione per le antichità, per l’antiquariato, per il vintage, per un certo gusto rétro di apprezzare e ricercare il bello e il raro. Dalla letteratura al cinema, passando per l’arte e il design, la seduzione per oggetti e opere provenienti dal passato esercita da sempre un’incredibile malìa. Il senso inebriante di possedere qualcosa di unico e irripetibile, la passione per un’estetica definita, il prestigio di collezionare un particolare segmento artistico sono solo alcuni dei sentimenti che spingono le persone verso un mondo apparentemente senza tempo, che racconta sempre una storia interessante e permette di scoprire il valore reale di beni e oggetti.

Solo “apparentemente” senza tempo però, perché la datazione è un parametro fondamentale per inquadrare e descrivere alla perfezione un’opera, un mobile, un quadro. Proprio per tale motivo diventa fondamentale, che si parli di acquisto, valutazione o vendita, affidarsi a specialisti del settore come Antichità Giglio: una storica galleria d’arte milanese con quarant’anni di attività alle spalle, il cui titolare e direttore Lino Giglio, sempre aggiornato sui valori di mercato a livello nazionale e internazionale, è un punto di riferimento per professionisti e privati, i quali possono avvalersi di una competenza autorevole e approfondita per valutazioni, perizie e quindi acquisti sicuri.



Un amore per l’arte e l’antiquariato che dura da quarant’anni

La passione di Lino Giglio nasce da lontano, come le opere che scopre, nel laboratorio di restauro aperto dal padre alla fine degli anni Settanta, in via Pisacane 53 a Milano. Un esordio, dunque, che coincide con la pratica e con la conoscenza tecnica dei mobili antichi; in seguito lo studio, la ricerca, la passione e la frequentazione di mercanti d’arte preparati, collezionisti, antiquari ed esperti hanno contribuito ad arricchire le competenze di Lino, così da creare i primi, proficui scambi commerciali che convoglieranno, prevalentemente, nell’acquisto di opere e antiquariato direttamente da privati. La Giglio Pasquale & C. S.a.s nasce nel 1986, offrendo una ricca gamma di servizi, tra cui la vendita, la valutazione e la stima di opere d’arte, dipinti antichi, dell’800, arte moderna, oggetti e arredi antichi e di design, con lo scopo di determinarne un eventuale valore di mercato, quindi un posizionamento commerciale che solo un esperto in materia, un perito con anni di esperienza e dotato di una conoscenza minuziosa, può attribuire. Sono i dettagli, infatti, a fare la differenza ed è bene affidarsi sempre a consigli esperti prima di gettarsi in un investimento che può risultare tanto vantaggioso quanto dannoso.

Professionisti qualificati per le migliori valutazioni

I professionisti che operano in Antichità Giglio sono altamente qualificati nel fornire consigli e valutazioni. Valutare correttamente un’opera d’arte è quindi un’operazione delicata e complessa, in cui concorrono diversi aspetti: l’epoca, lo stato di conservazione, l’autenticità, la provenienza, la qualità, l’importanza nel panorama storico-artistico, l’attribuzione a una certa scuola, il riferimento al mercato corrente e alle tendenze dei collezionisti. Oltre naturalmente ai parametri estetici soggettivi, che possono variare nel tempo a seconda dei trend di mercato. I professionisti di cui si avvale la Galleria Antichità Giglio (tra cui due periti del Tribunale di Milano e di Busto Arsizio, ovvero il titolare Lino Giglio e il vice direttore artistico Isabella Balzarini) sono esperti che eseguono stime estremamente accurate e seguono l’acquirente anche nella fase di vendita post valutazione. La stima, nello specifico, comprende:

dipinti antichi, dell’Ottocento e del Novecento, connotati da parametri precisi, importantissimi anche in rapporto al mercato attuale, e parametri più soggettivi, come il valore estetico complessivo, la piacevolezza del soggetto, l’impatto visuale e l’espressività di un’opera;

arte orientale come vasi cinesi e giapponesi, sculture e dipinti, giade e coralli, bronzi, ceramiche, disegni e dipinti cinesi antichi (fondamentale, nel caso dell’arte orientale, individuare difetti e imperfezioni, nonché l’autenticità e l’epoca di realizzazione, l’esistenza o meno di restauri, la provenienza e i proprietari passati);

opere di design e modernariato, arredi e complementi d’arredo, oggetti d’arte firmati da grandi designer del Novecento;

per i mobili antichi, invece, risulta basilare risalire all’epoca di produzione, poiché ognuna ha il suo stile e peculiarità estetica, nonché valutarne la rarità sul mercato, lo stato di conservazione e la qualità dei materiali.

Il dialogo che si instaura tra un’opera del passato e il presente in cui viene scoperta è davvero profondo e denso, una comunicazione costituita da tanti strati e significati: conoscere e parlare la medesima lingua è la condizione necessaria per arrivare alla verità e riportare alla luce tutti i segreti di un tesoro nascosto, che solo così potrà rivivere ed esprimersi ancora.



Acquisti prestigiosi per una galleria di alto livello

La fortuna e la notorietà della Galleria Antichità Giglio sono legate prevalentemente all’acquisto di opere da privati, un ampio ventaglio che comprende dipinti antichi, ottocenteschi e del Novecento, arte moderna e contemporanea, mobili e arredi di design, sculture in marmo, legno e bronzo, mobili antichi e con bronzi dorati oppure in legno, lampadari, bronzi, antiquariato orientale, oggetti d’arte, maioliche, ceramiche e porcellane, argenteria, orologi da polso e addirittura intere eredità, piccole collezioni o intere dimore, fonte di inesauribile scoperte, dove la cernita del contenuto diventa un’avventura emozionante. Molto ricercati gli oggetti orientali come le porcellane cinesi, oltre alle sculture in marmo o in bronzo, le ceramiche e le maioliche. Grande attenzione è inoltre riservata all’acquisto di mobili antichi, che si fonda su un’attenta analisi di parametri come epoca di produzione, stile, provenienza, condizioni, stato di conservazione, qualità della realizzazione e rarità. Presso la Galleria Antichità Giglio si possono acquistare mobili particolari e unici, realizzati tra il XVI e il XIX secolo, quali trumeau, cassettoni, sedute di varie tipologie, librerie e armadi, tavoli e consolle, credenze e cassepanche. Una posizione privilegiata, inoltre, la rivestono anche i dipinti dal XIV al XVIII secolo, dai fondi oro alle tele settecentesche: Baldraccani, Tintoretto, Procaccini, Nuvolone, Dolci, Luca Giordano, Magnasco, Canaletto, Hackert sono solo alcuni dei nomi transitati in Galleria, a cui si aggiungono Caffi, Lojacono, Boldini per quanto concerne il XIX secolo.



Antichità, ma non solo: l’arte a 360°

Antichità Giglio, infatti, dedica uno spazio importante all’acquisto di opere d’arte moderne e contemporanee, la cui selezione è molto ampia e include grandi autori del Novecento: non solo antichità, dunque, ma anche l’estrosità e la sperimentazione di correnti artistiche all’avanguardia, per poter soddisfare anche i clienti più originali e raffinati. Tra le opere transitate in galleria si possono citare quelle di Fontana, Boetti, Pomodoro, Capogrossi, Melotti, Vasarely, Andy Warhol e Mathieu. Non a caso, il design rappresenta un fiore all’occhiello per Lino Giglio e il suo staff, alla perenne caccia di arredi prestigiosi e opere firmate dai più famosi autori italiani e designer del Novecento come Gio Ponti, Carlo Mollino, Carlo Scarpa, Angelo Lelii e Arredoluce, Fornasetti, Cassina, Dubé, Le Corbusier e via dicendo. Gli esperti della Galleria trattano tutta l’oggettistica decorativa che veste una casa, come vasi in vetro, complementi d’arredo, mobili di design prodotti dagli anni Quaranta agli anni Settanta, modernariato, lampade da terra e lampadari, specchiere, ceramiche, chaise-longue, consoles e molto altro. In particolare, l’illuminazione è un settore di grande interesse per Lino Giglio, sia per quanto concerne i lampadari del passato in bronzo o legno intagliato, sia per gli esemplari moderni di Fontana Arte, Stilnovo, Artemide e altri brand che hanno collaborato con i grandi artisti. Se si amplia lo sguardo, Antichità Giglio figura anche come galleria protagonista nelle più importanti fiere di settore, a livello internazionale (Miami e Londra) e nazionale, come la Biennale di Antiquariato di Firenze (uno degli eventi più importanti, che per la sua XXXII edizione ha accolto oltre 28 mila visitatori ed è riconosciuto come punto di riferimento per il collezionismo italiano a partire dal secondo dopoguerra), Modenantiquaria (una delle mostre d’alto antiquariato più longeve e visitate in Italia), e Mercanteinfiera a Parma (mostra internazionale di modernariato, antichità, collezionismo vintage e design storico). Una presenza costante che sottolinea il successo, il talento, la fama e la poliedricità di una galleria che è sinonimo di qualità, competenza, valore, reputazione e carisma.



Per scoprire tutte le opere, i mobili, gli arredi e gli oggetti in vendita, o avvalersi di una valutazione professionale e di alto livello, è possibile recarsi da Antichità Giglio in via Carlo Pisacane 53 a Milano o visitare il sito www.antichitagiglio.it. Per info o domande, si può contattare la galleria ai numeri 02/29403146 e 335/6379151 o scrivere una email a info@antichitagiglio.it.