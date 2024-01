Dai Castelli romani alla zona di Cori, il prezioso patrimonio vinicolo del Lazio è tutto da scoprire

Tra le regioni capaci di regalare un apporto significativo alla cultura vinicola del nostro Paese c’è certamente il Lazio. Con i suoi vini unici e decisi, dall’inconfondibile sapore e dalla storia preziosa questa straordinaria regione ha una tradizione che affonda le proprie radici nella storia, fin dai tempi degli Etruschi, dell’Impero romano, passando attraverso la sapienza e la dedizione dei monaci e dei papi nel Rinascimento e la preziosa peculiarità di vigneti autoctoni e le più moderne cantine sociali, oggi protagonisti di spicco del panorama dell’eccellenza vinicola italiana.

Abbinare a ogni piatto il vino perfetto

Oggi, la voglia di ricerca e sperimentazione trova terreno fertile in realtà di dimensioni industriali e semi industriali: qui l’innovazione opera nel solco della tradizione per offrire prodotti di altissima qualità, capaci di sposarsi alla perfezione con la straordinaria cucina laziale, ricca di piatti contadini a base di verdure o di frattaglie, da esaltare sorseggiando un Cesanese rosso del Lazio.

E poi, ancora, un Frascati per accompagnare il gusto di una cacio e pepe, di una carbonara o dei saltimbocca alla romana; o un Nero Buono di Cori, perfetto con secondi come una pajata o una coda alla vaccinara. Il tutto, senza trascurare il fine pasto, con distillati dei Castelli e delle altre zone del Lazio, come il famoso Cannellino di Frascati con cui gustare i classici Tozzetti alle mandorle.

Oltre 2 mila prodotti a portata di click

Oggi, rivivere queste emozioni restando comodamente a casa è semplicissimo grazie all’esperienza e al servizio offerto da Stappando, un progetto che nasce nel 2020 da un’idea di Roberto Buffa e nel 2022 si fonde con un una grande realtà romana nel campo della distribuzione. Una realtà che sul proprio sito - stappando.it - mette a disposizione un’esclusiva, comoda e sconfinata enoteca online. Una proposta attenta e costantemente aggiornata da oltre 2.000 prodotti, selezionati con cura, passione e competenza da un team altamente professionale.

L’incessante lavoro svolto da Stappando permette di navigare tra vigneti, territori, piccoli e grandi produttori per scoprire nel dettaglio e nella sua interezza il mondo vitivinicolo. Una selezione che comprende, tra etichette italiane e internazionali, dai nomi storici, dalle grandi aziende fino ai produttori locali, oltre 700 proposte di bollicine, 1.500 vini, 500 differenti distillati e tanti prodotti Martini per la mixology, cocktail pronti da bere, cocktail kit con bicchieri e shaker omaggio: per soddisfare le richieste più disparate e incontrare una clientela variegata rispondendo a ogni esigenza.

Comodità, velocità e sicurezza

A ciò l’azienda affianca un ufficio acquisti e un servizio clienti attenti e altamente preparati, resi ancora più efficienti dalla collaborazione con i migliori corrieri nazionali e internazionali, per migliorare l’esperienza di acquisto e garantire un servizio sicuro, attento e in grado di garantire spedizioni celeri e con tempistiche certe: le consegne express avvengono in 24/48 ore in tutta Italia, con spedizione gratuita da 69 euro e possibilità di seguire il proprio acquisto in livetracking.

La grande passione per il settore enologico è la forza che unisce e guida il team di Stappando, una passione esaltata dalla cura in ogni servizio offerto ai clienti. Parliamo, per esempio, della maniacale attenzione nel trasporto e nell’imballaggio in confezioni omologate e di pregio, per permettere di mantenere intatta la qualità dei prodotti. Stappando garantisce, inoltre, un’assistenza continuativa che, grazie al lavoro del proprio team di gestione (il customer care è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 allo 06/92915330), offre per un supporto costante anche in caso di resi e rimborsi, garantiti in due giorni.

Protetti e sicuri al 100%, i pagamenti possono essere fatti comodamente con Paypal, carta, a rate, Scalapay, Satispay, bonifico, ma anche in contanti. Dal sito, inoltre, è possibile accedere a servizi Ho.Re.Ca., una sezione di news dedicate alle novità dal mondo del vino e del beverage, video dedicati alla scoperta di nuove cantine, descrizioni approfondite dei prodotti e tutte le info sulla realtà, sui servizi e le possibilità offerte: dal programma fedeltà che permette di accumulare, fino al doppio sconto immediato del 5% € sui primi due ordini.