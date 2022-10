Comprare un’auto oggi: ad ogni generazione corrisponde un’esigenza

Di generazione in generazione, gli uomini cambiano i propri interessi e il proprio punto di vista sul mercato: l’industria cambia di conseguenza e poche altre come quella automobilistica hanno seguito questo processo passo dopo passo, adattandosi alle sempre nuove e diverse esigenze degli automobilisti. Autocentri Balduina, nel panorama del settore automotive da 60 anni, è espressione di questo continuo cambiamento e adattamento, con un focus sempre ben chiaro: la soddisfazione di chi decide di affidarsi a questo gruppo.



(Ri)Avvicinare le concessionarie alle nuove generazioni

Oggi i maggiori acquirenti di automobili sono ancora i cosiddetti “boomer”, ovvero i nati tra il 1946 e il 1966, e la “Generazione X”, nata fra il 1967 e il 1980. Ma è la Generazione Z (dal 1995 in poi) ad avere un diretto impatto su quella che sarà la strada da intraprendere per il settore automotive. La dimensione digitale, l’essere costantemente connessi, l’attenzione ai grandi temi sociali: questi sono i punti focali su cui far leva per attrarre i giovani. Poiché l’acquisto online è ormai consuetudine, ciò che spinge a recarsi nel punto vendita fisico è l’esperienza: i giovani automobilisti cercano la condivisione, un approccio e un’attenzione ritagliati su misura per loro; parallelamente a questo, grande attenzione è riposta verso offerte e modalità di vendita dedicate, con formule di acquisto flessibili che vadano incontro alle abitudini e alla scelta virtualmente illimitata a cui è abituata questa Generazione.

I valori della tradizione per costruire il futuro

Autocentri Balduina è dal 1962 un punto di riferimento per gli automobilisti della zona di Roma e Viterbo; negli anni è diventato uno dei più grandi dealer del gruppo Volkswagen al mondo. L’azienda nasce in Piazza Mazzaresi nel momento in cui Mario Cappella intuisce che il settore in cui investire è quello dell’automobile, nonostante i veicoli in giro per lo stivale siano poco meno di 2 milioni. Ed ha ragione. Entro fine decennio, le auto prodotte in Italia passano da poco più di 600mila esemplari a oltre un milione e 700mila: una crescita del 189%.

Il gruppo oggi volge lo sguardo al futuro, ma con un occhio ben fisso alla tradizione e ai valori di Mario. “L’esempio e i valori del passato sono per Autocentri Balduina le basi su cui costruire il futuro” hanno affermato Andrea e Giacomo Cappella in occasione della festa per i 60 anni di attività tenuta pochi giorni fa a Roma, a cui hanno presenziato nelle vesti di madrine d’eccezione Rossella Brescia e Arisa. E nel futuro dell’azienda ci sono trasformazione digitale, automazione dei processi e molteplicità dei servizi offerti, per rendere unica e completa ogni esperienza d’acquisto. Una sfida a cui l’azienda è ben felice di rispondere, come affermato dai due, anche con un approccio umoristico: “Ormai noi siamo un po’ Boomer ma l’azienda no. Vogliamo offrire a ognuno un’esperienza personalizzata e dei servizi adatti a soddisfare i bisogni di tutti”.



Passato, presente e futuro: il cliente sempre al centro del progetto

I clienti stessi sono la risorsa fondamentale per Autocentri Balduina: grazie ai loro feedback l’azienda ha saputo crescere e mantenersi sempre al passo con i tempi. Una conquista difficile data la lunga vita del gruppo, spiegata molto chiaramente da Andrea e Giacomo: “Autocentri Balduina è sempre stata pronta ad accogliere il cambiamento e le sfide che il mercato pone costantemente. Il nostro obiettivo è rendere unica e completa ogni esperienza dei nostri clienti”. L’unione di esperienza e innovazione non riguarda solo chi si affida alla concessionaria, ma anche chi lavora al suo interno: “In azienda, essendo più di 300, abbiamo il giusto equilibrio tra la saggezza delle personalità storiche e le idee delle nuove generazioni. Il nostro segreto è sempre stato la condivisione”.



Una costellazione di servizi per soddisfare ogni esigenza

Per adempiere alla propria missione di soddisfazione degli acquirenti, Autocentri Balduina ha creato un vero e proprio microcosmo, una costellazione di servizi e prodotti per ogni gusto ed esigenza. Sul sito è possibile prenotare comodamente un tagliando attraverso un form, per poi essere ricontattati da un esperto e fissare gli interventi. Preciso ed efficace anche il car configurator per personalizzare ed acquistare un’auto nuova a scelta tra i quattro marchi disponibili: Audi, Volkswagen, Skoda e Porsche. Per chi ha necessità di avere una vettura in tempi brevi, invece, è presente un ampio listino di auto in pronta consegna, sia nuove che usate disponibili nei vari showroom del gruppo. Parlando di usato, è possibile anche fare una valutazione veloce del proprio veicolo da offrire in permuta in fase di acquisto, semplicemente inserendo targa e chilometraggio all’interno del sito web, accedendo alle tariffe di Motornet Eurotax.

Tutti i veicoli usati sono garantiti dal servizio Audi Prima Scelta Plus nella divisione Audi e dal servizio Das Velt Auto per Volkswagen e Skoda, mentre per Porsche si parla del servizio Posche approved che, attraverso una lunga serie di controlli e verifiche, garantiscono una “seconda vita” alle automobili.



Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.autocentribalduina.com oppure recarsi presso una delle concessionarie presenti tra Roma e Viterbo.