Compro Oro: ecco come scegliere a chi affidarsi

Con una situazione economica ancora condizionata dalla crisi e dagli avvenimenti, cercare sicurezza nel “bene rifugio” per eccellenza, l’oro, è assai diffuso; ancora di più adesso, con l’oro che ha vissuto un 2022 di valutazioni altissime, con punte di quotazione che sono arrivate a superare i 60 euro al grammo. Una cifra da record, letteralmente mai toccata dal metallo prezioso, nemmeno durante la pandemia da Covid.



Compro Oro, un sostegno a privati e famiglie

In periodi come quello attuale, per molti un sostegno arriva dalla possibilità di far valere al meglio i propri investimenti in oro fatti nel tempo. Realtà importanti in questo contesto sono i Compro Oro, che diventano anche un’ancora di salvezza importante per il privato e le famiglie.

«Con le quotazioni dell’oro viste durante quest’ultimo anno - spiega Stefano Costanzo, Presidente e fondatore di Costanzo Gold Traders - non è certo casuale aver assistito a un incremento delle persone che si sono rivolte ai Compro Oro. Per chi possiede oro da investimento come lingotti o monete d’oro di qualsiasi tipo o gioielli in oro, è il momento migliore per vendere».



Come scegliere il Compro Oro

«La cosa importante – prosegue Costanzo – è, però, quella di scegliere il Compro Oro seguendo alcune semplici regole, così da avere la garanzia della quotazione migliore ed evitare brutte sorprese che, purtroppo, ancora esistono». La prima accortezza è di diffidare di valutazioni eccessivamente vantaggiose che, spesso, «nascondono commissioni nascoste. La quotazione dell’oro è una e uguale per tutti».

È importante, poi, valutare bene in via preliminare il Compro Oro e uscire di casa preparati: «Certamente – commenta Costanzo – è fondamentale, per non farsi trovare impreparati. Il consiglio è quello di controllare certamente le recensioni e le quotazioni dei Compro Oro su Internet e, ovviamente, pesare i propri averi con la bilancia di casa». A proposito di bilancia, «quella dei Compro Oro deve essere sempre a vista e bollata ogni due anni dall’ufficio metrico della Camera di Commercio».

Inoltre, prosegue Costanzo, «i Compro Oro devono possedere le licenze rilasciate dalla Questura e l’iscrizione alla Banca d’Italia. La normativa di riferimento sottolinea, poi, come si possano effettuare pagamenti in contanti fino a 499,99 €, mentre per cifre maggiori si ricorre ad assegno o bonifico, per questo è importante portare che il cliente porti con sé il proprio codice IBAN. In ogni caso, il Compro Oro deve sempre rilasciare una ricevuta firmata».



I professionisti dell’oro a Roma

Con i suoi tre centri, e l’imminente quarta apertura, Costanzo Gold Traders offre a Roma un servizio specialistico e di alto livello per il sostegno dei privati, garantendo la massima quotazione dell’oro nella Capitale e la grande professionalità dei suoi esperti, guidando i clienti nella valutazione di preziosi, argento, diamanti e orologi e offrendo il servizio di disimpegno polizze di pegno, per recuperare i preziosi precedentemente impegnati.

«Ogni anno, dal 2010 – spiega Costanzo – rispondiamo alle esigenze di oltre 6.000 clienti. Dal nostro sito Internet è possibile conoscere la quotazione dell’oro e bloccarla per dodici ore, così da evitare le oscillazioni del mercato azionario. Il prezzo che offriamo è sempre netto, senza tasse nascoste o commissioni extra. Per garantire la massima trasparenza, svolgiamo ogni operazione a vista».

«Presso i nostri centri – sottolinea infine Costanzo – è possibile recuperare denaro vendendo qualsiasi tipo di oggetto in oro, purché non si tratti di oggetti placcati. Trattiamo gioielli, oreficeria, orologi in oro, rottami di oro, lingotti, monete e medaglie». La completezza del servizio è garantita dalla collaborazione con partner riconosciuti e affidabili, tra cui la Camera di Commercio di Roma, A.N.T.I.C.O. (l’associazione nazionale a tutela del comparto oro) e il Gruppo Battistolli, che si occupa della sicurezza dei negozi Costanzo Gold Traders. «Anche queste sono fondamentali accortezze che occorre verificare prima di rivolgersi a un Compro Oro».



Chi può vendere oro

L’oro può essere venduto esclusivamente da maggiorenni in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale. I pagamenti in contanti possono arrivare a 499,99 € a settimana. Sarà, dunque, possibile riceve un ulteriore pagamento fino a 499,99 € dopo otto giorni da quello precedente. Non esistono, invece, limiti per i pagamenti con metodi tracciabili.



